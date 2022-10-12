Nissan Frontier 2023 alia robustez, elegância e muita tecnologia

Nissan Frontier 2023: picape inova com diferentes tecnologias que tornam a condução mais segura Crédito: Lara Rosado

Com um novo visual, a Nissan Frontier 2023 chegou para uma briga de gigantes. A picape esbanja um motor biturbo diesel de 190 cv, que entrega 45,9 kgfm de torque, com transmissão automática de sete marchas. Mas o que realmente chama a atenção são as tecnologias embarcadas: detalhes que fazem toda a diferença, com destaque para a câmera 360 graus que é uma mão na roda na hora de manobrar.

Esses itens, inclusive, são da versão topo de linha PRO4X AT 4X4, modelo testado pela reportagem de Motor. Aliás, a Nissan Frontier ganhou novas versões depois da repaginada do modelo . Fabricada em Córdoba, na Argentina, a picape agora é encontrada em seis versões 4x4, sendo três inéditas, partindo de R$ 244.290,00 (preço público sugerido).

Além das configurações S, Attack e XE, disponíveis no modelo anterior, há as novas opções SE, Platinum e PRO-4X (veja principais equipamentos e preços ao final do texto).

Nissan Frontier 2023 PRO4X AT 4X4 foi o modelo da picape testado pela reportagem de Motor Crédito: Lara Rosado

De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a Frontier está no top 10 das picapes mais emplacadas no acumulado deste ano, figurando a sétima posição com 5.340 emplacamentos.

Ela fica atrás de modelos que estão tradicionalmente na liderança, como a Fiat Toro (34.485), a Toyota Hillux (29.644) e a Chevrolet S10 (18.319). Em seguida, está a Mitsubishi L200 (10.320), a Ford Ranger (8.694) e a Renault Oroch (6.336). Por outro lado, a Frontier fica na frente da Volkswagen Amarok (3.298), da Ford Maverick (1.097) e da RAM 2500 (765).

PÚBLICO-ALVO

O Nissan Intelligent Safety Shield é um dos grandes diferenciais da picape Crédito: Sebastian Pani/Nissan/Divulgação

A Nissan Frontier atende com tranquilidade os dois públicos que podem se atrair por uma picape. Tanto aqueles que buscam um automóvel para usá-lo em pistas off-road, quanto aqueles que gostam deste tipo de veículo para andar na cidade com conforto, espaço e, principalmente, segurança.

Falando nisso, o Nissan Intelligent Safety Shield é um dos grandes diferenciais da picape. Trata-se de um conjunto de sistemas de segurança que monitoram os trajetos, emitindo alertas ao motorista para evitar qualquer risco em movimento.

Entre os sistemas que são exclusivos do modelo está o alerta de colisão frontal, que monitora dois veículos à frente para evitar acidentes, como um engavetamento. A tecnologia é alinhada ao assistente de frenagem, que freia o veículo caso o motorista não pise no freio.

O alerta inteligente e assistente de prevenção e de mudança de faixa é bastante útil, emitindo luz e um aviso sonoro ao se aproximar da faixa de sinalização da pista. É claro que a tecnologia só atua quando a seta do veículo não está acionada. Caso o veículo dê sinais de que vai invadir a outra pista, o sistema age automaticamente para trazer a picape de volta ao centro, atuando no sistema de freios das rodas opostas.

A Visão 360º é um dos destaques da picape Nissan Frontier 2023 Crédito: Sebastian Pani/Nissan/Divulgação

O já conhecido alerta de ponto cego é complementado por um assistente que aciona o sistema de freios, também nas rodas opostas de onde estaria o outro carro, corrigindo a rota para evitar acidentes. Além disso, a picape também avisa ao condutor para fazer pausas, com avisos sonoros, quando são detectados possíveis sinais de fadiga, como por exemplo uma mudança no comportamento da direção.

Entre as tecnologias que mais se destacam, a Visão 360º, integrada com o sistema de detecção de objetos em movimento, é o ponto forte do modelo. Com quatro câmeras instaladas embaixo dos dois retrovisores, na tampa traseira e na grade dianteira, o motorista consegue visualizar o carro “de cima” na tela da central multimídia. A ferramenta permite uma visibilidade total dos obstáculos no entorno, sendo um aliado em baixas velocidades, quando a tração nas quatro rodas está acionada ou também na hora de fazer uma manobra.

Já o alerta de tráfego cruzado traseiro dá visibilidade ao sair de uma vaga de estacionamento. A função monitora a traseira do veículo e avisa o motorista se outro veículo ou objeto estiver se aproximando de um dos lados, emitindo alertas sonoros e visuais.

Para a condução noturna, a Frontier é equipada com o assistente de altura e intensidade dos faróis, que entra em funcionamento quando o motorista estiver dirigindo à noite, em velocidades acima de 30 km/h. A câmera do para-brisa monitora a incidência de luz no sentido contrário e, ao identificar um outro veículo se aproximando, irá momentaneamente desligar o farol alto, religando imediatamente após cruzar pelo veículo.

Desde a versão de entrada, a Nova Nissan Frontier também é equipada com sistema de auxílio de partida em rampa; controle automático de descida; bloqueio mecânico do diferencial traseiro com limitador; e controle eletrônico de frenagem, além de seis airbags, sistema I-Isofix para fixação de cadeirinha de crianças e alerta de uso dos cintos dianteiros e traseiros.

ELEGÂNCIA E ROBUSTEZ

De acordo com a Nissan, a caçamba da Frontier teve um upgrade e agora pode receber até 1.054 litros de carga e até 1.043 kg de capacidade Crédito: Lara Rosado

O novo visual da Frontier também chama a atenção. Ela une três características marcantes: elegância, imponência e robustez. Os quatros canhões de LED nos faróis dianteiros se destacam pelo design, mas entregam ainda mais do que beleza estética. De acordo com a montadora, eles proporcionam 30% mais brilho no farol alto, sendo 20% a mais no baixo. A frente também ficou mais alta e mais larga, o que reflete na grade central.

Ainda de acordo com a Nissan, a caçamba recebeu um upgrade. Agora, o compartimento tem uma altura maior em relação ao modelo anterior – 25 mm, perto da cabine, e até 50 mm nas laterais, perto da tampa – tendo capacidade para receber até 1.054 litros de carga e até 1.043 kg de capacidade. Inclusive, a caçamba é de simples utilização, com uma porta leve - até esperei que fosse mais pesada, mas me surpreendi - e a existência de um degrau no para-choque traseiro para facilitar o acesso.

EXPERIÊNCIA A BORDO

A picape Nissan Frontier 2023 une três características marcantes: elegância, imponência e robustez. Crédito: Lara Rosado

O teste-drive teve um percurso de Vitória até Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, região do Caparaó capixaba. Ou seja, estradas de chão fizeram parte do trajeto, permitindo uma experiência mais completa do modelo. Segundo o Inmetro, a versão PRO 4X AT 4X4 faz 9,1 km/l na cidade e 11 km/l na estrada.

Por dentro, a picape é bastante espaçosa e confortável, além do acabamento, que é de alto nível. Os bancos seguem a tradição da montadora, com a tecnologia "Gravidade Zero". Eles são produzidos tendo como base tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor.

No console central, próximo da alavanca do câmbio, um seletor permite a escolha do modo de condução entre quatro opções: Standard, indicado para situações normais na cidade e estrada; Sport, que mantém a posição de marcha mais baixa levando a rotações mais altas e garantindo potência do motor e freio motor mais forte; Off Road, que modula o acelerador para manter as rotações altas e ganhar força em baixas velocidades; e Tow, ideal para ser usada com carga máxima ou ao se puxar um reboque, já que fornece freio motor mais forte e mantém a posição de marcha mais baixa.

O recurso se une ao sistema shift-on-the-fly para seleção de tração, que permite a troca entre as opções 4X2, 4X4 High e 4X4 Low. A versão PRO-4X ainda traz o bloqueio do diferencial traseiro, que é ativado por meio de um botão no console central, com a tração 4X4 Low engatada, e permite utilizar o torque na roda que tem mais aderência à superfície, evitando deslizamento excessivo na roda oposta. Já os freios são a disco nas quatro rodas e a picape também vem equipada com sistema de monitoramento da pressão dos pneus.

Novo volante, tela do painel ampliada de 5 para 7 polegadas e quatro entradas USB são alguns dos itens da Nissan Frontier 2023 Crédito: Lara Rosado

O modelo traz ainda novo volante, tela do painel ampliada de 5 polegadas para 7 polegadas, quatro entradas USB e 27 porta-objetos. O ar-condicionado é dual zone, com saídas também no banco traseiro, proporcionando que a temperatura dentro do veículo fique confortável com tranquilidade mesmo em dias muito quentes.

Apesar do tamanho da picape, a direção hidráulica torna a condução leve, o teto solar permite trazer as sensações agradáveis da natureza para dentro do veículo e as tecnologias são parceiras para tornar os trajetos mais seguros e confortáveis. De acordo com o site da montadora, a versão testada tem preço inicial de R$ 323.890. O valor é salgado e se o segmento de picapes te atrai, é preciso analisar com cautela os modelos concorrentes.

FICHA TÉCNICA

NISSAN FRONTIER PRO4X AT 4X4