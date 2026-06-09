Guia registra temperatura negativa no Parque Nacional do Caparaó no ES

O frio intenso registrado durante a noite de segunda-feira (8) e a madrugada desta terça-feira (9) surpreendeu visitantes no Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Segundo o guia de turismo Sairo Guedes, o termômetro que levava chegou a marcar -12°C no acampamento Casa Queimada, um dos principais pontos de apoio para quem busca alcançar o Pico da Bandeira.





Apesar da temperatura congelante, as condições no ponto mais alto da região eram diferentes nas primeiras horas do dia desta terça. De acordo com o guia, por volta das 5h, a temperatura no Pico da Bandeira estava em 0°C, momento em que dezenas de visitantes acompanhavam o nascer do sol.