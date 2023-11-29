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Cria do deserto

Honda XRE 300 Sahara 2024 chega com design moderno e estilo aventureiro

Sucessora da XRE 300, a nova geração da trail vem em três versões, Standard, Rally e Adventure e estará nas concessionárias brasileiras em dezembro
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

29 nov 2023 às 17:17

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 17:17

Honda XRE 300 Sahara
A Sahara virou ícone entre os motociclistas sedentos por uma máquina capaz de levá-los por qualquer tipo de estrada Crédito: Honda/Divulgação
Durante os anos 90, inspirada nos modelos da Honda vitoriosos em competições como o rali Paris-Dakar, a NX 350 Sahara adotava as clássicas cores da Honda Racing Corporation (HRC). O modelo ganhou fama por oferecer boas performances, pela resistência e robustez.
A Sahara virou ícone entre os motociclistas sedentos por uma máquina capaz de levá-los por qualquer tipo de estrada com desempenho, suspensão e freios eficientes e com conforto, vindo da boa proteção aerodinâmica. A escolha do nome veio naturalmente do Deserto do Saara.
Agora, o palco principal da maior parte das edições do Paris-Dakar serve de inspiração um novo modelo: a XRE 300 Sahara. Sucessora da XRE 300, a nova geração da trail vem em três versões – Standard, Rally e Adventure.
Honda XRE 300 Sahara
A escolha do nome veio naturalmente do Deserto do Saara Crédito: Honda/Divulgação
Estará nas concessionárias brasileiras em dezembro, com preços (base a cidade de São Paulo) de R$ 27.090 para a Standard em cinza metálico, de R$ 27.690 para a Rally em vermelho e de R$ 28.650 para a Adventure em bege metálico.

Motocross

A nova moto utiliza o chassi da CRF 250F – com características para o motocross – e o motor da CB 300F Twister, lançada em 2022. O quadro foi duramente exigido em quatro vitórias seguidas no Rali dos Sertões.
A opção da escolha de unir o chassi e o motor de dois modelos já muito desenvolvidos foi para dotar a XRE 300 Sahara com o conforto e a facilidade do uso no dia a dia com performance, resistência e praticidade.
Honda XRE 300 Sahara
O painel de LCD tem indicador de marcha e informações de velocidade instantânea Crédito: Honda/Divulgação
O painel de LCD tem indicador de marcha e todas as informações de velocidade instantânea, rotação do motor, nível de combustível, quilometragem total e parcial, consumo de combustível e tensão da bateria.
Nos quesitos praticidade e segurança, a Sahara tem porta USB-C ao lado do painel, sistema ESS – Emergency Stop Signal, que aciona automaticamente as luzes de alerta em frenagens bruscas, iluminação full-led e o acionador do pisca-alerta no punho direito.

Linhas imponentes

Honda XRE 300 Sahara
A nova moto utiliza o chassi da CRF 250F, com características para o motocross Crédito: Honda/Divulgação
Do ponto de vista estético, a XRE 300 Sahara tem linhas imponentes inspiradas nas aventureiras da Honda, com roda dianteira de 21 polegadas e suspensões de longo curso. A versão Adventure se diferencia das outras duas pelo para-brisa maior, pela estrutura de aço que protege laterais, pela carenagem frontal e pelo protetor de cárter.
Na Standard e na Rally, as cores e o grafismo que remete às motos do Team Honda Racing de motocross são opcionais. Desenvolvida pela equipe de design da Honda Brasil, a identidade visual da Sahara tem personalidade, marcada por linhas angulosas da carenagem com função aerodinâmica e pela proteção ao piloto.
O conjunto do tanque de combustível, banco e laterais forma uma superfície fluida e se completa em ergonomia com a posição de pilotagem, se estendendo ao garupa.
Nas três configurações da XRE 300 Sahara, o motor de 293,5 cm3, SOHC de quatro válvulas, arrefecido a ar, é acoplado a um câmbio de 6 marchas com embreagem deslizante e assistida. O propulsor tem características técnicas diferentes em relação ao da XRE 300.

Honda XRE 300 Sahara

O novo motor tem uma relação entre diâmetro e curso do pistão que privilegia o torque em baixas e médias rotações. O propulsor tem uma curva de torque mais robusta a partir das baixas rotações, alcançado a maior força em 3 mil rpm.
A Sahara tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem, mais óleo gratuito a partir da terceira revisão. A Honda prevê um intervalo de 6 mil quilômetros ou de seis meses para as revisões a partir da primeira.

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