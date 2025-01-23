Chevrolet Onix teve a menor desvalorização entre os carros mais vendidos do mercado

O preço médio do hatch variou de R$ 105.514,31 (janeiro de 2024) para R$ 100.409,03 (dezembro de 2024). O estudo considerou a média nos valores dos modelos de janeiro (zero quilômetro) a dezembro de 2024 (seminovo), de acordo com a base de dados do mercado.

Vale ressaltar que a desvalorização depende de uma série de fatores e, principalmente, a lei da oferta e da procura. Modelos com baixa demanda, que levam tempo para esvaziar os estoques, tendem a perder muito valor.

A maior desvalorização entre os modelos mais vendidos do Brasil no ano passado foi do Hyundai HB20. O hatch, que ficou na quarta posição do ranking de vendas, teve depreciação média de -25,62%, segundo o levantamento. E essa queda é uma tendência que se confirmou: em 2023, outro estudo também realizado pela Mobiauto comprovou que o modelo, quando seminovo, é um dos campeões da desvalorização, perdendo até R$ 12.783 de seu valor de mercado em apenas um ano (-16,6%).