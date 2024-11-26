Apresentada na Inglaterra, linha 2025 da Triumph Tiger Sport 660 incorpora novas tecnologias

O modelo recebeu também uma nova gama de cores, sendo que um dos destaques é a nova opção verde metálico Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph Tiger Sport 660 apresentou na Inglaterra a sua linha 2025. A sport-touring de média cilindrada da marca britânica não tem mudanças expressivas no design ou na mecânica, mas investe em inovações que prometem melhorar a experiência de condução e entregar mais diversão para quem pilota.

O modelo recebeu também uma nova gama de cores, sendo que um dos destaques é a nova opção verde metálico. A Tiger Sport 660 2025 chegará às lojas inglesas por 8.995 libras esterlinas, cerca de R$ 65 mil em conversão direta. No Brasil, o preço da linha 2025 não está definido, mas versão atual da Tiger Sport 660 é oferecida no site da Triumph por R$ 56.990 – é a motocicleta mais acessível na família Tiger.

Faróis e lanternas continuam a ser totalmente em LED – que ampliam a visibilidade tanto para o piloto quanto para outros motoristas na estrada Crédito: Triumph/Divulgação

Ela é montada na fábrica da marca em Manaus, no Amazonas, que atualmente é responsável por 95% das vendas da Triumph no país.

Uma das novidades da linha 2025 da moto da Tiger Sport 660 é o novo sistema “quickshifter” de série, chamado de Triumph Shift Assist. O sistema, que antes era opcional, permite trocas de marchas sem uso da embreagem para cima e para baixo. O objetivo do recurso é aprimorar a maneira como os motociclistas desfrutam da pilotagem ao disponibilizar transições mais suaves entre as marchas.

O sistema, que antes era opcional, permite trocas de marchas sem uso da embreagem para cima e para baixo Crédito: Triumph/Divulgação

Além dos já conhecidos modos “Road” e “Rain”, a linha 2025 da Tiger Sport 660 acrescenta um novo modo de pilotagem, o “Sport”. Nele, segundo a fabricante, o piloto pode experimentar até 90% do torque em qualquer faixa de rotação, para obter performances mais agressivas. Os já existentes controles de tração e ABS passam a contar com um sensor inercial para otimização em curvas.

A conectividade também evoluiu na linha 2025 da Tiger Sport 660. É possível agora conectar o celular ao painel de TFT da motocicleta, para que o piloto possa utilizar a navegação curva a curva na tela. O piloto pode ainda atender a chamadas e controlar músicas diretamente pelo painel, para ampliar a segurança durante a pilotagem.

Inovações que prometem melhorar a experiência de condução e entregar mais diversão para quem pilota Crédito: Triumph/Divulgação

Faróis e lanternas continuam a ser totalmente em LED – que ampliam a visibilidade tanto para o piloto quanto para outros motoristas na estrada. E o Cruise Control reforça o conforto em viagens.

A Tiger Sport 660 2025 preserva o motor tricilíndrico de 660 cm³, com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC e intervalo de ignição em 240 graus, com 81 cavalos de potência a 10.250 rpm e 6,52 kgfm de torque a 6.250 rpm. A injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial conta com controle do acelerador e sistema coletor de escapamento de aço inoxidável três em um com silenciador – com o mesmo material – montado lateralmente.

Segundo a fabricante, o piloto pode experimentar até 90% do torque em qualquer faixa de rotação, para obter performances mais agressivas Crédito: Triumph/Divulgação

A transmissão final é por corrente tipo “X”, com embreagem deslizante assistida de multiplaca úmida e câmbio de 6 marchas. Os pneus são 120/70 ZR 17 na frente e 180/55 ZR 17 atrás. A suspensão dianteira utiliza garfos de cartucho invertidos Showa de 41 milímetros, com curso de 150 milímetros, enquanto a traseira vem com um monoshock RSU, com ajuste remoto de pré-carga hidráulica, com curso de 150 milímetros.

A moto pesa 207 quilos e tem assento com altura de 83,5 centímetros em relação ao solo. A capacidade do tanque é de 17,2 litros.