ES 'vende' suas belezas na Argentina para atrair turistas do país vizinho

O Espírito Santo tem intensificado os esforços para conquistar um novo público no cenário turístico: os argentinos. A ideia de agentes do setor de turismo capixaba é atrair uma parte dos 4 milhões de viajantes do país vizinho que vêm para o Brasil visitar estados próximos, como Bahia e Rio de Janeiro, além do Nordeste e do Sul.
Para isso, representantes capixabas participaram, em maio, de quatro roadshows na Argentina. As feiras de negócios itinerantes aconteceram nas cidades de Neuquén, Mendoza, Buenos Aires e Mar del Plata, reunindo cerca de 300 agentes de viagens argentinos em uma capacitação voltada à divulgação dos destinos e dos encantos do Espírito Santo. As apresentações incluíram informações sobre atrativos turísticos, hotelaria e serviços receptivos.
Outros quatro roadshows estão previstos para agosto. E em setembro, será a vez de o Estado marcar presença e promover suas atrações na Feira Internacional de Turismo de Buenos Aires. Serão oportunidades para exibir pontos turísticos e capazes mobilizar a vinda dos argentinos para cá.
Segundo o diretor-superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, a aproximação com o mercado argentino surgiu a partir das conexões estabelecidas durante o ESTour – Salão Capixaba de Turismo, promovido em parceria com o governo do Estado. O evento reuniu mais de 400 agentes de viagem e representantes de mais de 20 operadoras de turismo de todo o Brasil.
Além disso, estudos da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) também apontam o potencial do público da Argentina para o turismo capixaba.
Sabemos que quase 4 milhões de argentinos viajam para o Brasil. Viajam para os estados vizinhos, como Rio de Janeiro e Bahia, além de destinos do Nordeste e Sul, mas o Espírito Santo ainda não estava no radar como destino
Pedro Rigo Diretor-superintendente do Sebrae-ES
De acordo com Pedro Rigo, a participação de operadoras argentinas no ESTour permitiu identificar uma oportunidade concreta de inserção do Espírito Santo nesse mercado.
“Como já vieram para cá três operadoras argentinas, e uma delas fez um famtour (viagem de familiarização) com agentes para conhecer o Espírito Santo, vimos uma grande possibilidade de negócio e estamos trabalhando para que, de fato, tenhamos os argentinos fazendo turismo no Estado”, disse.
Durante o ESTour, foram apresentados 12 roteiros turísticos estruturados para a comercialização em diferentes segmentos, como turismo religioso, ecoturismo, natureza, montanhas e turismo de praia.
“O que mostramos no ES Tour foram 12 roteiros prontos para alcançar as principais agências de viagem do Brasil. São produtos turísticos trabalhados para ganhar importância nacional”, explica Rigo. “Nosso objetivo é, de fato, ampliar o fluxo turístico para o Espírito Santo.”