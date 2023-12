Lá vêm elas!

Conheça 10 modelos importantes de motos que chegam ao Brasil em 2024

Todas as marcas que atuam no mercado nacional prometem novidades para o próximo ano, em todos os segmentos, após bons resultados obtidos em 2023

A alta na venda de motocicletas em 2023 mostra que o mercado continua aquecido para os veículos de duas rodas. (Ducati/Divulgação)

No início do ano que se encerra, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) previu que o mercado brasileiro de motocicletas cresceria cerca de 10% em 2023 em relação a 2022. Contudo, no acumulado de janeiro a dezembro, a expectativa é que a alta seja de mais de 17% ante o ano anterior.

No embalo dos bons negócios obtidos no Brasil em 2023, todas as marcas que atuam no mercado nacional prometem novidades para o próximo ano, em todos os segmentos.

10 motocicletas previstas para 2024:

1 - Bajaj Chetak

A Bajaj deve expandir a sua linha com a scooter elétrica Chetak, que esteve no Festival Interlagos 2023. (Bajaj/Divulgação)

A marca indiana pretende expandir sua linha no Brasil com a scooter elétrica Chetak, que esteve no Festival Interlagos 2023. Movida por um motor elétrico com potência de 5,7 cavalos, a Chetak pode chegar a 63 km/h de velocidade máxima. O modelo tem um conjunto de baterias de 2,88 kWh com autonomia declarada de 95 quilômetros em modo “Eco”.

2 - BMW R 1300 GS

A nova geração da aventureira BMW R 1300 GS chegará para substituir a atual R 1250 G. (BMW/Divulgação)

Com seu farol em formato de “X”, a nova geração da aventureira R 1300 GS chegará ao Brasil para substituir a atual R 1250 GS.O motor boxer de dois cilindros com 1.300 cc produz uma potência de 145 cavalos a 7.750 rpm, desenvolvendo um torque máximo de 15,2 kgfm a 6.500 rpm - é o motor boxer BMW mais potente já produzido em série.

3 - Ducati Diavel V4

A nova Ducati Diavel foi eleita a moto mais bela do EICMA 2022 e ganha motor V4. (Ducati/Divulgação)

Eleita como a moto mais bela do EICMA 2022, o Salão de Milão, a nova Diavel ganhou o poderoso propulsor V4 Granturismo, derivado do Desmosedici Stradale usado por Panigale V4 e Streetfighter V4. É o mesmo motor que atualmente move a Multistrada V4 S. Tem 1.158 cm³ e rende 168 cavalos de potência e 12, 8 kgfm de torque.

4 - Honda NX500

A linha 500 da Honda foi renovada mundialmente e a NX500 substitui a CB 500X. (Honda/Divulgação)

A linha 500 foi renovada mundialmente no Salão de Milão 2023, o EICMA, e a NX500 substitui a CB 500X. A sigla NX, de acordo com a Honda, significa “New X-over” (nova crossover). O motor é um bicilíndrico de 471 cm³, com quatro válvulas por cilindro e arrefecimento líquido. No Brasil, o bicilíndrico paralelo da CB 500X produz 50,2 cavalos.

5 - Honda Transalp 750

A nova Honda Transalp traz o moderno motor desenvolvido para a nova Hornet. (Honda/Divulgação)

A nova Transalp traz o moderníssimo motor desenvolvido para a nova Hornet, dotado de arquitetura mais compacta, com cilindros paralelos e uma potência de 92 cavalos, com 7,64 kgfm de torque. Entre os destaques do modelo estão o painel de TFT de 5 polegadas colorido, conectividade com smartphones, iluminação full-led e cinco modos de pilotagem.

6 - Kawasaki Eliminator 500

A Kawasaki Eliminator 500 está confirmada para desembarcar no Brasil no primeiro semestre de 2024. (Kawasaki/Divulgação)

A Eliminator 500 está confirmada para desembarcar no Brasil no primeiro semestre de 2024. A nova cruiser de tamanho médio conta com um motor de dois cilindros paralelos refrigerado a água de 451 cm³, que desenvolve 45 cavalos de potência, o mesmo utilizado na nova Ninja 7 Hybrid. O tanque de combustível suporta 13 litros e o peso total é de 176 quilos.

7 - Royal Enfield Himalayan 450

A nova geração da Royal Enfield Himalayan entrega 40 cavalos de potência a 8 mil rpm. (Royal Enfield/Divulgação)

A nova geração da Himalayan deve chegar ainda no primeiro semestre de 2024. O motor é um monocilíndrico com quatro válvulas, comando duplo no cabeçote e refrigeração líquida. Batizado de Sherpa, entrega 40 cavalos de potência a 8 mil rpm e torque de 4 kgfm a 5.500 rpm. A moto pesa 198 quilos em ordem de marcha.

8 - Suzuki V-Strom 800

A Suzuki V-Strom 800 é outro modelo previsto para estrear no país no primeiro semestre do ano que vem. (Suzuki/Divulgação)

Inicialmente prevista para 2023, a V-Strom 800 deve chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2024. O novo motor bicilíndrico em paralelo, de 776 cc, entrega 82 cavalos de potência. A moto virá em duas versões - a DE, mais afeita ao uso urbano e em piso asfaltado, e a SE, com mais aptidão às trilhas.

9 - Triumph Speed 400

A Triumph Speed 400 vem equipada com o inédito motor TR-Series de refrigeração líquida e quatro válvulas. (Triumph/Divulgação)

Os modelos de baixa cilindrada da Triumph já estão chegando às concessionárias brasileiras. A Triumph Speed 400 vem equipada com o inédito motor TR-Series de refrigeração líquida e quatro válvulas. Ele entrega uma potência de 40 cavalos a 8 mil rpm e torque de 3,82 kgfm a 6.500 rpm. Sua caixa de transmissão tem 6 velocidades.

10 - Yamaha YZF-R15

A YZF-R15 chega às concessionárias da Yamaha com inédito motor monocilíndrico com 155 cm³. (Yamaha/Divulgação)

Depois de surpreender no Festival Interlagos, a YZF-R15 chega às concessionárias da Yamaha no início de 2024. O motor é um inédito monocilíndrico com 155 cm³, injeção e refrigeração líquida, que rende 18,8 cavalos de potência a 10 mil rpm e torque de 1,5 kgfm a 8.500 rpm. A transmissão tem 6 marchas e a embreagem é assistida e deslizante.

