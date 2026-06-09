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Congelante

Guia registra temperatura negativa no Parque Nacional do Caparaó no ES

Guia de turismo registrou -12°C no acampamento Casa Queimada, ponto de apoio para quem busca alcançar o Pico da Bandeira, entre a noite de segunda (8) e a madrugada desta terça-feira (9)

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 11:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jun 2026 às 11:10

O frio intenso registrado durante a noite de segunda-feira (8) e a madrugada desta terça-feira (9) surpreendeu visitantes no Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Segundo o guia de turismo Sairo Guedes, o termômetro que levava chegou a marcar -12°C no acampamento Casa Queimada, um dos principais pontos de apoio para quem busca alcançar o Pico da Bandeira.


Apesar da temperatura congelante, as condições no ponto mais alto da região eram diferentes nas primeiras horas do dia desta terça. De acordo com o guia, por volta das 5h, a temperatura no Pico da Bandeira estava em 0°C, momento em que dezenas de visitantes acompanhavam o nascer do sol.

Guia registra temperatura negativa no Parque Nacional do Caparaó
Guia registra temperatura negativa no Parque Nacional do Caparaó. Sairo Guedes/Divulgação

Sairo destaca que as baixas temperaturas nesta época do ano fazem parte da experiência procurada por muitos montanhistas e turistas que visitam o parque. Segundo ele, o Parque Nacional do Caparaó tem atraído cada vez mais amantes do montanhismo ao longo dos anos, especialmente durante a alta temporada, que já começou.


O Pico da Bandeira, principal atração do Parque Nacional do Caparaó, possui 2.892 metros de altitude e é o terceiro ponto mais alto do Brasil.

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