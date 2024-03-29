Motociclista capixaba já percorreu 20 Estados e 5 países de moto

Nunca pensei que andaria de moto e sequer tinha carteira, apesar de possuir habilitação de carro por quase 30 anos. Há mais de quatro anos fui acometida por um câncer de pele na sola do pé. Passei por três cirurgias e precisei ficar sem andar por um tempo. Foi muito difícil e, em um determinado momento do tratamento, pedi a Deus uma razão para viver. Por meio de um sonho, Ele me revelou que eu seria motociclista e rodaria o mundo. Avisei ao marido e recebi o apoio que precisava. Depois de alguns meses, eu me recuperei e comprei a primeira moto antes mesmo de tirar a carteira. Reprovei na primeira tentativa, mas depois consegui.