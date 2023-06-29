Yamaha apresenta novo modelo R15 que chega ao Brasil em novembro

A R15 chegará em três opções de cores: Prata Fosco (Matt Silver), Azul Metálico (Racing Blue) e Preto Metálico (Midnight Black). Crédito: Yamaha/Divulgação

O Festival Interlagos, realizado na capital paulista, foi palco para a apresentação do novo modelo da Yamaha, a R15. A nova representante da família R Series, que tinha por aqui até então apenas a R3, chega oficialmente ao país em novembro, mas já começou a ser oferecida em pré-venda, por R$ 18.999, sem frete, mas sendo necessário fazer um pagamento inicial de R$ 2 mil para reservar o modelo.

O visual remete ao da “irmã maior” R3, superesportivas de maior cilindrada da montadora Crédito: Yamaha/Divulgação

Características

O motor monocilíndrico de 155 cm³ movido somente a gasolina da esportiva de baixa cilindrada conta com refrigeração a líquido, injeção eletrônica, comando de válvulas variável e taxa de compressão de 11.6:1. Ele entrega 18,8 cavalos a 10 mil rpm e 1,5 kgfm de torque a 8.500 rpm. Já a sua transmissão é de 6 velocidades com embreagem assistida e deslizante.

A esportiva de baixa cilindrada tem motor monocilíndrico de 155 cm³ movido somente a gasolina Crédito: Yamaha/Divulgação

O quadro usa a estrutura Deltabox em aço. De acordo com a Yamaha, o quadro foi desenvolvido em pista, sendo compacto para encarar percursos urbanos. As rodas de liga leve são de 17 polegadas com pneus 100/80 na dianteira e 140/70 na traseira, calçadas com pneus largos (14 centímetros no traseiro).

Montadora propõe tecnologia em duas rodas Crédito: Yamaha/Divulgação

Seu freio a disco tem 282 milímetros de diâmetro na frente e 220 milímetros na traseira, com ABS nas duas rodas, recurso inédito para o segmento. A suspensão tem balança traseira monoamortecida em alumínio e utiliza garfo telescópico convencional.

A R15 pesa 141 quilos em ordem de marcha e conta com uma carenagem bastante aerodinâmica Crédito: Yamaha/Divulgação

Outros lançamentos

A marca japonesa também relançará as séries especiais e limitadas Marvel. Relança em julho a Lander 250 ABS Capitão América e as Fazer FZ25 ABS Pantera Negra e Capitã Marvel, apresentadas em 2020. Cada modelo terá somente 600 unidades produzidas.