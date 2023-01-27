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Cruiser de respeito

Royal Enfield Super Meteor 650 será montada no Brasil em 2023

Modelo tem motor bicilíndrico de 648 cm³ e é a primeira motocicleta da marca a contar com suspensão dianteira de garfo invertido, com curso de 120 mm
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

27 jan 2023 às 16:50

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 16:50

Super Meteor 650
A Super Meteor 650 chega disponível em sete cores diferentes Crédito: Royal Enfield/Divulgação
A nova cruiser da Royal Enfield, a Super Meteor 650, foi lançada oficialmente no Salão de Milão no último dia 17 de janeiro. Isso, porque, anteriormente, ela já tinha sido apresentada em todas as cores e versões no Rider Mania, evento da marca realizado na Índia, em novembro do ano passado. Agora, a montadora anunciou a entrada do novo modelo no mercado internacional, com a promessa de começar a sua produção no Brasil, na planta de Manaus da montadora, inaugurada no final de 2022.
A Super Meteor 650 é impulsionada pelo motor bicilíndrico de 648 cm³, já  usado nos modelos Interceptor 650 e Continental GT 650. A nova cruiser conta ainda com um novo chassi e foi lançado internacionalmente em duas versões: Super Meteor 650 e Super Meteor 650 Tourer, totalizando sete opções de cores diferentes. Ela chegou ao mercado na Índia pelo valor de 363.900 rúpias, cerca de R$ 22,7 mil.
Com estilo retrô, a Super Meteor 650 possui controles de painel intuitivos e localizados em posição de pilotagem confortável.  O tanque de combustível de 15,7 litros proporciona alta autonomia e o modelo está equipado com rodas de liga leve de 16 polegadas na traseira e de 19 polegadas na dianteira.
"A estabilidade é um dos pontos fortes da Super Meteor 650, que contorna curvas com facilidade e se mantém firme em trechos de retas em rodovias. É uma motocicleta de média cilindrada com tantos atributos, que até quem nunca pensou em ter uma cruiser vai se interessar por ela."
Siddhartha Lal - Diretor-geral da Eicher Motors Ltd.

Detalhes do chassi

O modelo também possui um novo ponto de fixação do motor para maior rigidez. Além disso, a Super Meteor 650 é a primeira motocicleta da Royal Enfield a contar com suspensão dianteira de garfo invertido, com curso de 120 mm. Já a traseira contém dois amortecedores, curso de 101 mm e cinco níveis de ajuste de pré-carga da mola.
Esse conjunto, unido ao novo chassi, faz com que Super Meteor 650 seja estável e ofereça uma pilotagem prazerosa nas estradas, além de transmitir leveza e confiança nos trechos sinuosos. O garfo invertido na dianteira traz mais controle e aderência para a roda dianteira, além de um amortecimento suave.
“Sempre focamos não somente em produzir motocicletas únicas, mas em reimaginar conceitos que transcendam os segmentos tradicionais. A Meteor 350, que substituiu a Thunderbird 350 em nosso lineup, fez isso ao tornar a pilotagem de estrada mais acessível para milhares de motociclistas ao redor do mundo e, além disso, tornou-se uma de nossas motos mais vendidas na Europa e em outros locais do globo. A Super Meteor 650 traz vida nova ao segmento cruiser premium e cria uma identidade própria como uma cruiser de média cilindrada que é autêntica e acessível”, destaca ainda o CEO mundial da Royal Enfield, B Govindarajan.
Super Meteor 650
Modelo tem assento baixo e amplo e a posição de pilotagem é um dos diferenciais, com as pedaleiras avançadas e guidão mais alto, largo e recuado Crédito: Royal Enfield/Divulgação
O painel de comando combina velocímetro analógico com a funcionalidade de uma tela LCD com informações essenciais, como conta-giros, indicador de marcha engatada, nível de combustível, relógio e hodômetro. Os manetes de freio dianteiro e de embreagem são ajustáveis e os botões de comandos estão instalados em novas caixas de alumínio, posicionados ao alcance das mãos do piloto.
O modelo conta também com o navegador Tripper, desenvolvido em parceria com o Google. Outra tecnologia presente é a entrada USB, localizada discretamente na carenagem lateral esquerda. O farol dianteiro em LED é outro destaque, sendo a primeira vez que aparece em uma Royal Enfield.
Com informações da Royal Enfield.

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