KTM 990 Duke visa o segmento de motos naked de mil cilindradas

A KTM Duke comemora em 2024 seus 30 anos do seu lançamento e a festa começou com a apresentação da linha 2024 da 990 Duke Crédito: KTM/Divulgação

A KTM Duke comemora em 2024 seus 30 anos do seu lançamento e a festa começou com a apresentação da linha 2024 da 990 Duke no EICMA, o Salão de Milão, na Itália, que ocorreu entre 9 e 12 de novembro. Em sua busca para ser uma naked mais focada no desempenho, a 990 Duke se propõe a atender a todos os requisitos mecânicos do segmento, caracterizado por modelos que exibem seus motores sem carenagens não apenas como um recurso de estilo, mas para garantir melhores performances pelo baixo peso.

Ao mesmo tempo, o modelo da marca austríaca implanta um estilo totalmente novo. Na Inglaterra, a moto será lançada por 12.999 libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 78 mil, com disponibilidade a partir de janeiro. Não há previsão sobre a chegada da KTM 990 Duke 2024 ao Brasil.

O design adota um estilo minimalista, com um farol de leds como destaque Crédito: KTM/Divulgação

A KTM 990 Duke deixa suas intenções perfeitamente claras. Além de um motor bastante potente, um chassi totalmente novo e um design de braço oscilante a aproxima de motocicletas de maior capacidade, tanto em cilindrada quanto em proporções.

A potência é controlada por uma versão atualizada do motor LC8c, derivado do usado na 890 Duke R, aumentado para 947 cc. O “powertrain” bicilíndrico paralelo da 990 Duke recebe novos pistões, virabrequim e biela, produzindo 124,7 cavalos e 10,5 kgfm, com peso total da motocicleta de 179 quilos. O design é aprimorado por duas opções de cores em Preto e Electronic Orange – esta desenvolvida especificamente para comemorar os 30 anos da Duke.

A moto é equipada com o sistema ABS e o controle de tração em curvas aprimorados Crédito: KTM/Divulgação

Design minimalista

O design adota um estilo minimalista, com um farol de leds como destaque. Construído a partir de uma mistura de materiais, o conjunto óptico garante estabilidade de iluminação em todas as condições de estrada.

As luzes de posição e de circulação diurna estão localizadas no perfil do farol, que se ajusta automaticamente a intensidade de acordo com as condições de iluminação ambiente, graças a um sensor integrado ao painel. A KTM 990 Duke está equipada ainda com uma função de luz Coming Home como padrão – o farol permanece aceso após a moto ser desligada, dando ao piloto alguns segundos de luz para abrir portas ou para melhor visibilidade de sua garagem.

O piloto conta com um painel de vidro anti-riscos de 5 polegadas, com todas as informações sobre a moto Crédito: KTM/Divulgação

No típico estilo Duke, uma estrutura de treliça rígida e um novo braço oscilante se unem para receber componentes da suspensão WP Apex ajustáveis, associado aos pneus Bridgestone S22 testados em competição.

A suspensão de 43 milímetros pode ser ajustada por meio de cinco estágios no painel, assim como ocorre com oamortecedor traseiro WP Apex Monotube, com possibilidade de ajustes manuais da pré-carga.

O piloto conta com um painel de vidro anti-riscos de 5 polegadas, com todas as informações sobre a moto.Gráficos e estruturas de menu foram projetados para acesso mais rápido e intuitivo aos vários recursos da KTM 990 Duke, incluindo uma nova função que exibe dados de Lean Angle, com o modo “Track” opcional, com cronômetro de volta e estatísticas de telemetria.

A suspensão de 43 milímetros pode ser ajustada por meio de cinco estágios no painel Crédito: KTM/Divulgação