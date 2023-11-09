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Nova Ducati DesertX Rally chega ao Brasil em janeiro de 2024

O modelo possui uma configuração ainda mais radical da DesertX, com suspensões para off-road extremo
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

09 nov 2023 às 15:24

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 15:24

Ducati DR 2024 é uma configuração ainda mais radical da DesertX, com suspensões para off-road extremo
A nova DesertX Rally caracteriza-se, segundo a marca italiana, pelos melhores componentes de competição e adota soluções de alta qualidade Crédito: Divulgação
Para o todo-o-terreno mais extremo, a DesertX Rally chegará às concessionárias europeias a partir de janeiro de 2024, com preço de 22.490 euros (cerca de R$ 123 mil). 
Derivada da DesertX, a primeira Ducati equipada com aro dianteiro de 21 polegadas e traseiro de 18 polegadas, a nova DesertX Rally caracteriza-se, segundo a marca italiana, pelos melhores componentes de competição e adota soluções de alta qualidade, especializadas e eficazes no uso off-road.
Ducati DR 2024 é uma configuração ainda mais radical da DesertX, com suspensões para off-road extremo
A primeira Ducati equipada com aro dianteiro de 21 polegadas e traseiro de 18 polegadas Crédito: Divulgação
Desenvolvido e testada também em pistas de corrida, o protótipo da DesertX Rally foi o protagonista do Iron Road Prolog no Erzbergrodeo 2023 com Antoine Meo (várias vezes campeão mundial de Enduro e campeão europeu de Supercross), que o levou o piloto francês ao degrau mais alto do pódio. Não há informações sobre a vinda da DesertX Rally ao Brasil, que recebeu recentemente a DesertX tradicional.
Graças à pintura e às soluções típicas do mundo off-road que caracterizam sua aparência, a DesertX Rally comunica o seu carácter desde o primeiro olhar. Porém, é pelo equipamento técnico que a Rally se transforma em uma verdadeira moto todo-o-terreno. 
O para-lama dianteiro alto garante usabilidade mesmo em condições de terreno particularmente difíceis, as suspensões Kayaba com curso aumentado com garfo de cartucho fechado e amortecedor com pistão maior são derivadas do motocross e permitem ao piloto superar qualquer obstáculo, enquanto as novas rodas de raios centrais com tamanhos e características específicas para a competição off-road fazem da Rally uma moto imparável em qualquer tipo de terreno. 
Ducati DR 2024 é uma configuração ainda mais radical da DesertX, com suspensões para off-road extremo
O curso da roda traseira aumenta 20 centímetros, totalizando 24 centímetros Crédito: Divulgação
As soluções, juntamente com um protetor de cárter em carbono forjado leve e resistente, pedais de câmbio e alavanca do freio traseiro usinado em sólido, identificam a Rally como uma motocicleta projetada para enfrentar as aventuras mais extremas.
Apesar de manter a base vista no modelo de origem, a suspensão da DesertX Rally foi projetada para enfrentar até os obstáculos mais difíceis, aprimorando a já forte capacidade off-road da DesertX. Tanto o garfo quanto o amortecedor são caracterizados pelas mesmas tecnologias utilizadas das bicicletas profissionais de Cross e Enduro. 
Na dianteira, a DesertX Rally é equipada com novas placas de alumínio tarugo, rígidas e leves. O garfo é um cartucho fechado KYB, tecnologia usada em motos de motocross e enduro. 
A técnica consiste em pressurizar o óleo no interior dos cartuchos para evitar a cavitação, garantindo um comportamento homogêneo e consistente da suspensão dianteira e o suporte necessário durante as utilizações mais extremas. Para melhorar a suavidade e a resistência ao desgaste, os tubos do garfo são equipados com revestimento Kashima, enquanto os controles deslizantes têm tratamento de superfície DLC. 
Ducati DR 2024 é uma configuração ainda mais radical da DesertX, com suspensões para off-road extremo
Graças à pintura e às soluções típicas do mundo off-road que caracterizam sua aparência, a DesertX Rally comunica o seu carácter desde o primeiro olhar Crédito: Divulgação
O curso da roda aumenta dois centímetros, totalizando 25 centímetros. A traseira é composta por um braço oscilante de alumínio com ponto de fixação diferente da DesertX “comum”, com amortecedor totalmente ajustável com pistão maior para melhorar o comportamento no off-road mais exigente.
O curso da roda traseira aumenta 20 centímetros, totalizando 24 centímetros. Para melhorar o comportamento no off-road mais severo, a DesertX Rally está equipada com um amortecedor de direção Öhlins ajustável, fixado diretamente no guiador com suportes maquinados em sólido. As novas suspensões permitiram à DesertX Rally aumentar a distância em relação ao solo, para 28 centímetros (três a mais que o padrão).
A DesertX Rally é equipada com rodas com medidas específicas para off-road, mais robustas e leves graças aos cubos usinados a partir de raios centrais sólidos em aço carbono e aros Takasago Excel de alta resistência com tubo interno. 
Tal como ocorre com a DesertX, está prevista a tripla homologação para os pneus Pirelli Scorpion Rally STR propostos como equipamento de série. É possível ainda montar pneus Scorpion Rally. Para quem prefere andar no asfalto, estão disponíveis os Scorpion Trail II.
A DesertX Rally tem um peso seco de apenas um quilo a mais que o modelo padrão, apesar do aumento no comprimento e no tamanho da suspensão.
O motor é o bicilíndrico Testastretta 11 graus de 937 cc com distribuição desmodrômica, também presente na Monster 937 e na Multistrada V2.
Ducati DR 2024 é uma configuração ainda mais radical da DesertX, com suspensões para off-road extremo
A potência é de 110 cavalos a 9.250 rpm e o torque é de 9,4 kgfm a 6.500 rpm. Crédito: Divulgação
A potência é de 110 cavalos a 9.250 rpm e o torque é de 9,4 kgfm a 6.500 rpm. O motor foi calibrado para o off-road graças a uma relação dedicada e estratégias e calibrações específicas dos sistemas eletrônicos. 
Os seis modos de pilotagem (“Sport”, “Touring”, “Urban”, “Wet”, “Enduro” e “Rally”) têm Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC) e Ducati Wheelie Control (DWC) recalibrados de acordo com o novo chassi.
As funções eletrônicas da DesertX Rally são gerenciadas no display de TFT colorido de 5 polegadas, de alta resolução, orientado verticalmente, posicionado para oferecer visibilidade ideal mesmo quando o piloto fica em pé. 
O display foi projetado para integração com o Sistema Multimídia Ducati, que permite conectar um smartphone, ativando assim novas funções como controle de música, gerenciamento de chamadas e navegação Turn by Turn (opcional) com indicações de estrada diretamente no painel.

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