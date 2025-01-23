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Queridinho de vendas

Chevrolet Onix teve a menor desvalorização entre os carros mais vendidos do mercado

Modelo perdeu apenas 4,93% de seu valor, por outro lado, o Hyundai HB20 foi o modelo que teve a maior desvalorização em 2024
Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

23 jan 2025 às 10:28

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 10:28

Chevrolet Onix
O Chevrolet Onix é modelo que teve menor desvalorização em 2024 Crédito: Chevrolet/Divulgação
Presente nas estradas brasileiras desde 2012, o Chevrolet Onix provou que continua sendo um dos mais populares do mercado. Isso porque, de acordo com a Mobiauto, marketplace de veículos usados, o modelo, terceiro colocado no ranking geral de vendas, apresentou o menor índice de desvalorização entre os carros mais vendidos em 2024: -4,93%.
O preço médio do hatch variou de R$ 105.514,31 (janeiro de 2024) para R$ 100.409,03 (dezembro de 2024). O estudo considerou a média nos valores dos modelos de janeiro (zero quilômetro) a dezembro de 2024 (seminovo), de acordo com a base de dados do mercado.
Vale ressaltar que a desvalorização depende de uma série de fatores e, principalmente, a lei da oferta e da procura. Modelos com baixa demanda, que levam tempo para esvaziar os estoques, tendem a perder muito valor.
Enquanto isso, a Fiat Strada, que foi líder geral de vendas entre automóveis e comerciais leves no ano passado, registrou a segunda menor depreciação durante 2024. O preço médio da picape compacta caiu de R$ 131.811,60 (zero quilômetro) para R$ 124.106,18 (seminovo), apresentando uma desvalorização média de -6,55%.
A maior desvalorização entre os modelos mais vendidos do Brasil no ano passado foi do Hyundai HB20. O hatch, que ficou na quarta posição do ranking de vendas, teve depreciação média de -25,62%, segundo o levantamento. E essa queda é uma tendência que se confirmou: em 2023, outro estudo também realizado pela Mobiauto comprovou que o modelo, quando seminovo, é um dos campeões da desvalorização, perdendo até R$ 12.783 de seu valor de mercado em apenas um ano (-16,6%). 
Confira a seguir as variações dos dez carros mais vendidos:

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