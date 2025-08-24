Home
>
Motor
>
Tudo o que você precisa saber antes de comprar uma bicicleta elétrica

Tudo o que você precisa saber antes de comprar uma bicicleta elétrica

Conhecer o funcionamento, planejar o trajeto e pensar no pós-venda são pontos que merecem atenção antes de ter uma e-bike

Alberto Margon

[email protected]

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 08:27

bicicleta elétrica
As bicicletas elétricas não precisam de registro, licenciamento nem cadastramento Crédito: Shutterstock

As bicicletas elétricas estão cada vez mais presentes na rotina dos capixabas. Seja para passeio, seja para o deslocamento até o trabalho, elas dão mais praticidade e se colocam como uma alternativa de transporte mais econômica. Esses foram alguns dos motivos que fizeram a analista de planejamento Natashi Bueno optar pela e-bike.

Recomendado para você

Conhecer o funcionamento, planejar o trajeto e pensar no pós-venda são pontos que merecem atenção antes de ter uma e-bike

Tudo o que você precisa saber antes de comprar uma bicicleta elétrica

Modelos trazem novidades no design, novas cores e melhorias nas linhas 2026; veja o que muda em cada uma

Honda NX 500, Hornet 500 e XRE 300 Sahara já estão nas lojas do ES

Evento vai até o domingo, 24 de agosto, no Pavilhão de Carapina, e conta com modelos híbridos e elétricos; entrada e estacionamento são gratuitos

Feirão no ES tem mais de dois mil veículos com preços a partir de R$ 25 mil

“Eu uso a bike elétrica para trabalhar. Moro em Itapuã (Vila Velha) e vou todo dia de bicicleta para o trabalho, em Jardim Camburi (Vitória). Para mim, vale muito a pena, eu economizo tempo, dinheiro e tenho minha liberdade de sair a hora que quiser sem me preocupar com trânsito”, afirma.

Assim como Natashi, muitas pessoas podem se interessar pela bicicleta elétrica, e algumas dúvidas podem surgir. Quanto custa? Como funciona? Pode carregar em casa? Pode utilizar em qualquer via? Por isso, separamos as principais informações que você precisa saber antes de ter a sua e-bike. Veja abaixo.

Conheça o funcionamento

As e-bikes possuem um motor elétrico, que pode ficar na dianteira, traseira ou no centro da bicicleta. Ele é alimentado por uma bateria, que pode ser retirada e carregada em casa em uma tomada comum e, geralmente, fica localizada no quadro da bike. Além disso, as bikes elétricas possuem um painel que contém o nível de carga da bateria, a potência utilizada e o indicador de velocidade.

Saiba o que diz a legislação

De acordo com a última resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), as bicicletas elétricas devem ser aceleradas por um motor auxiliar acionado por meio da pedalada e não podem ter acelerador manual que ultrapasse 6 km/h. Além disso, elas devem ter uma potência máxima de 1.000 Watts e velocidade de até 32 km/h.

Veículos que tenham acelerador manual e ultrapassem 6 km/h não se enquadram na categoria de bicicleta elétrica. Neste caso, podem ser caracterizados como equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, como os patinetes, skates e cadeira de rodas elétricos. Estes equipamentos podem ter acelerador manual e a restrição de 6 km/h só vale para calçadas. Porém, se a velocidade ultrapassar 32 km/h e ir até 50 km/h, é caracterizado como ciclomotor.

Há, no entanto, uma exceção para as bikes elétricas de uso esportivo, que podem atingir 45 km/h em estradas, rodovias ou competições autorizadas.

Precisa de registro? Não, não é necessário registro, licenciamento nem o cadastramento das bikes elétricas.

Pode circular em ciclovias? Sim. Porém, a circulação em ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas deve respeitar a velocidade máxima da via.

Pode circular na rua? Sim, mas apenas em vias com velocidade máxima de até 40 km/h. É proibido trafegar com bicicleta elétrica em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias.

E nas calçadas? Pode circular, mas a uma velocidade máxima de 6 km/h.

Pense na rotina

Antes de escolher a e-bike, leve em conta o trajeto que será feito e como ela será utilizada. Seja para passeio, seja para a ida ao trabalho, uma dica é observar se existem ciclovias ou espaços adequados para a circulação. “Nós recomendamos o cliente a considerar alguns fatores, como: qual será o uso principal? Trajeto curto, longo? Vai levar garupa? Vai precisar de cadeirinha?”, lembra o gerente geral da Emobi, João Andrade.

Compare preços

Com o aumento da procura, as marcas e modelos disponíveis também cresceram. Por isso, vale a pena pesquisar e comparar preços de acordo com as opções e até fazer um planejamento financeiro para a compra, já que os valores de uma e-bike são altos. Enquanto uma bicicleta comum pode ser encontrada a partir de R$ 400, a e-bike não sai por menos de R$ 3.000, podendo custar até R$ 16.000.

Não se esqueça do pós-venda

Pensar no pós-venda é essencial para evitar dores de cabeça e prolongar a vida útil da bicicleta. Para isso, é preciso escolher uma empresa de confiança, que ofereça manutenção e peças de reposição. “Uma marca de confiança é o principal ponto para a escolha da e-bike. Além disso, é importante se informar sobre pós-venda e onde encontrar as peças para possíveis ajustes”, destaca o gestor da Lev Vitória, Guido Belchior.

Para a sócia e diretora comercial da Bee Green Vix, Alessandra de Araújo José, uma dica é escolher lojas que importem os próprios produtos.

“O maior diferencial é saber se a loja é uma revenda somente ou uma importadora dos seus próprios produtos. É esse diferencial que dá a garantia ao cliente de que está comprando um produto com maior qualidade e com o pós-venda próprio, principalmente com uma assistência técnica com formação na área”, pontua.

LEIA MAIS SOBRE MOBILIDADE ELÉTRICA

Vale a pena comprar bicicleta elétrica usada? Veja dicas para fazer um bom negócio

BMW lança scooter elétrica CE 04 e aposta em veículos sem emissões para centros urbanos

Bee lança autopropelido elétrico MiniTrail para avançar pelo interior do Brasil

Número de carregadores para carros elétricos dispara, mas setor aponta infraestrutura insuficiente

Yamaha lança primeira scooter com sistema híbrido do Brasil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

bicicleta Mobilidade Elétrica e-bike Bicicleta Elétrica

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais