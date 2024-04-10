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Resultados do trimestre

Emplacamentos de motos novas no Brasil cresce 21,1% em 2024

Ao todo, foram comercializadas 432.402 unidades de janeiro a março desde ano, sendo o melhor volume de emplacamentos em 13 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2024 às 14:22

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 14:22

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As vendas em março também cresceram 12% em comparação a fevereiro, com 152.719 motocicletas vendidas no varejo Crédito: Shutterstock
A venda de motocicletas em todo o Brasil registrou um novo índice positivo. Segudo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), este foi o melhor volume de emplacamentos para os três primeiros meses de 2024 nos últimos 13 anos. Os dados da entidade aponta que os licenciamentos totalizaram 432.402 unidades, uma alta de 21,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
As vendas em março também cresceram 12% em comparação a fevereiro, com 152.719 motocicletas vendidas no varejo. Esse número também registrou crescimento com relação ao mesmo período de 2023, uma alta de 4,6%. A categoria de motos mais licenciada foi a street, com 49,1% do mercado. Em segundo lugar, ficaram as motonetas (17,5%), seguidas bem de perto pelas trails (17,2%).
A média diária de vendas em março, que teve 20 dias úteis, foi de 7.636 unidades. Com 125.825 motocicletas emplacadas de janeiro a março, os modelos de baixa cilindrada tiveram 82,4% de participação no mercado. Já os modelos de média cilindrada representaram 15,1% do volume total, enquanto os de alta cilindrada, 2,5%.

Alta na produção

A produção de motocicletas no primeiro trimestre de 2024 também registrou alta: 438.038 unidades saíram das fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), um crescimento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Abraciclo, este foi o melhor desempenho alcançado pelo setor para o primeiro trimestre desde 2012.
O resultado mensal também foi positivo. Em março, foram produzidas 156.322 motocicletas, volume 11,3% superior na comparação com fevereiro e 2,5% maior ao registrado no mesmo mês de 2023.
“A tendência é que esse ritmo seja mantido ao longo do ano, pois a procura pela motocicleta como solução de mobilidade ou para o trabalho segue em alta, mantendo o mercado aquecido”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.
Com relação às exportações, houve uma retração de 8,7% em relação ao primeiro trimestre de 2023, com o envio de 9.379 motocicletas para o mercado externo. Em março, as exportações somaram 4.093 unidades, alta de 45,5% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 46,7% na comparação com fevereiro.

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