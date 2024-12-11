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Alta demanda

Produção e venda de motocicletas superam números de 2023, diz Abraciclo

Quantidade de motocicletas fabricadas até novembro é 11,6% superior ao de 2023 e representa o melhor desempenho do setor para esse período desde 2011

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2024 às 15:34
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A produção no acumulado do ano foi 11,6% superior à do mesmo período de 2023 Crédito: Shutterstock
A produção e a venda de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) já são maiores que o mesmo período do ano passado. De janeiro a novembro deste ano, foram fabricadas 169.081 unidades as mais do que no mesmo período de 2023. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), foram feitas 1.624.373 motocicletas neste ano contra 1.455.292 no ano passado.
O resultado é 11,6% superior ao de 2023 e representa o melhor desempenho do setor para esse período desde 2011, diz a Abraciclo. A expectativa é que o setor atinja a projeção de 1,72 milhão de unidades produzidas em 2024, com crescimento de 9,3% em relação ao ano passado. 
Só na comparação entre novembro deste ano e o mesmo mês do ano passado, a produção cresceu 10%, com a fabricação de 146.055 unidades. Para a Abraciclo, foi o melhor novembro em 13 anos.
Nas vendas, os licenciamentos totalizaram 1.724.479 unidades, 19% acima do registrado nos 11 primeiros meses de 2023. Esse volume é o maior alcançado para o período desde 2011. 
Apenas em novembro foram vendidas 147.060 motocicletas no varejo. O volume foi 12,7% superior ao registrado em novembro de 2023 e 11,8% menor na comparação com outubro. Novembro também representou o melhor desempenho mensal registrado nos últimos 13 anos.
Pelo levantamento da associação, as categorias de motos mais emplacadas foram street (48,7% de participação no mercado), trail (18,4%) e motoneta (16,3%). Já a média diária de vendas em novembro, com 19 dias úteis, foi de 7.740 unidades.

Exportações

No que diz respeito às exportações, a Abraciclo informou que suas associadas venderam para fora do país 28.468 motocicletas, uma retração de 10,7% na comparação com o ano passado. Em novembro, o mercado externo respondeu por 1.640 unidades – volume 14,2% superior ao de 2023, mas 44,7% inferior na comparação com outubro deste ano.
“Esses números comprovam o bom momento vivido pela nossa indústria, que cumpriu rigorosamente seu planejamento e soube se preparar com antecedência para enfrentar a estiagem”, disse o presidente da Abraciclo, Marcos Bento. “Passamos pelo período mais crítico e já caminhamos rumo à normalidade logística, com os navios voltando a atracar em Manaus.”
Com informações da Agência Brasil e Abraciclo.

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