Recheio extra na receita de pista

Ducati Desmo450 NX ganha acessórios para deixá-la parecida com motos de competição

Modelo chegou ao mercado europeu em abril e traz agora uma gama de acessórios criados para elevar seu desempenho e torná-la semelhante à versão do Mundial de Motocross

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:41 - Atualizado há 11 minutos

A Desmo450 MX ainda não tem previsão de chegada ao Brasil Crédito: Divulgação

Apresentada no início deste ano como protótipo para competições de Motocross, a Ducati Desmo450 MX chegou ao mercado europeu em abril e traz agora uma gama de acessórios da marca italiana criados para elevar seu desempenho e torná-la semelhante à versão do Mundial de Motocross.

A Desmo450 MX ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. A Ducati trabalhou por meio do departamento Corse Offroad – divisão da montadora italiana responsável por desenvolver as motos e organizar a participação em campeonatos – para permitir que os proprietários da Desmo450 MX aproximem suas motos das utilizadas no Mundial, pilotadas pelo italiano Mattia Guadagnini e pelo suíço Jeremy Seewer.

O sistema de escapamento de titânio da Desmo450 NX desenvolvido em parceria com a Akrapovic foi projetado para otimizar o desempenho do motor monocilíndrico com distribuição desmodrômica – sistema criado nos anos 50 para controlar as válvulas do propulsor sem uso de molas –, garantindo curva de potência mais cheia e faixa de utilização mais ampla.

Para quando a Desmo450 MX está parada, são oferecidos acessórios como um cavalete de plástico leve Crédito: Divulgação

Produzido com liga especial de titânio e com atenção às espessuras de cada seção, ele alivia o peso em 1,7 quilo em relação ao sistema padrão, respeitando os limites de ruído impostos pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e pela Associação Americana de Motociclismo (AMA).

Para aproveitar ao máximo a potência nas partidas, outro acessório é o “holeshot device”, que pré-carrega a suspensão dianteira para diminuir a tendência de a moto empinar, permitindo largadas mais explosivas. As rodas Ducati Performance se destacam pelos raios reforçados autotravantes, garantindo mais resistência, combinadas a cubos de alumínio usinados em CNC e anodizados em preto. Os aros são Excel, também anodizados em preto.

Outras melhorias são as pinças de freio dianteira e traseira desenvolvidas em parceria com a Brembo, feitas em alumínio usinado em CNC e anodizado. Há ainda as mesas de direção usinadas em bloco sólido, que fornecem mais precisão na resposta da suspensão dianteira.

A linha de acessórios da Desmo450 MX é ampliada com banco de competição derivado do utilizado no Mundial de Motocross Crédito: Divulgação

Um módulo Wi-Fi, que permite personalizar os controles eletrônicos da Desmo450 MX pelo aplicativo Ducati X-Link, conecta o smartphone para ajustar configurações como o “Throttle Response” (resposta do acelerador), o “Engine Brake Control” (controle do freio-motor), o “Ducati Traction Control” (controle de tração) e “Launch Control” (controle de largada).

Pelo aplicativo, o piloto pode visualizar a rotação do motor em tempo real, a abertura do acelerador, a temperatura do ar e do líquido de arrefecimento, a pressão atmosférica e mensagens de erro. O app exibe também contadores de horas de uso do motor e troca de óleo e revisões, além de sugerir ajustes de suspensão com base no tipo de pista e peso e nível de experiência do piloto.

O guidão Renthal Fatbar tem 28,6 milímetros de diâmetro na parte central, afunilando para 22 milímetros nas manoplas Crédito: Divulgação

Entre os acessórios, estão as molas de garfo e o amortecedor traseiro com taxas diferentes das originais. Segundo a Ducati, os itens otimizam o comportamento da moto de acordo com o peso do piloto, sendo possível ajustar a relação de transmissão final conforme o circuito.

A moto conta com corrente 520 com O-Ring e opções de coroas e pinhões mais leves. A linha de acessórios da Desmo450 MX é ampliada com banco de competição derivado do utilizado no Mundial de Motocross.

O revestimento especial garante aderência nas acelerações e permite que o piloto deslize mais facilmente para frente quando necessário. Já o opcional guidão Renthal Fatbar tem 28,6 milímetros de diâmetro na parte central, afunilando para 22 milímetros nas manoplas. Fabricado em alumínio 7010-T6, é oferecido com curvatura 604, dando mais resistência e flexibilidade.

As rodas Ducati Performance se destacam pelos raios reforçados autotravantes, garantindo mais resistência Crédito: Divulgação

Há ainda duas opções de manoplas de borracha com partículas de fibra de aramida, G089 ou G165. Ambas devem ser usadas com um novo tubo do acelerador, projetado para manoplas tradicionais ou sem sistema “lock-on”, enquanto um protetor de cárter plástico cobre a parte de baixo do quadro, grades evitam o acúmulo de sujeira no radiador e dispositivos específicos protegem o disco de freio dianteiro e o filtro de ar.

Para o visual da moto, há tampas de reservatórios de fluido hidráulico, do tanque e do óleo do motor usinadas em CNC e anodizadas em preto. Para quando a Desmo450 MX está parada, são oferecidos acessórios como um cavalete de plástico leve e um tapete personalizado com cores e logotipos da Ducati Corse, divisão de competição da marca italiana.

Para quem gosta de vestir as cores da montadora, uma coleção foi criada em parceria com a Drudi Performance, incluindo camisa, calça, luvas e botas Alpinestars, capacete Arai, colete corta-vento, “softshell” e capa de chuva Spidi.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta