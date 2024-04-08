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Setor otimista

Venda de carros usados cresce em março e passa dos 3,5 milhões em 2024

Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), março registrou um crescimento de 3,4% em relação a fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2024 às 08:30

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 08:30

O total acumulado no primeiro trimestre de 2024, já alcançou a marca de 3.525.531 de veículos comercializados
O total acumulado no primeiro trimestre de 2024, já alcançou a marca de 3.525.531 de veículos comercializados Crédito: Shutterstock
Apenas em março foram vendidos 1.181.376 carros seminovos e usados. O dado é do relatório mensal da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) e indica um crescimento de 3,4% em relação a fevereiro.
Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, os índices são ainda mais positivos, com um aumento de 3,7%, em termos de resultados em dias úteis. Vale ressaltar que média diária de vendas tem se mantido em torno de 60 mil unidades, a melhor já registrada para março nos últimos seis anos.
O total acumulado no primeiro trimestre de 2024, já alcançou a marca de 3.525.531 de veículos comercializados, um volume 4,9% maior do que no primeiro trimestre de 2023.
“Estamos mantendo uma média diária de vendas que é a melhor dos últimos anos, sustentando a nossa expectativa de bons resultados para 2024. Nossa projeção é de fecharmos o ano com um saldo de 14,5 ou 15 milhões de veículos usados vendidos”, afirma o presidente da Fenauto, Enilson Sales.
Confira a lista dos preferidos de vendas em março de 2024:
AUTOMÓVEIS
    • Volkswagen Gol: 57.041 unidades
    • Fiat Uno: 32.138 unidades
    • Fiat Palio: 30.627 unidades
COMERCIAIS LEVES
    • Fiat Strada: 26.074 unidades
    • Volkswagen Saveiro: 17.257 unidades
    • Toyota Hilux: 12.298 unidades
MOTOS
    • Honda CG150: 64.711 unidades. 
    • Honda BIZ: 31.905 unidades. 
    • Honda CG 125: 26.541 unidades.

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