Shineray Jet50s 2023 evolui no acabamento e investe no preço

Shineray Jet50s 2023 foi repaginado com um toque de modernidade e saudosismo Crédito: Divulgação/AutoMotrix

As “cinquentinhas” marcaram a iniciação sobre duas rodas de muitos motociclistas. Apostando no charme saudosista dos ciclomotores, a Shineray do Brasil acaba de repaginar a Jet50s. A proposta da linha 2023 é ter uma imagem mais moderna, porém, sem perder de vista a qualidade e a economia que embalam as vendas do modelo há quase duas décadas.

Para continuar a ser uma opção para quem precisa se deslocar com agilidade em zonas rurais ou urbanas, mas não abre mão do custo-benefício, a nova Jet50s, com seu estilo que remete às scooters, chega pelo preço sugerido de R$ 8.790 (fora o frete) às lojas de todo o país e em seis variações, combinando a pintura da carenagem (branca, preta ou vermelha) e as cores do banco (preto, marrom ou azul).

O modelo tem 1,91m de comprimento, 66cm de largura e 1,10m de altura, com distância de entre-eixos de 1,27m. A altura do assento em relação ao solo é de apenas 75cm, o que favorece aos pilotos de baixa estatura.

O acabamento aprimorado é um dos diferenciais da linha 2023 do ciclomotor Crédito: Divulgação/AutoMotrix

O chassi é em monobloco, a suspensão dianteira usa garfo telescópico e a traseira é do tipo bishock. Já o freio traz hidráulico a disco na dianteira e tambor na traseira, enquanto o pneu dianteiro tem medidas 2.50 de 17 polegadas e o traseiro é 80/100 de 14 polegadas. O peso bruto é de 106kg e a carga máxima (incluindo o piloto), de 150kg.

O ciclomotor da marca chinesa é movido por um motor monocilíndrico de quatro tempos de 47,9 cilindradas com duas válvulas OHC, que entrega a potência de 2,7 cavalos a 8 mil rpm e o torque de 0,26 kgfm a 6 mil rpm.

A velocidade final é de apenas 75 km/h. O câmbio tem quatro marchas, a embreagem é centrífuga automática e a partida é elétrica/pedal. Com bateria de 12V 5Ah, o consumo fica em torno de 45 km/l, para um tanque de três litros, que permite uma autonomia de mais de 120 km.

Para maior conforto na pilotagem, a Jet50s oferece porta-objetos, porta-USB, farol direcional e cavalete central e “pé” lateral. O acabamento aprimorado é um dos diferenciais da linha 2023 do ciclomotor, além dos novos design e linhas.

Painel multimídia é 100% digital Crédito: Divulgação/AutoMotrix

O painel totalmente digital é outro destaque que agrega em funcionalidade para o condutor. A partida é elétrica, e o modelo conta com pedal e amortecedor bishok e freio dianteiro a disco. A alça traseira remodelada e o protetor de escape cromado completam o visual.

A opção vermelha do Jet50s 2023 é uma das três cores do modelo, que também está disponível em branco e preto Crédito: Divulgação/AutoMotrix

Produção no Brasil

A fábrica da Shineray no Brasil é localizada no Complexo Industrial de Suape, no município de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Atualmente, é a quarta montadora no ranking de emplacamentos: em 2022, teve 21.992 motos vendidas, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).