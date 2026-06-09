ES 'vende' suas belezas na Argentina para atrair turistas do país vizinho

O Espírito Santo tem intensificado os esforços para conquistar um novo público no cenário turístico: os argentinos. A ideia de agentes do setor de turismo capixaba é atrair uma parte dos 4 milhões de viajantes do país vizinho que vêm para o Brasil visitar estados próximos, como Bahia e Rio de Janeiro, além do Nordeste e do Sul.





Para isso, representantes capixabas participaram, em maio, de quatro roadshows na Argentina. As feiras de negócios itinerantes aconteceram nas cidades de Neuquén, Mendoza, Buenos Aires e Mar del Plata, reunindo cerca de 300 agentes de viagens argentinos em uma capacitação voltada à divulgação dos destinos e dos encantos do Espírito Santo. As apresentações incluíram informações sobre atrativos turísticos, hotelaria e serviços receptivos.





Outros quatro roadshows estão previstos para agosto. E em setembro, será a vez de o Estado marcar presença e promover suas atrações na Feira Internacional de Turismo de Buenos Aires. Serão oportunidades para exibir pontos turísticos e capazes mobilizar a vinda dos argentinos para cá.





Segundo o diretor-superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, a aproximação com o mercado argentino surgiu a partir das conexões estabelecidas durante o ESTour – Salão Capixaba de Turismo, promovido em parceria com o governo do Estado. O evento reuniu mais de 400 agentes de viagem e representantes de mais de 20 operadoras de turismo de todo o Brasil.





Além disso, estudos da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) também apontam o potencial do público da Argentina para o turismo capixaba.