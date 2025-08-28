Complemento estético

Honda NXR 160 Bros 2026 traz aprimoramentos visuais e a sobriedade da opção de cor azul

Com mais de duas décadas no mercado brasileiro, modelo foi desenvolvido para atender público da CG, mas também capaz de encarar caminhos mal pavimentados

Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), no Amazonas, a NXR 160 Bros teve 180 mil unidades vendidas de julho de 2024 a junho de 2025 Crédito: Divulgação

Com mais de duas décadas no mercado brasileiro, a Honda NXR Bros foi desenvolvida para atender a usuários ávidos pelo padrão estabelecido pela CG, mas também capaz de encarar caminhos mal pavimentados. Para a NXR 160 Bros 2026, a maior novidade está na nova cor azul, tendo como objetivo oferecer uma opção mais discreta e sóbria.

As novas NXR 160 Bros ABS e NXR 160 Bros CBS 2026 estarão disponíveis nas concessionárias com preços base a cidade de São Paulo de R$ 22.260 para cinza ou vermelho com ABS e de R$ 21.320 azul ou vermelho com CBS. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem.

O coração das NXR 160 Bros é o motor monocilíndrico arrefecido a ar com comando único de válvulas no cabeçote (OHC), que atua em balancins roletados, com sistema de injeção de combustível PGM-FI FlexOne podendo ser abastecida com etanol ou gasolina em qualquer proporção. A potência é de 14,3 cavalos com etanol e 14,2 cavalos com gasolina, sempre a 8 mil rpm, enquanto o torque é de 1,45 kgfm com etanol e 1,44 kgfm com gasolina, a 5.500 rpm

O sistema de freio pode ser ABS de um canal ou CBS Crédito: Divulgação

Na ciclística, o quadro é do tipo berço semiduplo de aço associado a suspensões robustas equipadas com roda de 19 polegadas na frente e 17 polegadas na traseira.

O sistema de freio pode ser ABS de um canal – atua apenas no disco dianteiro, evitando o travamento – ou CBS, no qual o pedal de freio reparte a atuação da frenagem em 30% para o freio dianteiro e 70% ao traseiro, permanecendo a manete direita exclusiva para o acionamento do freio da frente.

O coração das NXR 160 Bros é o motor monocilíndrico arrefecido a ar com comando único de válvulas no cabeçote (OHC) Crédito: Divulgação

Em ambos, a dimensão tanto nos discos dianteiro e traseiro é igual (240 milímetros e 220 milímetros), assim como os cálipers, de duplo pistão à frente e simples atrás. Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), no Amazonas, a NXR 160 Bros teve 180 mil unidades vendidas de julho de 2024 a junho de 2025



Tem como itens de praticidade e segurança como o quadro de instrumentos digital padrão blackout com indicador de marcha engatada e o computador de bordo. Uma porta USB-C posicionada em local de fácil acesso e o farol e a lanterna com leds são itens de série.

De acordo com a Honda, a introdução do tanque metálico encapsulado por proteções plásticas favoreceu a liberdade estética e a redução de custos para a correção de danos causados por pequenos tombos.

O banco de conformação revisada, mais largo e com diferentes níveis de altura para piloto e garupa, aumentou o requinte estético. Outro complemento no visual é o bagageiro acoplado a amplas alças laterais, que ajudam no apoio do garupa e na fixação de pequenos volumes.

