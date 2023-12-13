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Motos em alta

Produção de motocicletas segue em alta e tem o melhor novembro da década

No acumulado do ano, foram produzidas 1.454.955 unidades, alta de 9,6% na comparação com o mesmo período de 2022

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2023 às 16:26
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Novembro também teve alta nos emplacamentos: 1.449.235 unidades vendidas no período Crédito: Shutterstock
Com um volume 2,1% maior em comparação ao mesmo período do ano passado, novembro teve o melhor desempenho para o mês desde 2013, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Ao todo, 131.947 unidades saíram das linhas de montagem das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) em novembro.
No acumulado do ano, o resultado também foi o melhor em 11 anos: foram produzidas 1.454.955 unidades, uma alta de 9,6% na comparação com o mesmo período de 2022. A estimativa da entidade é fechar o ano com 1.560.000 motocicletas produzidas, volume 10,4% superior ao registrado em 2022.
Para o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o resultado reflete o empenho das fabricantes em superar as dificuldades impostas pela estiagem. “Os impactos foram minimizados, graças ao esforço da indústria em buscar alternativas logísticas para manter o mercado abastecido”, explica Marcos Bento, presidente da Abraciclo.
O emplacamento de motocicletas em novembro totalizou 130.514 unidades, crescimento de 5,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, repetindo o que se verificou na produção, sendo o melhor resultado para o mês desde 2011. Na comparação com outubro, as vendas no varejo recuaram 5,2%.
Ao todo, em novembro foram emplacadas 1.449.235 unidades, o que representa alta de 17,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A média diária de vendas em novembro foi de 6.526 unidades/dia.

Alta cilindrada

As motocicletas de alta cilindrada registraram o maior crescimento nesse período: foram emplacadas 3.960 unidades em novembro, uma alta de 7,6% em relação às 3.682 motocicletas licenciadas em novembro de 2022.
Mas as de baixa cilindrada continuam dominando quantos e fala em número absolutos: foram comercializadas 109.006 motocicletas, o que representa 83,5% de participação no mercado. A projeção da Abraciclo é que 1.511.000 motocicletas sejam vendidas no varejo em 2023, aumento de 10,9% na comparação com 2022.
Com relação às exportações, a queda já adiantada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) também foi verificada no setor das duas rodas: 1.436 motocicletas em novembro, volume 61,1% menor frente ao mesmo mês do ano passado e 28,8% inferior ao registrado em outubro.
No acumulado do ano, as associadas da Abraciclo embarcaram 31.862 motocicletas para o exterior, retração de 38% em relação ao mesmo período de 2022.

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