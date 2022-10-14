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Pela estrada afora

Chega ao Brasil a versão de turismo GT da Triumph Rocket 3

Modelo amplia a linha da marca no país e primeiro lote da cor Sapphire Black chega em outubro em todas as concessionárias; preços partem de R$ 129.990

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 10:00

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

14 out 2022 às 10:00
Chega ao Brasil a versão de turismo GT da Triumph Rocket 3
Com 2.500 cc, o motor triplo oferece 167 cavalos a 6 mil rpm e 22,5 kgfm de torque a 4 mil rpm Crédito: Triumph/Divulgação
A Triumph Rocket III foi lançada em 2004 e, desde então, se destacou por sua força, com torque e potência superiores a qualquer outro modelo da concorrência. No ano passado, chegou ao mercado brasileiro a Rocket 3 R, totalmente remodelada. Agora, desembarca nas concessionárias um novo modelo que amplia a linha no país, a Rocket 3 GT, na cor Sapphire Black – apesar do nome pomposo, é apenas uma espécie de preto perolizado.
O primeiro lote da nova Rocket 3 GT chega em outubro em todas as concessionárias do país. A nova Rocket 3 GT tem preço de R$ 129.990, enquanto a Rocket 3 R está à venda por R$ 123.490. Também em outubro, desembarca nas concessionárias nacionais uma nova cor para a Rocket 3 R, a Matt Silver Ice (cinza).
Os dois modelos da Rocket 3 compartilham o maior motor para motocicletas de produção em série do mundo. Com 2.500 cc, o motor triplo (uma especialidade da Triumph) oferece 167 cavalos a 6 mil rpm e 22,5 kgfm de torque a 4 mil rpm.
Para se ter uma ideia da força, o Chevrolet Cruze Sport6 RS entrega números próximos – 153 cavalos a 5.200 rpm e 24,5 kgfm a 2 mil giros, quando abastecido com etanol. Só que o hatch médio pesa 1.336 quilos, mais de uma tonelada a mais em comparação à Rocket 3 GT (294 quilos).
Chega ao Brasil a versão de turismo GT da Triumph Rocket 3
A Rocket 3 GT conta com uma altura de assento mais baixa, de 75 centímetros Crédito: Triumph/Divulgação
Se o motor, apesar de impressionante, já é conhecido no mercado nacional, o principal diferencial da nova Rocket 3 GT é o seu estilo que privilegia mais o conforto na pilotagem, tornando-a uma motocicleta de turismo – ou seja, recomendável para longas viagens.

RODAS DE ALUMÍNIO FUNDIDO

Entre as novidades que o modelo apresenta, destaque para suas rodas de alumínio fundido de raios múltiplos com usinagem exposta no aro. Como a Rocket 3 R, a GT vem equipada com pneus Avon Cobra Chrome, desenvolvidos especialmente para o modelo, com uma largura de roda traseira imponente de 240 milímetros. Os pneus têm detalhes requintados e apresentam grande aderência e alta durabilidade.
Como é característico de uma motocicleta de turismo, a nova Rocket 3 GT vem também com guidões mais longos, oferecendo mais conforto e capacidade durante as viagens. Na Rocket 3 R, os guidões são no estilo roadster.

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A Rocket 3 GT conta com uma altura de assento mais baixa, de 75 centímetros (ante 77,3 centímetros da Rocket 3 R), o que amplia o conforto do piloto e do garupa. Aliás, no novo modelo, o banco do garupa tem um encosto construído com alumínio escovado. Manoplas com dois ajustes para aquecimento são de série no novo modelo – opcionais na Rocket 3 R.
O sistema de escape de três coletores é um detalhe de design icônico na Rocket 3. Ele foi desenvolvido de maneira inovadora para o roteamento dos escapamentos, fluindo do coletor para a caixa combinada do catalisador e para o silenciador de saída tripla, oferecendo uma “trilha sonora” de ronco profundo, distinto e único.
Chega ao Brasil a versão de turismo GT da Triumph Rocket 3
A nova Rocket 3 GT vem também com guidões mais longos, oferecendo mais conforto Crédito: Triumph/Divulgação
A embreagem hidráulica permite ao piloto uma ação leve no comando das mudanças de marchas. Além disso, a caixa de engrenagens helicoidais de 6 velocidades e alto desempenho da Rocket 3 é projetada para ser mais suave, mais forte e mais leve do que uma caixa de engrenagens padrão, aumentando a capacidade de torque.

RESFRIAMENTO LÍQUIDO

O motor da Rocket 3 oferece tecnologias de ponta, como o sistema de aceleração Ride By Wire, além de um resfriamento líquido incorporado à moto, para proporcionar um desempenho aprimorado e uma condução mais eficiente.

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Com detalhes como o novo farol duplo em leds, incluindo o emblema triangular da marca, e o sistema de escape esculpido com três coletores, a Rocket 3 tem uma postura imponente nos seus dois modelos.
O tanque de combustível de aço inoxidável escovado traz tampa de óleo em alumínio escovado, aletas usinadas nos cárteres, protetores térmicos escovados e elegantes apoios para os pés do garupa dobráveis, escondidos, com design dobrável exclusivo.
Chega ao Brasil a versão de turismo GT da Triumph Rocket 3
Destaque para as rodas de alumínio fundido de raios múltiplos com usinagem exposta no aro Crédito: Triumph/Divulgação
A moto apresenta um chassi de alumínio otimizado em massa de alta especificação com um design que contribui para a economia geral de peso e ainda fornece uma melhor relação torque/peso.
O modelo tem ainda uma unidade de suspensão traseira Showa monochoque, totalmente ajustável, com reservatório “piggyback” (retorno, compressão e pré-carga ajustável) e garfos dianteiros Showa ajustáveis de 47 milímetros (com ajustes de retorno e compressão).
Completando a inovação de engenharia de alta especificação, estão as pinças Brembo Stylema. O Triumph Shift Assist, popularmente conhecido como Quickshifter, permite trocas de marcha para cima e para baixo sem o uso da embreagem, reduzindo o esforço e a fadiga do piloto e melhorando a experiência geral de pilotagem e os tempos de troca. O recurso é opcional.

Correção

18/10/2022 - 4:16
Diferentemente do que foi informado inicialmente pela empresa, o primeiro lote da Rocket 3 GT, na cor Sapphire Black (preta) não está esgotado e chega em outubro em todas as concessionárias do país. O texto foi corrigido.

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