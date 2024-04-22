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Missão expansionista

Triumph lança linha 2024 da Tiger 900 para crescer entre as big trails

Os preços da linha 2024 partem de R$ 69.590 na versão GT, equipada com rodas de liga leve e pneus esportivos, passam a R$ 76.990 na GT Pro, com mais equipamentos de série, e chegam a R$ 79.990 na “top” Rally Pro
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

22 abr 2024 às 18:10

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 18:10

Triumph Tiger 900
Triumph Tiger 900 2024: motor de três cilindros recebeu uma atualização, que deixou a moto 13% mais potente em comparação à geração anterior Crédito: Triumph/Divulgação
A Triumph acaba de apresentar a linha 2024 da big trail Tiger 900. Depois de estrear globalmente no final de 2019, desde 2020, a linha Tiger 900 passou a ser montada na fábrica da Triumph na Zona Franca de Manaus, no Amazonas. Modelo mais vendido da marca inglesa no país, a Tiger 900 é também a líder entre as big trails com menos de 1.000 cc no mercado brasileiro. Os preços da linha 2024 partem de R$ 69.590 na versão GT, equipada com rodas de liga leve e pneus esportivos, passam a R$ 76.990 na GT Pro, com mais equipamentos de série, e chegam a R$ 79.990 na “top” Rally Pro, que tem rodas raiadas e aro 21 na dianteira.
Na GT, a Tiger 900 é oferecida nas cores Snowdonia White/Sapphire Black, enquanto a GT Pro aparece no vistoso Carnival Red/Sapphire Black ou no sóbrio Graphite/Sapphire Black. A Rally Pro, para aventuras nas trilhas, traz as opções Matt Khaki Green/Matt Phantom Black, Carbon Black/Shapphire Black e a nova Ash Grey/Intense Orange. A linha 2024 da Tiger 900 está disponível para test-ride em toda a rede de concessionárias.
O motor de três cilindros recebeu uma grande atualização, que deixou a moto 13% mais potente em comparação à geração anterior, chegando a 108 cavalos e um pico de torque mais alto, de 9,1 kgfm. A GT Pro e a Rally Pro são equipadas com o sistema Triumph Shift Assist, que permite mudanças de marchas automáticas. De acordo com a fabricante, o novo modelo com tanque de 20 litros pode ter até 9% de economia de combustível em relação à geração anterior.
A GT tem suspensão Marzocchi com compressão e retorno ajustável e amortecimento de rebote. Com 180 milímetros de deslocamento do garfo e 170 milímetros de deslocamento da roda traseira, a configuração foi ajustada especificamente para a GT ter um melhor manuseio em estrada e conforto em longas distâncias, com capacidade de enfrentar terrenos mais difíceis. Na GT Pro, o ajuste da suspensão traseira é eletrônico. Com isso, os ajustes de pré-carga são feitos por meio de um botão para se adequar ao piloto andando sozinho ou com o garupa. A Rally tem suspensão Showa, oferecendo deslocamento da roda dianteira de 240 milímetros e a traseira de 230 milímetros.
Triumph Tiger 900
A Tiger 900 vem com novos recursos de segurança ativa, incluindo sistema de frenagem melhorado e um novo sistema de aviso de desaceleração de emergência Crédito: Triumph/Divulgação
Voltadas para a estrada, a GT e a GT Pro têm rodas de liga leve fundida, de 19 polegadas na dianteira e 17 polegadas na traseira, enquanto a Rally Pro tem rodas com raios sem câmara de 21 polegadas na na frente e 17 polegadas atrás, para ter um comportamento mais adequado às trilhas. As pinças de freio Brembo Stylema, disponíveis em todas as versões da Tiger 900, conferem uma parada mais eficaz e uma sensação de alavanca sensível.
Os modelos tiveram seu painel de instrumentos de TFT de 7 polegadas renovado. O sistema de conectividade My Triumph agora é de série em todas as configurações da Tiger 900. Música, telefone e navegação curva a curva podem ser acessados na nova tela, com vidro não refletor. Manoplas, assentos aquecidos e sistema de monitoramento da pressão dos pneus também são de série nas duas variantes Pro. Toda a linha 2024 da Tiger 900 vem com freios ABS e controle de tração.
Triumph Tiger 900
O sistema de embreagem Slip and Assist é instalado em todas versões da Tiger 900, proporcionando ação de alavanca de embreagem leve para reduzir a fadiga do piloto Crédito: Triumph/Divulgação
Na GT Pro, são cinco modos de pilotagem com um programável pelo piloto adicional. Na Rally, são seis modos de pilotagem com o “Off-Road Pro” extra, que desativa o ABS e o controle de tração para permitir que a moto fique mais na mão do piloto nas trilhas. Nas versões Pro, há botões retro-iluminados para maior conforto em pilotagem noturna, iluminação full-led, cruise control e manoplas aquecidas. A nova Tiger 900 tem novo assento redesenhado em todas as configurações com possibilidade de ajuste em dois centímetros e com aquecimento para piloto e garupa na GT Pro e na Rally Pro, podendo reduzir mais dois centímetros com a instalação do banco “low” como acessório. O sistema de montagem do guidão amortecido reduz a vibração para proporcionar mais prazer em viagens de longa distância.
A Tiger 900 vem com novos recursos de segurança ativa, incluindo sistema de frenagem melhorado e um novo sistema de aviso de desaceleração de emergência, que ativa as luzes de alerta ao travar repentinamente, desativando o dispositivo automaticamente quando a moto volta a arrancar. Juntamente com o acelerador “ride-by-wire”, o nível de assistência pode ser alterado com quatro modos de pilotagem: “Road”, “Rain”, “Sport” e “Off-Road”. O sistema de embreagem Slip and Assist é instalado em todas versões da Tiger 900, proporcionando ação de alavanca de embreagem leve para reduzir a fadiga do piloto, especialmente para condições de urbanas congestionadas e para trilhas. Esse sistema também melhora o controle das rodas traseiras sob rápida desaceleração.

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