Harley-Davidson entra para o segmento de baixa cilindrada com a X350

A nova X350 tem como principal missão atrair os motociclistas mais joven Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

Por meio de sua representação chinesa, a Harley-Davidson entrou no segmento de motocicletas com cilindradas mais baixas. A X350 foi apresentada oficialmente no início de março, na China, e será o modelo mais barato da tradicional marca norte-americana. No mercado chinês, a moto foi definida com preço equivalente a R$ 25 mil, porém, inicialmente, estará à venda apenas no país asiático.

Não existe qualquer informação sobre sua vinda para o mercado brasileiro. A X350 foi mostrada com as opções de cores laranja, prata e preto, em uma referência às combinações de tons encontradas em modelos de maior cilindrada da Harley-Davidson, como a XR750.

O estilo e as características visuais da X350 estão mais condizentes com as motocicletas dos segmentos de entrada. O modelo da Harley-Davidson é equipado com motor bicilíndrico, de 353 cc, com injeção eletrônica, refrigeração líquida e tem potência de 36,7 cavalos e 3,16 kgfm de torque a 7 mil rotações por minuto.

A transmissão tem 6 marchas, com a moto podendo chegar a 143 km/h Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A transmissão tem 6 marchas, com a moto podendo chegar a 143 km/h. A X350 tem freios a disco nas duas rodas, com os dianteiros duplos e sistema ABS de série. Com 195 kg de peso total, sem o piloto, a X350 está na média do segmento.

Apontada como uma das principais concorrentes do novo modelo, a indiana Royal Enfield Metor 350 tem 191 kg, apenas quatro a menos em relação à nova moto da Harley-Davidson.

Painel analógico

O sistema de iluminação é todo de LED, com o farol redondo. Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

O chassi da X350 é composto por quadro de treliça feito em aço, com garfo invertido, de 41 milímetros de diâmetro ajustável. Na traseira, tem monoamortecedor com seleção de pré-carga.

O modelo apresentado na China conta com painel único, redondo, com informações analógicas, enquanto seu tanque de combustível carrega 13,5 litros. As rodas são de liga leve de 17 polegadas e o sistema de iluminação é todo de LED, com o farol redondo.

A nova X350 tem como principal missão atrair os motociclistas mais jovens, com seu visual clássico e emblema “Bar & Shield”, colocado na tampa do motor e bordado no assento.

A Harley-Davidson X350 faz parte do projeto de joint-venture entre a marca norte-americana, que completa 120 anos em 2023, e a chinesa Qianjing Motorcycle, ou simplesmente QJ Motor, responsável pela produção da moto.

O estilo e as características visuais da X350 estão mais condizentes com as motocicletas dos segmentos de entrada Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A parceria deve desenvolver ainda um segundo modelo, com maior cilindrada, provavelmente a X500. Em 2005, a QJ Motor assumiu o controle da Benelli, uma tradicional fabricante italiana de motocicletas, com sede em Pesaro.