Gigante indiana de motos faz sua estreia no Brasil trazendo 3 modelos

Inicialmente, são três modelos à disposição, posicionados no segmento de streets, que representa mais de 41% das vendas do mercado Crédito: Bajaj/Divulgação

A Bajaj anuncia sua chegada oficial ao Brasil com a inauguração de uma rede de concessionárias de cinco pontos de venda. A marca indiana de motocicletas tem foco na produção de scooters e motocicletas de baixa e média cilindradas. Inicialmente, são três modelos à disposição, posicionados no segmento de streets, que representa mais de 41% das vendas do mercado: Dominar 400, Dominar 200 e Dominar 160.

“Estamos muito entusiasmados com essa jornada que está sendo iniciada em um país relevante como o Brasil. Aqui, temos um dos maiores volumes de vendas do mundo, e a Bajaj mostra ue essa chegada ao mercado brasileiro é só o botão de partida para um projeto de longo prazo”, explica Waldyr Ferreira, comandante da Bajaj do Brasil.

A marca já estreia com produção local, utilizando uma linha de montagem na fábrica da Dafra na Zona Franca de Manaus, no Amazonas. Os preços de venda também já estão definidos: a Dominar 160 sai por R$ 18.680, a Dominar 200 custa R$ 19.637 e a Dominar 400 parte de R$ 24.200. Todas têm garantia de três anos, sem limite de quilometragem.

“Estamos inaugurando simultaneamente nossas primeiras concessionárias, todas no Estado de São Paulo, onde iniciamos com cinco pontos de venda: duas lojas na capital (Zonas Sul e Oeste), uma unidade em Santo André, uma em Jundiaí e uma em Campinas. Todas terão a linha completa para ser exibida aos clientes e técnicos treinados para atender aos clientes no pós-vendas. Já estamos recebendo os primeiros pedidos e muitos agendamentos de test-rides”, revela Ferreira.

Um destaque da linha Dominar é a suspensão traseira monoamortecida nos três modelos, com reservatório de gás do amortecedor separado, sendo que a 160 será a única a dispor do recurso em seu segmento.

Segundo a Bajaj, além de garantir maior performance em curvas, o sistema garante um conforto aprimorado, principalmente para o motociclista que passa horas seguidas no trabalho diário. O sistema de ignição conta com três velas (duas na 160), melhorando o processo de queima de combustível.

Um destaque da linha Dominar é a suspensão traseira monoamortecida nos três modelos Crédito: Bajaj/Divulgação

Como os três modelos são monocilíndricos e contam com quatro válvulas por cilindro (duas de admissão e duas de escape), as potências geradas pelas unidades motrizes diferenciam a família Dominar de suas concorrentes.

Esteticamente, são motocicletas de proposta street, mas remetem ao design das naked sports. Têm frentes com faróis triangulares – a Dominar 400 é em full LED. Guidões tipo split, quadros perimetrais, painéis de instrumentos com vários recursos em LCD e ponteiras de escape moldadas para gerarem um visual esportivo são outros recursos da linha Dominar.

75 anos de existência

Com uma história de 75 anos, a Bajaj foi fundada na Índia por Jamnalal Bajaj. Atualmente, a marca fatura US$ 4,13 bilhões anuais e é a terceira maior montadora de motocicletas do planeta, com capacidade produtiva em torno de sete milhões de unidades por ano em suas quatro unidades na Índia.

No segmento dos famosos tuk-tuks, a Bajaj é a maior fabricante do mundo. Suas motocicletas são exportadas para 79 países, sendo líder em 17 mercados. como na Colômbia, Nigéria, no Egito e nas Filipinas.

Uma parceria com a austríaca KTM foi iniciada em 2007, para desenvolvimento de uma linha de novos modelos, que começaram a ser produzidas em 2013, na fábrica da Bajaj em Pantnagar.

A aproximação entre Bajaj e KTM consolidou-se em 2017, quando a empresa indiana adquiriu 49% das ações da marca austríaca. Já a cooperação com a sueca Husqvarna, que pertence à KTM, nasceu em 2011 e rendeu o primeiro produto oito anos depois. Com a britânica Triumph, a Bajaj assinou acordo há dois anos para desenvolvimento de novos produtos.

Conheça as primeiras motocicletas da Bajaj no mercado brasileiro

Dominar 160

A Dominar 160 será o modelo mais acessível da Bajaj no Brasil Crédito: Bajaj/Divulgação

Modelo mais acessível da Bajaj no Brasil, a Dominar 160 será direcionada para quem busca uma alternativa ao transporte público no dia a dia, como entregadores e profissionais de frete. Adota um motor refrigerado a óleo, monocilíndrico, com 160,3 cm 3 .

A unidade motriz utiliza cabeçote com quatro válvulas por cilindro (duas de admissão e duas de escape), com comando único de válvulas no cabeçote. Também dispõe de injeção eletrônica e sistema de ignição com duas velas.

Tem 17 cavalos de potência a 9 mil rpm e 1,48 kgfm de torque a 7.250 rpm. O modelo vem equipado com tanque de 12 litros e câmbio de 5 marchas. Com garfo invertido na suspensão dianteira, de 31 milímetros, ela repete a fórmula das “irmãs” maiores no quesito.

Os freios têm assistência de ABS de canal único. O farol dianteiro triangular, como na 200, remete a modelos de maior cilindrada. A Dominar 160 pode ser escolhida com as cores Burnt Red and Satin Black, Gloss Pewter Grey, Mettalic Pearl White e Plasma Satin Blue.

Dominar 200

A Dominar 200 tem preço competitivo em comparação a outros modelos de 200 ou 250 cm³ da concorrência Crédito: Bajaj/Divulgação

Versão intermediária da Bajaj no Brasil, seu posicionamento de preço é competitivo em comparação a outros modelos de 200 ou 250 cm³ da concorrência, ligeiramente acima das versões de “combate” das marcas líderes de vendas (160 ou 150 cm 3 ).

A Dominar 200 tem motor arrefecido a líquido de um cilindro, com 199,5 cm 3 , quatro válvulas por cilindro (dois de admissão e dois de escape), mas se difere da 400 por ter comando único de válvulas no cabeçote. Dispõe ainda de injeção Bosch e ignição com vela tripla.

O motor produz 24,5 cavalos a 9.750 rpm e 1,889 kgfm de torque a 8 mil rpm. O modelo vem equipado com tanque de 12 litros e câmbio de 6 marchas. Os freios têm assistência de ABS de canal único, com discos de 300 milímetros na dianteira (pneu 100/80-17) e 230 milímetros na traseira (130/70-17). As opções de cores são as mesmas da Dominar 160.

Dominar 400

Bajaj Dominar 400 é o modelo topo de linha na marca no mercado nacional Crédito: Bajaj/Divulgação

Modelo top de linha da Bajaj no mercado nacional, a Dominar 400 é definida pela Bajaj como uma sports tourer, embora seu conjunto estilístico a insira no segmento de nakeds.

Tem motor arrefecido a líquido de um cilindro, com 373,3 cm 3 , com quatro válvulas por cilindro (dois de admissão e dois de escape), duplo comando de válvulas no cabeçote, sistema de injeção eletrônica e ignição DTSi, composto por três velas.

Com câmbio de 6 marchas e embreagem assistida e deslizante, o conjunto rende 40 cavalos a 8.800 rpm e 3,56 kgfm de torque a 6.500 rpm. O tanque é de 13 litros. Os freios têm assistência de ABS de canal duplo, com discos de 320 milímetros na dianteira (pneu 110/70 R17) e 230 milímetros na traseira (150/60 R17), enquanto o farol dianteiro é em full LED, com acendimento automático.