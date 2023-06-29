Yamaha apresenta novo modelo R15 que chega ao Brasil em novembro

O Festival Interlagos, realizado na capital paulista, foi palco para a apresentação do novo modelo da Yamaha, a R15. A nova representante da família R Series, que tinha por aqui até então apenas a R3, chega oficialmente ao país em novembro, mas já começou a ser oferecida em pré-venda, por R$ 18.999, sem frete, mas sendo necessário fazer um pagamento inicial de R$ 2 mil para reservar o modelo.
Características
O motor monocilíndrico de 155 cm³ movido somente a gasolina da esportiva de baixa cilindrada conta com refrigeração a líquido, injeção eletrônica, comando de válvulas variável e taxa de compressão de 11.6:1. Ele entrega 18,8 cavalos a 10 mil rpm e 1,5 kgfm de torque a 8.500 rpm. Já a sua transmissão é de 6 velocidades com embreagem assistida e deslizante.
O quadro usa a estrutura Deltabox em aço. De acordo com a Yamaha, o quadro foi desenvolvido em pista, sendo compacto para encarar percursos urbanos. As rodas de liga leve são de 17 polegadas com pneus 100/80 na dianteira e 140/70 na traseira, calçadas com pneus largos (14 centímetros no traseiro).
Seu freio a disco tem 282 milímetros de diâmetro na frente e 220 milímetros na traseira, com ABS nas duas rodas, recurso inédito para o segmento. A suspensão tem balança traseira monoamortecida em alumínio e utiliza garfo telescópico convencional.
Outros lançamentos
A marca japonesa também relançará as séries especiais e limitadas Marvel. Relança em julho a Lander 250 ABS Capitão América e as Fazer FZ25 ABS Pantera Negra e Capitã Marvel, apresentadas em 2020. Cada modelo terá somente 600 unidades produzidas.
O preço público sugerido da Lander Capitão América é de R$ 24.590. Já o das Fazer FZ25 Pantera Negra e Fazer FZ25 Capitã Marvel é de R$ 22.090. Os valores não incluem frete e podem variar em cada Estado em função de impostos e taxas.