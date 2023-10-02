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Média cilindrada

BMW inicia produção da scooter inédita C 400 X no Brasil

Montadora faz nova investida no segmento, e já iniciou sua produção na fábrica de Manaus, sendo esta a primeira scooter a ser fabricada no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2023 às 17:55

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 17:55

BMW C 400 X
A BMW C 400 X terá duas versões: esportiva (esquerda) e convencional (direita) Crédito: BMW/Divulgação
Após anunciar o seu retorno ao segmento das scooters no Brasil, a BMW apresentou o modelo C400 X durante o Festival de Interlagos, que aconteceu em julho deste ano. Agora, a montadora anuncia o início da fabricação da scooter, a primeira a ser produzida em solo brasileiro, na fábrica da BMW em Manaus (AM).
A BMW C 400 X terá uma versão convencional (cor Black Storm Metallic, preta metálica) e outra Sport (cor Alpine White, com detalhes azuis e vermelhos). Pertencente à família C, o modelo chega equipado com motor monocilíndrico de 350cc, potência máxima de 34cv a 7.500rpm e torque máximo de 35Nm a 5.750rpm, sempre a gasolina.
A transmissão é CVT (continuamente variável), com rodas de 15 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira, tanque de combustível com capacidade de 12,8 litros e modelo com peso seco de 199kg.
Sobre os equipamentos de série, destacam-se o controle de estabilidade automático (ASC), BMW Motorrad ABS, farol/lanterna/setas em LED, sistema Keyless para partida sem chave, tomadas USB de 12v, além do BMW Flex Case, um compartimento expansível sob o banco que permite transportar um capacete fechado ou objetos de até 5kg.
BMW C 400 X
A versão Sport conta ainda com painel TFT e conectividade com smartphones Crédito: BMW/Divulgação
A versão Sport conta ainda com painel TFT e conectividade com smartphones, proporcionando mais tecnologia e interação para a pilotagem. Ambas as versões contam com três anos de garantia.
“O lançamento da BMW C 400 X é um divisor de águas para a BMW Motorrad no Brasil, pois assinala o retorno da marca ao segmento brasileiro de scooters e nosso debute na produção nacional desse tipo de moto, reforçando nossa presença no ambiente urbano. Nós estamos muito empolgados e ansiosos para que ela chegue às ruas, avenidas e demais logradouros Brasil afora”, afirma Alex Donatti, diretor da fábrica do BMW Group em Manaus.
Modelo de número 10 do portfólio da Planta Manaus, a única a produzir motocicletas BMW Motorrad fora da Alemanha a BMW C 400 X é o terceiro dos sete lançamentos planejados até 2025, dentro do aporte de R＄ 50 milhões na fábrica manauara, anunciado no final de 2022. A moto foi concebida para aprimorar a mobilidade urbana.
Com informações da BMW.

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