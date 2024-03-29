Motociclista capixaba já percorreu 20 Estados e 5 países de moto

A capixaba Luciana Patez tirou sua habilitação de moto há quatro anos e há dois percorre o Brasil e a América do Sul sobre duas rodas, conhecendo os lugares, fazendo registros e inspirando as pessoas.
Com mais de 100 mil quilômetros percorridos a bordo de uma motocicleta, Luciana conta que a decisão veio logo no período em que estava em tratamento de um câncer, quando ela chegou a ficar um tempo sem andar, inclusive. “Num sonho, Deus me revelou que eu seria motociclista e rodaria o mundo”, conta.
Hoje, ela já conhece todo o Espírito Santo sobre duas rodas, além de 20 Estados brasileiros e cinco países da América do Sul. Ela conta suas aventuras no perfil @motocando.es para mais de 10 mil seguidores e tem realizado palestras contando suas aventuras e dando dicas para quem deseja pegar a estrada de moto. “Quem tem esse sonho vá, mesmo que seja com medo”, diz.
Neste sábado (30), inclusive, ela realiza uma palestra gratuita em Vitória dentro da programação do Café com Moto, evento realizado todos os últimos sábados do mês pela Moto Vena. O tema será “Mulheres empoderadas na estrada: tenha coragem e viva esse sonho”. O evento acontece na loja de Vitória, a partir das 9h. A entrada é gratuita.
Conte um pouco da sua história. Como começou a sua paixão por motos?
Nunca pensei que andaria de moto e sequer tinha carteira, apesar de possuir habilitação de carro por quase 30 anos. Há mais de quatro anos fui acometida por um câncer de pele na sola do pé. Passei por três cirurgias e precisei ficar sem andar por um tempo. Foi muito difícil e, em um determinado momento do tratamento, pedi a Deus uma razão para viver. Por meio de um sonho, Ele me revelou que eu seria motociclista e rodaria o mundo. Avisei ao marido e recebi o apoio que precisava. Depois de alguns meses, eu me recuperei e comprei a primeira moto antes mesmo de tirar a carteira. Reprovei na primeira tentativa, mas depois consegui.
Como você decidiu pegar a moto e ir para a estrada?
Comecei a trabalhar usando a moto e me apaixonei. Comecei então a buscar informações sobre viagens porque queria mais dessa liberdade que a moto proporciona. Cheguei a um desafio chamado “Valente Fazedor de Chuva”, onde teria que percorrer todos os municípios do meu Estado de origem com direito a certificação. Comprei uma moto mais nova e comecei a percorrer todos os municípios do Espírito Santo. Sou “valente fazedora de chuva”, homologada e certificada internacionalmente. Quando terminei esse desafio, o sonho não acabou e quis percorrer todo o Sudeste do Brasil. Conquistei aos poucos cada parte do projeto.
Quantos quilômetros você já rodou até agora?
Já percorri mais de 100 mil quilômetros sozinha sobre duas rodas.
Em quais países você já esteve? Quais foram as maiores dificuldades que você passou?
Já viajei todos os municípios do Espírito Santo e foram, até agora, 20 Estados do Brasil, sendo 16 capitais mais o Distrito Federal. Além de cinco países da América do Sul: Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile e Uruguai. Sou muito destemida e corajosa e conduzo tudo com resiliência. Me adapto aos desafios que surgem. Tudo faz parte da viagem. Já enfrentei muito frio, tempestades de areia e granizo e temperaturas que variavam de 52º a -4º dias depois. Tudo isso faz parte. As viagens exigem muito planejamento com antecedência. Levo tudo: kit de primeiros socorros, ferramentas, óleo etc. O objetivo é ter menos perrengue possível.
Quais os preparativos para pegar a estrada com a moto e fazer longas viagens?
A preparação é física e mental, além dos cuidados com a moto. Rodo 15 horas em um dia. Levo água e lanches porque, às vezes, o cansaço é tanto que só quero chegar no hotel e dormir.
O que você diria pra quem tem esse sonho de desbravar o mundo de moto, mas não tem segurança de colocar a moto na estrada?
Quem tem esse sonho vá, mesmo que seja com medo. É tudo tão transformador. Quando eu comecei, não tinha nada, peguei até a jaqueta emprestada. Se tiver um pouco de coragem, vá e viva o seu sonho, só você será capaz de realizá-lo.
Quais os planos para o futuro? Quais lugares você ainda planeja conhecer?
Tenho o sonho de fechar o Brasil de moto neste ano e falta muito pouco para encerrar todo esse ciclo. Já fiz a Estrada Real (MG), as Serras do Rio de Janeiro e percorri toda a BR-101 de Norte a Sul do Brasil. Não imaginava que chegaria a tanto. Meu objetivo é também fazer a Rodovia Transamazônica e percorrer os quatro extremos do Brasil. Mesmo com medo, quanto mais eu fazia, mais me fortalecia. Tirei habilitação para moto há quatro anos e viajo há apenas dois anos.