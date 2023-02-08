Triumph inicia vendas no Brasil da nova Tiger Sport 660 Touring

A moto vem equipada com o primeiro motor tricilíndrico da categoria - são 81 cavalos de potência a 10.250 rpm Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph está lançando em fevereiro a nova Tiger Sport 660 Touring nas concessionárias brasileiras. Como diferenciais em relação à Tiger Sport 660 de entrada, a nova versão da sport-touring traz como diferencial o Top Box traseiro e a conveniência da tecnologia “quickshifter”.

O modelo custa R$ 62.873 e pode ser adquirido em fevereiro pelo programa de financiamento “Triumph Smart”, com entrada, 23 mensalidades de R$ 749 e mais uma parcela residual do contrato. A marca conta com 23 concessionárias no Brasil, incluindo Vitória (ES).

O Top Box traseiro é oferecido em parceria com a italiana Givi. O recurso é produzido em plástico injetado e tem capacidade para transportar 47 litros de carga. Para trancar o compartimento, é utilizada a mesma chave da ignição. O Top Box está disponível nas mesmas cores da moto (vermelho e azul).

Já o “quickshifter” é um equipamento que permite as trocas de marchas sem o auxílio da embreagem. Segundo a Triumph, a proposta da Tiger Sport 660 Touring é entregar mais versatilidade e potência também para motocicletas do segmento de crossovers de média cilindrada.

A moto vem equipada com o primeiro motor tricilíndrico da categoria - são 81 cavalos de potência a 10.250 rpm. De acordo com a fabricante, o motor tem como características o torque em reduções, o bom desempenho na faixa intermediária e uma grande potência de pico. A ideia é garantir a aceleração adequada em qualquer marcha, mesmo carregando um passageiro, ou avançando rapidamente pelo tráfego.

Manuseio dinâmico

Modelo foi projetado para oferecer um manuseio dinâmico, ágil e confortável Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph afirma que a Tiger Sport 660 Touring foi projetada para oferecer um manuseio dinâmico, ágil e confortável. A suspensão foi desenvolvida para fornecer sensação esportiva quando o piloto está sozinho e uma sensação de suavidade nas viagens mais longas com duas pessoas.

O assento tem 83,5 centímetros de altura em relação ao solo. A Sport 660 Touring vem de série com um pacote de equipamentos como novos instrumentos multifuncionais com visor de TFT, com todas as informações necessárias para o piloto e design claro, compacto e organizado.

Eles foram projetados para integração com o sistema de conectividade My Triumph (opcional), que possibilita navegação curva a curva, controle da câmera GoPro e interação de telefone e música.