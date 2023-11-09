Nova Ducati DesertX Rally chega ao Brasil em janeiro de 2024

A nova DesertX Rally caracteriza-se, segundo a marca italiana, pelos melhores componentes de competição e adota soluções de alta qualidade Crédito: Divulgação

Para o todo-o-terreno mais extremo, a DesertX Rally chegará às concessionárias europeias a partir de janeiro de 2024, com preço de 22.490 euros (cerca de R$ 123 mil).

Derivada da DesertX, a primeira Ducati equipada com aro dianteiro de 21 polegadas e traseiro de 18 polegadas, a nova DesertX Rally caracteriza-se, segundo a marca italiana, pelos melhores componentes de competição e adota soluções de alta qualidade, especializadas e eficazes no uso off-road.

A primeira Ducati equipada com aro dianteiro de 21 polegadas e traseiro de 18 polegadas Crédito: Divulgação

Desenvolvido e testada também em pistas de corrida, o protótipo da DesertX Rally foi o protagonista do Iron Road Prolog no Erzbergrodeo 2023 com Antoine Meo (várias vezes campeão mundial de Enduro e campeão europeu de Supercross), que o levou o piloto francês ao degrau mais alto do pódio. Não há informações sobre a vinda da DesertX Rally ao Brasil, que recebeu recentemente a DesertX tradicional.

Graças à pintura e às soluções típicas do mundo off-road que caracterizam sua aparência, a DesertX Rally comunica o seu carácter desde o primeiro olhar. Porém, é pelo equipamento técnico que a Rally se transforma em uma verdadeira moto todo-o-terreno.

O para-lama dianteiro alto garante usabilidade mesmo em condições de terreno particularmente difíceis, as suspensões Kayaba com curso aumentado com garfo de cartucho fechado e amortecedor com pistão maior são derivadas do motocross e permitem ao piloto superar qualquer obstáculo, enquanto as novas rodas de raios centrais com tamanhos e características específicas para a competição off-road fazem da Rally uma moto imparável em qualquer tipo de terreno.

O curso da roda traseira aumenta 20 centímetros, totalizando 24 centímetros Crédito: Divulgação

As soluções, juntamente com um protetor de cárter em carbono forjado leve e resistente, pedais de câmbio e alavanca do freio traseiro usinado em sólido, identificam a Rally como uma motocicleta projetada para enfrentar as aventuras mais extremas.

Apesar de manter a base vista no modelo de origem, a suspensão da DesertX Rally foi projetada para enfrentar até os obstáculos mais difíceis, aprimorando a já forte capacidade off-road da DesertX. Tanto o garfo quanto o amortecedor são caracterizados pelas mesmas tecnologias utilizadas das bicicletas profissionais de Cross e Enduro.

Na dianteira, a DesertX Rally é equipada com novas placas de alumínio tarugo, rígidas e leves. O garfo é um cartucho fechado KYB, tecnologia usada em motos de motocross e enduro.

A técnica consiste em pressurizar o óleo no interior dos cartuchos para evitar a cavitação, garantindo um comportamento homogêneo e consistente da suspensão dianteira e o suporte necessário durante as utilizações mais extremas. Para melhorar a suavidade e a resistência ao desgaste, os tubos do garfo são equipados com revestimento Kashima, enquanto os controles deslizantes têm tratamento de superfície DLC.

Graças à pintura e às soluções típicas do mundo off-road que caracterizam sua aparência, a DesertX Rally comunica o seu carácter desde o primeiro olhar Crédito: Divulgação

O curso da roda aumenta dois centímetros, totalizando 25 centímetros. A traseira é composta por um braço oscilante de alumínio com ponto de fixação diferente da DesertX “comum”, com amortecedor totalmente ajustável com pistão maior para melhorar o comportamento no off-road mais exigente.

O curso da roda traseira aumenta 20 centímetros, totalizando 24 centímetros. Para melhorar o comportamento no off-road mais severo, a DesertX Rally está equipada com um amortecedor de direção Öhlins ajustável, fixado diretamente no guiador com suportes maquinados em sólido. As novas suspensões permitiram à DesertX Rally aumentar a distância em relação ao solo, para 28 centímetros (três a mais que o padrão).

A DesertX Rally é equipada com rodas com medidas específicas para off-road, mais robustas e leves graças aos cubos usinados a partir de raios centrais sólidos em aço carbono e aros Takasago Excel de alta resistência com tubo interno.

Tal como ocorre com a DesertX, está prevista a tripla homologação para os pneus Pirelli Scorpion Rally STR propostos como equipamento de série. É possível ainda montar pneus Scorpion Rally. Para quem prefere andar no asfalto, estão disponíveis os Scorpion Trail II.

A DesertX Rally tem um peso seco de apenas um quilo a mais que o modelo padrão, apesar do aumento no comprimento e no tamanho da suspensão.

O motor é o bicilíndrico Testastretta 11 graus de 937 cc com distribuição desmodrômica, também presente na Monster 937 e na Multistrada V2.

A potência é de 110 cavalos a 9.250 rpm e o torque é de 9,4 kgfm a 6.500 rpm. Crédito: Divulgação

A potência é de 110 cavalos a 9.250 rpm e o torque é de 9,4 kgfm a 6.500 rpm. O motor foi calibrado para o off-road graças a uma relação dedicada e estratégias e calibrações específicas dos sistemas eletrônicos.

Os seis modos de pilotagem (“Sport”, “Touring”, “Urban”, “Wet”, “Enduro” e “Rally”) têm Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC) e Ducati Wheelie Control (DWC) recalibrados de acordo com o novo chassi.

As funções eletrônicas da DesertX Rally são gerenciadas no display de TFT colorido de 5 polegadas, de alta resolução, orientado verticalmente, posicionado para oferecer visibilidade ideal mesmo quando o piloto fica em pé.