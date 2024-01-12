A comercialização de motocicletas deve crescer 7,5% este ano, atingindo 1,7 milhão de unidades vendidas. Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Venda de motocicletas no Brasil deve crescer 7,5% em 2024

O ano de 2024 promete ser de crescimento contínuo também no setor de duas rodas. Segundo projeção da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), a comercialização deve crescer 7,5% este ano, atingindo 1,7 milhão de unidades vendidas.

Outra projeção é o crescimento da produção para este ano, com expectativa de 7,4%, totalizando 1.690.000 unidades fabricadas no Polo Industrial de Manaus (PIM). As exportações também devem crescer 6,3% em 2024, chegando a 35 mil unidades.

“A projeção se baseia nos cenários macroeconômicos do Brasil, considerando fatores como as expectativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), inflação, variações nas taxas de juros, confiança do consumidor etc. Nossa meta é seguir crescendo de forma sustentável e retornar ao patamar de produção de dois milhões de unidades nos próximos anos”, diz Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Com relação aos resultados consolidados de 2023, o ano também foi de alta de 11,3% na produção, totalizando 1.573.221 unidades em 2023, superando a expectativa de alcançar 1.560.000 unidades produzidas, sendo o melhor resultado anual alcançado desde 2013, segundo a Abraciclo.

Em dezembro, foram produzidas 117.929 motocicletas, uma alta de 38,5% na comparação com o mesmo mês de 2022. Em relação a novembro, houve queda de 10,7%.

“Todas as fabricantes mantiveram o ritmo de produção, apesar das dificuldades surgidas no decorrer do ano. Isso comprova o esforço do setor na busca do crescimento sólido e sustentável”, explica.

Vendas e exportações

O mesmo cenário se repetiu nas vendas: foram emplacadas 1.582.032 motocicletas em 2023, um aumento de 16,2% em relação ao ano anterior. Os modelos de baixa cilindrada lideraram o ranking de emplacamentos, com 1.297.780 unidades e 82% do mercado, sendo a street (51,3% do mercado) a categoria mais licenciada, seguida pela trail (18,3%) e a motoneta (14,6%).

Por outro lado, as motocicletas de média cilindrada alcançaram o maior crescimento percentual em 2023, com 234.529 unidades licenciadas, uma alta de 21,3% em relação a 2022.

Em dezembro, os licenciamentos somaram 132.797 unidades. O volume é 0,4% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 1,7% maior em relação às unidades emplacadas em novembro.