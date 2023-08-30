Honda CG 160 traz mudanças no design com a linha 2024

A CG 160 possui tecnologia FlexOne, que permite abastecer com gasolina ou etanol Crédito: Divulgação

A Honda anunciou a linha 2024 da sua campeã de vendas, a CG 160, trazendo algumas atualizações. Modelo mais vendido do país, a CG 160, até julho, foram emplacadas 240.468 unidades em todo o país, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O que a deixa em uma posição bastante confortável com relação à segunda colocada, a Yamaha Factor YBR 150, que soma, até julho deste ano, 26.963 unidades vendidas.

Pequenas mudanças

Para a linha 2024, a Honda anunciou são quatro versões distintas: Titan, Fan, Start e Cargo. Todas compartilham o mesmo motor monocilíndrico refrigerado a ar, alimentado pelo sistema de injeção eletrônica PGM-FI com tecnologia FlexOne, que permite abastecer com gasolina e/ou etanol.

O modelo conta sistema de freios que variam entre disco e tambor, dependendo da versão Crédito: Divulgação

No aspecto do desempenho, a Honda CG possui um chassi robusto do tipo Diamond de aço estampado, suspensão dianteira telescópica e sistema de freios que variam entre disco e tambor, dependendo da versão. A tecnologia CBS – Combined Brake System está presente em todas as versões, distribuindo a força de frenagem entre as duas rodas ao acionar o pedal de freio.

Modelo já está disponível nas concessionárias Crédito: Divulgação

A linha oferece opções estéticas distintas. Sua versão top de linha, CG 160 Titan, é marcada por suas carenagens laterais do tanque diferenciadas, alças para garupa de alumínio e um painel digital Blackout. A CG 160 Fan oferece uma alternativa mais acessível, mantendo itens importantes e oferecendo um valor aproximadamente 8% menor que a Titan, segundo a montadora.

Honda apresenta a nova Linha CG 160 2024 com novas opções de cores Crédito: Divulgação

A Start, a versão de entrada, traz o mesmo motor e características de chassi e suspensão das outras versões. Já a CG 160 Cargo é otimizada para uso profissional, com um robusto bagageiro e suspensões reforçadas.

Uma das opções de cores é o vermelho peroaldo Crédito: Divulgação

Os modelos estarão disponíveis a partir de setembro nas concessionárias e terão três anos de garantia sem limite de quilometragem e óleo Pro Honda grátis em sete revisões. As novas opções de cores e os preços sugeridos base São Paulo/SP são os seguintes:

As novas opções de cores e os preços sugeridos variam de acordo com a versão. Crédito: Divulgação

Honda CG 160 Titan (Azul Perolizado, Vermelho Perolizado e Cinza Metálico) por R$ 16.760.



Honda CG 160 Fan (Cinza Metálico, Preto e Vermelho Perolizado) por R$ 15.444.



Honda CG 160 Start (Prata Metálico, Preto e Vermelho) por R$ 14.082.

