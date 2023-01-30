Nova Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP recebe atualizações no motor

O modelo é campeão da principal competição de motovelocidade brasileira há 10 anos Crédito: Honda/Divulgação

A partir de fevereiro, a nova versão da superesportiva Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP começa a ser vendida nas concessionárias em todo o país. Sem muitas mudanças, o modelo, que é campeão da principal competição de motovelocidade brasileira há 10 anos, o Superbike Brasil, recebeu apenas pontuais aperfeiçoamentos que não a revolucionaram tecnicamente.

No entanto, segundo a montadora, as mudanças serviram para melhorar as características do motor, maneabilidade e aerodinâmica para oferecer performance ainda melhor na pista. Os preços partem de R$ 193.500 para a versão Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP e R$ 198.500 para a versão especial Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP 30th Anniversary.

Desenvolvida sob a supervisão do HRC – Honda Racing Corporation –, o modelo foi lançado no Brasil em 2021, mas nasceu em 1992, pensado para ser uma moto versátil, que privilegia a extrema maneabilidade e facilidade de pilotagem, base da filosofia “Total Control” nascida com a 1ª Fireblade.

A motocicleta agrada desde os mais experientes e pilotos profissionais assim como quem deseja aprimorar suas capacidades em track-days ou treinos sem pretensões competitivas.

Edição comemorativa

Aplicação do logo comemorativo no tanque e na smart key Crédito: Honda/Divulgação

Por se tratar de um modelo comemorativo dos 30 anos de lançamento da primeira Fireblade, o modelo será oferecido em duas versões cromáticas: a clássica tricolor, que reproduz o grafismo das Fireblade usadas no Campeonato Mundial de Superbike pela equipe HRC e a versão que reproduz em versão atualizada os grafismos e cores da versão pioneira de 1992.

Essa versão comemorativa vem com aplicação do logo “30th Anniversary” no tanque, na smart key e na ponteira de escape Akrapovic de titânio, além de numeração gravada na mesa superior da suspensão dianteira.

Mudanças

Nova Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

As modificações da CBR 1000RR-R Fireblade SP 2023 aperfeiçoaram a resposta do motor em baixas e médias rotações, beneficiando as acelerações em saída das curvas. O sistema de controle de tração HSTC está agora mais afinado, segundo a Honda, o que resultou em maior sensibilidade do acelerador.

Na versão 2023, o motor tetracilíndrico em linha da Fireblade SP manteve inalterados sua potência e torque máximos: 216,2 cv de potência máxima a 14.500rpm, e torque máximo 11,5 kgf.m a 12.500 rpm. Ultracompacto, este moderno motor conta com pistões de alumínio forjado e bielas de titânio.

A caixa do filtro e os canais das tomadas de ar que a alimentam foram redesenhados para otimizar os fluxos, assim como os dutos de admissão ajustados para aumentar a velocidade do fluxo de ar. O mesmo ocorreu com os dutos dos gases de escape, que chegam ao catalisador de modo mais eficiente, o que foi obtido pelo novo desenho da porção intermediária do sistema de escape 4-2-1.

A motocicleta foi pensada para pilotos profissionais e também apaixonados por velocidade Crédito: Honda/Divulgação

A carga da mola de retorno do sistema TBW de acelerador eletrônico foi reduzida, o que em conjunto ao ajuste do sistema HSTC de controle de tração deu ao piloto uma conexão mais precisa entre punho do acelerador e roda traseira

Os Riding Modes combinam quatro arâmetros: potência (P), freio-motor (EB), anti-wheeling (W) e sistema HSTC (T). O Launch-control regulável e o Quickshifter revistado fazem parte deste sofisticado pacote eletrônico da Fireblade 2023.

Chassi em alumínio

O modelo será oferecido em duas versões cromáticas em homenagem aos seus 30 anos Crédito: Honda/Divulgação

O chassi de arquitetura Diamond em alumínio se vale da parte traseira do motor para fixar o conjunto mola-amortecedor Öhlins TTX36 Smart-EC totalmente regulável, que está ligado a uma balança de suspensão de alumínio longa por intermédio de articulações (links).

O desenho desta balança, assim como aparatos aerodinâmicos como as aletas laterais, para lamas e parte inferior da carenagem derivam da RC 213V, a máquina usada pela Honda na MotoGP.

A suspensão dianteira, Öhlins NPX com tubos de 43 mmØ, se vale do sistema Öhlins S-EC – Semi active Electronic Control. Quanto aos freios, discos dianteiros de 330 mmØ contam com cálipers Brembo Stylema de quatro pistões. O sistema ABS prevê ajuste para uso em pista.

A plataforma inercial IMU de seis eixos monitora os parâmetros dinâmicos da Fireblade e atua ajustando em tempo real os diversos dispositivos destinados ao controle, incluindo os três níveis do amortecedor de direção eletrônico HESD – Honda Electronic Steering Damper e o sistema que reduz a propensão da roda traseira se levantar do solo em frenagens fortes – Rear Lift Control.

O painel com tela TFT de 5 polegadas pode ser totalmente personalizado e é bastante intuitivo, com sua gestão sendo realizada por botão no punho esquerdo. A praticidade do sistema Smart-Key é outro detalhe relevante da Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem.