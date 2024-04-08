Venda de carros usados cresce em março e passa dos 3,5 milhões em 2024

O total acumulado no primeiro trimestre de 2024, já alcançou a marca de 3.525.531 de veículos comercializados Crédito: Shutterstock

Apenas em março foram vendidos 1.181.376 carros seminovos e usados. O dado é do relatório mensal da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) e indica um crescimento de 3,4% em relação a fevereiro.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, os índices são ainda mais positivos, com um aumento de 3,7%, em termos de resultados em dias úteis. Vale ressaltar que média diária de vendas tem se mantido em torno de 60 mil unidades, a melhor já registrada para março nos últimos seis anos.

O total acumulado no primeiro trimestre de 2024, já alcançou a marca de 3.525.531 de veículos comercializados, um volume 4,9% maior do que no primeiro trimestre de 2023.

“Estamos mantendo uma média diária de vendas que é a melhor dos últimos anos, sustentando a nossa expectativa de bons resultados para 2024. Nossa projeção é de fecharmos o ano com um saldo de 14,5 ou 15 milhões de veículos usados vendidos”, afirma o presidente da Fenauto, Enilson Sales.

Confira a lista dos preferidos de vendas em março de 2024: