Royal Enfield Himalayan ganha mais tecnologia sem mexer no design

Os preços partem de R$ 22.990 e o modelo está disponível em seis tonalidades Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield Himalayan ganha nova geração, que chega trazendo novidades nas partes técnica e tecnológica com aperfeiçoamentos para a motocicleta e garantia de três anos. Por outro lado, o design do modelo não sofreu alterações. Os preços partem de R$ 22.990, sem o valor do frete, e o modelo está disponível em seis tonalidades diferentes: Gravel Grey, Pine Green, Mirage Silver, Rock Red, Lake Blue e Granite Black.

“A Himalayan é um de nossos principais sucessos no mercado brasileiro, uma motocicleta que permitiu ampliarmos nosso público e mostrarmos que o motopurismo pode estar em qualquer segmento, inclusive em uma moto de duplo propósito. Mesmo com a grande aceitação do modelo, aprimoramos o produto com melhorias para oferecer um produto ainda mais eficiente e agradável de pilotar”, destaca o diretor geral da Royal Enfield do Brasil, Claudio Giusti

A Himalayan está com um novo assento, proporcionando mais conforto ao piloto Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Entre as mudanças na parte tecnológica está o novo sistema de rede CAN Bus, na Central Eletrônica (ECU) e nos submódulos, painel e ABS com otimização dos fios do chicote principal e troca de informações mais precisa entre os sensores, ECU e atuadores.

A Himalayan também traz novo corpo de aceleração integrado à ECU, integrado aos sensores TPS, MAP, IAT, ISC e ROS de gerenciamento para a adoção de sensores de velocidade nas duas rodas. Esses sensores se comunicam diretamente com a central ECU da Himalayan e dispensam o uso do cabo de velocímetro. Além disso, os sensores também estão conectados ao computador do ABS como forma de melhorar as frenagens, segundo a montadora.

Sobre o ABS, o sistema passa a ser ativado e desativado na roda traseira por meio de um botão no painel. O conjunto de informações para o motociclista também foi reformulado.

Melhorias mecânicas

Nova geração do modelo não passou por mudanças no design Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Na parte mecânica, o conjunto que tem como ponto principal o monocilíndrico de 411 cm³ recebe coletor de admissão e caixa de filtro de ar novos para melhoria da eficiência do processo de admissão de ar para dentro da câmara de combustão. Outro destaque é o novo escapamento, com o catalisador posicionado verticalmente para otimizar a troca de calor dos gases quentes após a queima.

Outra novidade foi no quesito conforto, já que o modelo está com um assunto novo, feito com material mais rígido. O pára-brisa ganha desenho renovado para melhor escoamento e eliminar ruídos. O bagageiro também foi reformulado e ganhou um aspecto mais robusto.

Segundo a montadora, o modelo e toda a linha da marca à venda no Brasil contam ainda com revisões a valor fixo.