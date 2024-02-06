BMW Motorrad apresenta R 18 One Eight “C” inspirada em cupê dos anos 50

BMW Motorrad R 18 One Eight “C” foi inspirada no visual do icônico cupê Mercury Lead Sled Crédito: Michael Lichter/Divulgação

Desde 1991, o mundo das motocicletas personalizadas conhece Paul Yaffe como um dos criadores de elite de obras-primas motorizadas. Isto porque, mais do que um construtor ou fabricante, o customizador californiano é verdadeiramente um designer. Começando com a criação da American Legend Motorcycle Company, que mais tarde evoluiu para a Bagger Nation de Paul Yaffe, ele colecionou premiações, como nas três vezes de “Motocicleta Mais Bonita do Mundo” do Oakland Roadster Show, duas de “Construtor do Ano” e outras três de “Criador de Tendências do Ano” da “Easyriders Magazine”, além de se tornar um membro do Sturgis Hall of Fame em 2015. Yaffe elevou mais uma vez seu patamar profissional com a revelação de sua mais recente obra-prima, a BMW R 18 One Eight “C”, uma personalização única da R 18 Transcontinental, lançada no MBE Show em Verona, na Itália. Combinando a estética clássica dos automóveis “hot rod” com a essência distintiva das motocicletas da marca alemã, o projeto está sendo considerado como uma prova da excelência de Yaffe como designer.

Na mecânica, foi preservado o impressionante motor de dois cilindros opostos “Big Boxer” de 1.802 cm³ apresentado na primeira R18 no final de 2019, com 91 cavalos de potência a 4.750 rpm e torque de 16,1 kgfm de 2 mil a 4 mil rpm, administrados pelo câmbio de 6 marchas. Antes de começar a criar a R 18 One Eight “C”, Yaffe passou um tempo conhecendo a R18 Transcontinental, percorrendo mais de 8 mil quilômetros pelos Estados Unidos. Crucial para o projeto foi manter o máximo possível de componentes originais da moto. Yaffe queria que sua criação personalizada permanecesse autenticamente uma BMW, e sabia que ela não deveria ser feita ou se parecer com peças de sua linha de produtos já existente. Ele encomendou uma roda dianteira de 26 polegadas por 5,5 polegadas cortada de um bloco de alumínio sólido, que sustenta um pneu dianteiro feito a mão com 180 milímetros de largura. O quadro teve de ser esticado e inclinado para acomodar a nova roda.

O para-lama dianteiro de aço foi feito do zero na BMW Motorrad R 18 One Eight “C” Crédito: Michael Lichter/Divulgação

Inspirada no visual do icônico cupê Mercury Lead Sled dos anos 50, sua equipe criou vários componentes únicos modificados a partir dos elementos da R 18. O para-lama dianteiro de aço foi feito do zero. A carenagem original da R 18 foi cortada em vários pedaços e reestruturada para corrigir a posição do farol e fluir para a nova roda dianteira. Para preencher a lacuna entre a carenagem e o tanque de combustível, foi desenvolvido um spoiler exclusivo, que oculta estrategicamente o radiador. A equipe ampliou o para-lama traseiro original criando um segundo para-lama. À medida em que a construção começou a tomar forma, Yaffe reorganizou as lanternas originais da R 18 nos painéis de preenchimento feitos artesanalmente e criou uma área para a placa no para-lama no clássico estilo “hot rod”. Ele também esticou as tampas laterais originais da R 18 para manter sua forma original.

Mantendo-se fiel à estética clássica do cupê Lead Sled, Yaffe priorizou dois componentes cruciais: suspensão a ar e tubos laterais. Foi projetado um sofisticado tanque de ar e sistema de distribuição, bem como uma estrutura dedicada abaixo de cada lado dos alforjes para acomodar componentes essenciais, incluindo os tanques de armazenamento de ar, um compressor de ar e todos os controles, válvulas e solenóides necessários para o funcionamento eficaz do sistema.

A BMW Motorrad R 18 One Eight “C” foi apresentada no MBE Show em Verona, na Itália Crédito: Michael Lichter/Divulgação

Voltando seu foco para o design do tubo lateral, a equipe teve como objetivo preservar a distinta “sensação BMW”, que diferencia a motocicleta. Manter os tubos clássicos do motor boxer não era negociável na visão de Yaffe. Os conversores catalíticos foram removidos dos tubos principais, abrindo caminho para um sistema de defletor perfurado de alto fluxo sob medida. A inovação não só substituiu o sistema restritivo de emissões como também manteve a contrapressão essencial para um desempenho ideal. Para melhorar a experiência auditiva, um sistema de silenciador de três etapas foi introduzido para reversão.