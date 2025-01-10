Montadoras lançam carros mais coloridos no Brasil, mas branco, preto e cinza dominam mercado

A frota de veículos do Brasil é cada vez mais branca, preta, prata e cinza Crédito: Shutterstock

A frota de veículos do Brasil é cada vez mais branca, preta, prata e cinza. Segundo dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), divulgados em outubro, 68% dos veículos em circulação no Brasil foram pintados com variações dessas cores. O cenário mundial é similar. Segundo relatório da Basf, fabricante de tintas automotivas, 81% dos carros novos vendidos no mundo em 2023 tinham tons acromáticos em 2023.

Essa tendência persiste mesmo com o aumento de opções coloridas no mercado, que aparecem principalmente quando um novo modelo é lançado. O SUV compacto Renault Kardian, por exemplo, chegou ao mercado na cor Laranja Energy. Segundo a fabricante, cerca de 10% das vendas do Kardian, entre março e novembro de 2024, foram nesse tom.

Na Chevrolet, a minivan Chevolet Spin 2025 veio nas cores Azul Boreal e Verde Safari. Já a nova geração do SUV médio Equinox trouxe as opções Verde Cacti e Vermelho Radiant. "Temos procura por tonalidades que fogem do branco, prata e preto. As cores vermelha, verde e azul permeiam vários modelos de nosso catálogo", diz a Chevrolet em nota.

O Citroën Basalt também trouxe tonalidades mais vibrantes, como Vermelho Rubi e Cosmo Blue. Na Ford, o Bronco chamou a atenção com as pinturas Verde Fuji, Azul Atlas e Laranja Delhi.

Empresas do ramo de tintas também têm iniciativas para ampliar a diversidade no mercado automotivo, e uma delas é a escolha da cor do ano. Para a PPG, o tom de 2025 se chama Purple Basil, definido como "um violeta empoeirado".

O SUV compacto Renault Kardian chegou ao mercado na cor Laranja Energy. Crédito: Divulgação/Renault

Na Basf, as cores automotivas do biênio 2023/2024 incluem a acinzentada Graça Calma (América do Sul) e a Zenomenon (América do Norte), que remete ao verde-claro.

"No Brasil, logo após o lançamento, a cor do ano começa a ser considerada datada. Existe um medo de desvalorização do veículo e a escolha continua a ser o branco, ficamos nesse ciclo ", afirma Marcia Holland, consultora e autora do livro "CMF (Color Material Finishing): A Essência das Cores".

Como uma cor é definida?

As fabricantes de automóveis têm um amplo processo para definir uma cor. A persona, uma espécie de modelo ideal de cliente criado a partir de dados, é central nesta etapa. Há testagens de como o tom irá se adaptar a diferentes ambientes e luminosidades

O Citroën Basalt também trouxe tonalidades mais vibrantes, como Cosmo Blue Crédito: Pedro Bicudo

As montadoras buscam evitar que a cor sofra muitos desgastes com a incidência da luz solar. Por isso, diferentes partes do veículo passam por validações nesta etapa. "As tonalidades do painel, do volante, das portas, entre outras, precisam ser definidas com atenção para não provocar ofuscamento e prejudicar o motorista", afirma Márcia.

Para Ricardo Vettorazzi, gerente técnico de repintura automotiva da PPG, empresa especializada em tintas, ao definir uma cor, a montadora se preocupa mais com a baixa variação. "Quando é um processo produtivo em grande escala, com grande demanda de saída de produtos, a menor variabilidade que você tiver, melhor", diz.

Segundo ele, na década de 1980, as pinturas envolviam processos manuais, o que possibilitava uma maior oferta de cores. Com a automatização, cores mais baratas foram priorizadas, e o mercado consumidor se adaptou o que tornou todo o processo mais fácil. "Os pigmentos azuis, verdes ou vermelhas são mais caros, e os fabricantes acompanham a demanda. É possível pintar um carro com qualquer cor, mas o público não tem tido tanto interesse", diz Vettorazzi.

Para ele, preto, branco, cinza e prata já estão consolidados no gosto dos consumidores, e a tendência é que isso continue.

Segundo Marcia Holland, consultora de cores e autora do livro CMF (Color Material Finishing): A Essência das Cores, a preferência pela cor branca segue uma tendência iniciada na década de 2010. "O mercado como um todo, incluindo o de automóveis, foi impactado pelo lançamento dos produtos da Apple na cor branco magnésio. Hoje, existem empresas que querem inovar, mas elas vão evitar se arriscar", diz.

A cor vermelha é uma exceção por estar consolidada no mercado brasileiro. "O vermelho entra no imaginário por reforçar um perfil de aventura. Existe a clássica relação da cor com os carros da Ferrari", afirma.

Carros coloridos têm fila de encomenda em concessionárias

A Folha de S.Paulo consultou modelos de 2024 e 2025 das montadoras Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Hyundai e entrou em contato com Renault e Citroën. Nas quatro primeiras empresas, a oferta de tons mais coloridos varia entre vermelho, azul e verde, com predominância do primeiro.

Em consulta às concessionárias, carros populares como Chevrolet Onix, Fiat Argo e Volkswagen Virtus não foram encontrados nas cores para pronta entrega, isto é, disponíveis de imediato ao comprador. É necessário fazer uma encomenda, e a espera pode chegar a fevereiro de 2025.

Ferrari é um veículo bem valorizado no mercado, com cores chamativas Crédito: Divulgação

A Hyundai oferece disponibilidade para todas as cores no prazo de 15 dias, de acordo com vendedores e porta-vozes da empresa. A Renault afirma que o cliente pode ter que esperar até no máximo 30 dias para a fabricação, mais o tempo de trânsito até a loja. No caso do Citroën, o tempo de produção é o mesmo para todas as cores disponíveis. "Caso não tenha em estoque, o cliente pode solicitar a encomenda que é a mesma, independente da cor escolhida."

Para Vettorazzi, quanto mais premium, maior a chance do cliente encontrar uma maior variedade de cores. "É o exemplo da Ferrari. É um veículo bem valorizado no mercado, com cores chamativas. Nesse caso, o custo das cores se dissolve na produção".