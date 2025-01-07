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Eletrificação

SUVs e híbridos flex serão destaques entre carros lançados em 2025

A lista de lançamentos confirmados privilegia os utilitários e as tecnologias híbridas flex; expectativa do ercado automotivo para este ano é de comercializar 2,8 milhões de unidades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jan 2025 às 05:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 05:00

Chevrolet Seeker
Chevrolet Seeker, lançado na China: desenho do novo Tracker deve seguir tendência global da marca Crédito: Chevrolet/Divulgação
O mercado automotivo vai entrar em 2025 na expectativa de comercializar 2,8 milhões de unidades. O número depende de fatores econômicos como a disponibilidade de crédito e o controle da inflação, mas carros não irão faltar. A lista de lançamentos confirmados privilegia os SUVs e as tecnologias híbridas flex. A combinação desses fatores deve ser vista logo em janeiro, quando a General Motors pretende apresentar a renovação do utilitário compacto Chevrolet Tracker.
O modelo será um dos destaques do centenário da montadora no Brasil, a ser celebrado no dia 26 de janeiro. A empresa está investindo R$ 7 bilhões, com aplicação prevista para o período de 2024 a 2028, no desenvolvimento de veículos capazes de combinar eletricidade, etanol e gasolina.
Haverá diferentes opções entre os híbridos da marca. O compacto Onix, que também passará por mudanças em 2025, terá o sistema considerado leve, em que o conjunto elétrico oferece força extra nas acelerações e retomadas, além de desligar o motor a combustão em paradas no trânsito.
O Tracker já foi visto camuflado em diferentes regiões do Brasil, mas ainda não foram divulgadas fotos da linha 2025/2026. O veículo vai seguir o desenho atual dos SUVs da Chevrolet, e modelos como o chinês Seeker dão uma ideia de como será o estilo do carro nacional. Hoje, o preço do SUV parte de R$ 119,9 mil.

Nissan Kicks de cara nova

Novo Nissan Kicks está previsto para o primeiro semestre de 2025
A segunda geração do SUV compacto muda de estilo e recebe o motor 1.0 turbo flex Crédito: Nissan/Divulgação
Entre os modelos cujo novo desenho já é conhecido no exterior, o Nissan Kicks merece atenção. A segunda geração do SUV compacto muda de estilo e recebe o motor 1.0 turbo flex. A empresa está investindo R$ 2,8 bilhões neste lançamento e também no de um outro utilitário esportivo, que ainda não foi revelado.
A estratégia, contudo, pode passar por ajustes devido às negociações para fusão entre Honda e Nissan. As marcas japonesas pretendem chegar a um acordo definitivo até junho do próximo ano e concluí-lo em 2026.
No lado da Honda, a novidade para 2025 é a nova geração do WR-V, que deverá ter opção híbrida flex. Antes derivado do Fit, o novo modelo assume identidade própria para ser o futuro SUV de entrada da montadora, com preço inicial por volta de R$ 130 mil. O lançamento terá 4,3 m de comprimento e porta-malas maior que o do HR-V, que custa a partir de R$ 154 mil.

Yaris Cross

Toyota Yaris Cross
Opção híbrida flex do Toyota Yaris cross vai trazer tecnologia semelhante à da linha Corolla Crédito: Divulgação/Toyota
Para completar a lista de utilitários compactos de origem japonesa, a Toyota vai apresentar o Yaris Cross. Sua opção híbrida flex vai trazer tecnologia semelhante à da linha Corolla, que proporciona maior autonomia no uso urbano. Com preço estimado em R$ 150 mil, o modelo deve assumir o posto de automóvel mais vendido da marca no Brasil.
Na Volkswagen, a principal novidade do ano entre os modelos nacionais será o Tera. Trata-se de mais um utilitário esportivo derivado da plataforma do Polo, mas com posicionamento de mercado abaixo do Nivus e do T-Cross. Ou seja, espera-se preço inicial por volta de R$ 110 mil com câmbio manual e motor 1.0 turbo flex.
Volkswagen, SUV do Gol
Volkswagen Tera é a principal novidade do ano entre os modelos nacionais da marca Crédito: Volkswagen/Divulgação
A marca alemã trará ainda a oitava geração do Golf GTI e o SUV médio Taos renovado, que pode passar a vir do México (o modelo atual é feito na Argentina).
No grupo Stellantis, as principais novidades devem envolver a chegada da motorização híbrida flex a modelos das marcas Jeep, Peugeot e Citroën. A empresa prepara também mudanças para a picape Toro, além da estreia de sua marca chinesa de elétricos, a Leapmotor.

Novidades da China

Leapmotor C10
A Leapmotor, marca chinesa de veículos elétricos da Stellantis, deve estrear este ano Crédito: Leapmotor/Divulgação
E da China virão outras novidades, como as versões nacionais da linha GWM Haval e do BYD Song Pro. Ambas as montadoras pretendem iniciar a produção local no primeiro semestre de 2025. Serão carros híbridos, mas sem tecnologia flex, que só vai aparecer em 2026.
Braço do grupo Chery, a Omoda/Jaecoo deve lançar seus primeiros modelos no Brasil nos primeiros meses do próximo ano.
Há expectativa de anúncio da linha de produção nacional, e o local mais provável é a fábrica localizada em Jacareí (interior de São Paulo). A unidade, que produziu modelos da Caoa Chery, está desativada desde 2022.
Um dos modelos disponíveis no país será o SUV híbrido Jaecoo J7. De porte médio, o modelo segue a receita dos concorrentes chineses no segmento: bom acabamento combinado a espaço interno por um preço na faixa de R$ 200 mil.
A Ford também promete muitos lançamentos para 2025, incluindo o novo Territory e a versão com câmbio manual do esportivo Mustang. Entre as picapes, haverá a F-150 Tremor e a Maverick com desenho atualizado por dentro e por fora.
Kia K4
O sedã médio K4 entra no espaço deixado pelo Cerato da Kia Crédito: Kia/Divulgação
Já a Kia vai aproveitar o acordo comercial com o México para trazer o sedã médio K4, que entra no espaço deixado pelo Cerato. Da Coreia do Sul virá a nova geração do SUV médio-grande Sorento, comercializado na versão com motor 2.2 turbodiesel. Haverá ainda o elétrico EV9, que será o modelo mais luxuoso da marca no Brasil.

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