Honda NXR 160 Bros 2026 traz aprimoramentos visuais e a sobriedade da opção de cor azul

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:00
- Atualizado em 2 horas
Com mais de duas décadas no mercado brasileiro, a Honda NXR Bros foi desenvolvida para atender a usuários ávidos pelo padrão estabelecido pela CG, mas também capaz de encarar caminhos mal pavimentados. Para a NXR 160 Bros 2026, a maior novidade está na nova cor azul, tendo como objetivo oferecer uma opção mais discreta e sóbria.
As novas NXR 160 Bros ABS e NXR 160 Bros CBS 2026 estarão disponíveis nas concessionárias com preços base a cidade de São Paulo de R$ 22.260 para cinza ou vermelho com ABS e de R$ 21.320 azul ou vermelho com CBS. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem.
O coração das NXR 160 Bros é o motor monocilíndrico arrefecido a ar com comando único de válvulas no cabeçote (OHC), que atua em balancins roletados, com sistema de injeção de combustível PGM-FI FlexOne podendo ser abastecida com etanol ou gasolina em qualquer proporção. A potência é de 14,3 cavalos com etanol e 14,2 cavalos com gasolina, sempre a 8 mil rpm, enquanto o torque é de 1,45 kgfm com etanol e 1,44 kgfm com gasolina, a 5.500 rpm
Na ciclística, o quadro é do tipo berço semiduplo de aço associado a suspensões robustas equipadas com roda de 19 polegadas na frente e 17 polegadas na traseira.
O sistema de freio pode ser ABS de um canal – atua apenas no disco dianteiro, evitando o travamento – ou CBS, no qual o pedal de freio reparte a atuação da frenagem em 30% para o freio dianteiro e 70% ao traseiro, permanecendo a manete direita exclusiva para o acionamento do freio da frente.
Em ambos, a dimensão tanto nos discos dianteiro e traseiro é igual (240 milímetros e 220 milímetros), assim como os cálipers, de duplo pistão à frente e simples atrás. Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), no Amazonas, a NXR 160 Bros teve 180 mil unidades vendidas de julho de 2024 a junho de 2025
Tem como itens de praticidade e segurança como o quadro de instrumentos digital padrão blackout com indicador de marcha engatada e o computador de bordo. Uma porta USB-C posicionada em local de fácil acesso e o farol e a lanterna com leds são itens de série.
Honda
De acordo com a Honda, a introdução do tanque metálico encapsulado por proteções plásticas favoreceu a liberdade estética e a redução de custos para a correção de danos causados por pequenos tombos.
O banco de conformação revisada, mais largo e com diferentes níveis de altura para piloto e garupa, aumentou o requinte estético. Outro complemento no visual é o bagageiro acoplado a amplas alças laterais, que ajudam no apoio do garupa e na fixação de pequenos volumes.
