Yamaha lança primeira scooter com sistema híbrido do Brasil

A Fluo passou por uma renovação completa, incluindo uma dianteira mais sofisticada e linhas mais ousadas e dinâmicas Crédito: Yamaha/Divulgação

Depois de apresentar sua primeira scooter elétrica no Brasil, a Neo’s Connected, a Yamaha lança a primeira scooter com sistema híbrido do país: a Fluo ABS Hybrid Connected, apresentada já como linha 2026. Agora com um sistema híbrido leve – com um motor a combustão auxiliado por um motor elétrico que proporciona maior economia de combustível –, a Fluo passou por uma renovação completa, incluindo uma dianteira mais sofisticada e linhas mais ousadas e dinâmicas.

O modelo estará disponível nas cores Racing Blue (azul metálica) e Midnight Black (preta metálica), com rodas pretas, e Solar Red (vermelha sólida) e a nova Branco Cristal (branca metálica), com rodas cinzas.

Como a Neo 125 está saindo de linha no Brasil, a Fluo torna-se a scooter de entrada da Yamaha no mercado brasileiro Crédito: Yamaha/Divulgação

A primeira scooter com sistema híbrido leve do Brasil já está sendo produzida, e tem previsão de chegada às concessionárias durante o mês de fevereiro, com preço sugerido de R$ 16.690 (além de frete e seguro de frete), com garantia de quatro anos. Como a Neo 125 está saindo de linha no Brasil, a Fluo torna-se a scooter de entrada da Yamaha no mercado brasileiro.

A scooter híbrida tem um motor monocilíndrico de 125 cc com comando de válvulas simples no cabeçote (SOHC – Single Over Head Camshaft) e refrigeração a ar, que entrega 8,3 cavalos de potência a 7 mil rpm e um kgfm de torque a 5 mil rpm. O motor do modelo sem o sistema híbrido chegava a 9,5 cavalos a 8 mil rpm.

Ao que tudo indica, a redução na potência é devida às novas regras de emissões no país. O sistema de transmissão é automático do tipo CVT, enquanto o sistema híbrido leve da Fluo conta com assistência elétrica do Power Assist. A tecnologia faz com que o motor elétrico auxiliar ofereça suporte durante a partida e em momentos de maior esforço, como em subidas, acelerações mais intensas, retomadas, ultrapassagens e quando há passageiro ou carga adicionais.

O sistema de transmissão é automático do tipo CVT, enquanto o sistema híbrido leve da Fluo conta com assistência elétrica do Power Assist Crédito: Yamaha/Divulgação

Ao detectar o aumento da carga sobre o propulsor a combustão, o elétrico é acionado por três segundos, fornecendo potência adicional e aliviando a sobrecarga do motor principal, resultando em uma redução do consumo de combustível. O Power Assist fica indicado no painel quando está em funcionamento.

A nova Fluo ABS Hybrid Connected preserva o sistema Stop & Start Inteligente, que desliga o motor quando a moto para e o religa automaticamente ao acelerar, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de poluentes. A atualização do Motor SMG (Smart Motor Generator) da Yamaha, que agora integra o sistema híbrido leve com a tecnologia stop&start, proporcionou à Fluo uma economia de até 12%.

A Fluo ABS Hybrid Connected tem chassi do tipo “underbone” (quadro tubular com uma sobreposição de painéis estruturais que se diferencia do chassi tipo monocoque), e mede 1,87 metro de comprimento, 69 centímetros de largura e 1,11 metro de altura, com distância de entre-eixos de 1,28 metro, altura mínima em relação ao solo de 13,5 centímetros e altura do assento de 78 centímetros.

A nova Fluo ABS Hybrid Connected preserva o sistema Stop & Start Inteligente, que desliga o motor quando a moto para e o religa automaticamente ao acelerar Crédito: Yamaha/Divulgação

O peso em ordem de marcha da scooter híbrida, ou seja, com todos os fluídos e pronta para rodar, é de 104 quilos. O conjunto óptico da Fluo foi atualizado: os novos faróis, alto e baixo, e a luz de posição são de LED. A nova lanterna e as novas setas com lentes na cor cristal tornaram a traseira mais refinada.

A cintura ficou mais fina e o comprimento do assento foi aumentado para aprimorar a ergonomia. Como muitos motociclistas se movem para a frente quando param para colocar os pés no chão, de acordo com a Yamaha, o design das superfícies do assento e a escolha da capa do assento proporcionam um melhor deslocamento.

Para mais praticidade, a nova Fluo tem gancho para prender sacolas de até um quilo, novo porta-objetos dianteiro, espaço sob o banco de 25 litros para acomodar um capacete fechado e acesso dianteiro ao tanque de combustível, que tem capacidade para 4,2 litros.

O Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect, exibe no painel indicador o status da bateria do smartphone conectado, da conectividade, de mensagens e de chamada recebida Crédito: Yamaha/Divulgação

A suspensão dianteira da Fluo ABS Hybrid Connected é do tipo garfo telescópico, com curso de 90 milímetros, enquanto na balança traseira o curso da suspensão é de 88 milímetros.

As rodas têm medidas 100/90 na frente e 110/90 e atrás, ambas de 12 polegadas, com pneus sem câmara. O pneu traseiro tem 110 milímetros. O sistema de freio a disco com ABS na roda dianteira (disco de 200 milímetros) e tambor na traseira (130 milímetros).

A primeira scooter com sistema híbrido leve do Brasil tem painel de LCD e tomada USB do tipo A. Além de indicador de combustível, velocímetro, indicador da função “Eco”, alerta do motor, indicador de setas, indicador de farol alto, de stop&start e de chave de presença com sistema Smart Key, o painel tem indicador do Power Assist e relógio, item que a versão “comum” não tinha.

O Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect, exibe no painel indicador o status da bateria do smartphone conectado, da conectividade, de mensagens e de chamada recebida.