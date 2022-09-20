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Nissan Kicks 2023 deixa para trás o câmbio manual

Versão de entrada agora será a Active, que antes era exclusiva para o segmento PcD. Modelo também volta a incluir a cor Cinza Grafite com teto preto para o topo da gama
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

20 set 2022 às 10:51

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 10:51

Nissan Kicks 2023 deixa para trás o câmbio manual
Linha 2023 do Nissan Kicks passa a oferecer apenas câmbio CVT Crédito: Nissan/Divulgação
A Nissan divulgou nesta segunda-feira (19), a linha 2023 do seu crossover Kicks, que traz entre as novidades, o câmbio CVT com a versão Active, que antes era exclusiva para o segmento de pessoas com deficiência (PcD). Esta passa a ser a versão de entrada do modelo, que deixa para trás o câmbio manual.
Além disso, o modelo ganha novos equipamentos e marca a volta da cor Cinza Grafite com teto preto para o topo da gama. Os preços partem de R$ 110.990 para a versão Active com câmbio CVT, mas sem a central multimídia, que pode vir instalada de fábrica, na mesma versão, por R$ 2 mil a mais, de acordo com a tabela divulgada pela Nissan (R$ 112.990).
Em seguida, há versão Sense CVT, a partir de R$ 120.990. Para a versão Advance (R$ 129.990) há novidades no novo console central e apoio de braço redesenhado que traz duas entradas USB tipo A (uma dentro e outra voltada para o banco traseiro) e que tem 25% a mais de capacidade. A Advance Pack Plus (R$ 131.990), equipada com bancos com revestimento sintético, ganha retrovisor interno eletrocrômico.

Nissan Kicks 2023

Já a topo de linha Exclusive CVT parte de R$ 143.990 e traz, além dos equipamentos da Advance, a volta do Cinza Grafite, com teto preto e maçanetas na cor do carro. Em seguida, há a versão Pack Tech (R$ 145.490), que vem de série com carregador de celular por indução, além do conjunto de dispositivos que forma o Nissan Safety Shield, que inclui tecnologias de segurança que monitoram o movimento no entorno, respondendo a ações inesperadas, como a aproximação desatenta a um veículo à frente e a frenagem de emergência e segurança passiva.
A motorização continua a mesma, para todas as versões: o modelo é equipado com o motor 1.6 de 16V, fabricado em Resende, no Rio de Janeiro. Ele desenvolve 113 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque quando abastecido com etanol e 110 cavalos e 15,2 kgfm com gasolina.

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Além disso, todas as versões trazem o novo logotipo da Nissan na grade dianteira, tampa do porta-malas, miolo do volante e centro das rodas. Ainda entre as novidades está o sistema multimídia com tela de oito polegadas e o equipamento de som premium Bose, que inclui dois alto-falantes no apoio de cabeça do motorista.

PREÇOS NISSAN KICKS 2023

Nissan Kicks 2023 deixa para trás o câmbio manual
A cor Cinza Grafite com teto preto volta a ser oferecida, mas apenas para a versão topo Crédito: NIssan/Divulgação
  • Active CVT: R$ 110.990 
  • Active CVT com central multimídia: R$ 112.990 
  • Sense CVT: R$ 120.990 
  • Advance CVT: R$ 129.990 
  • Advance CVT Pack Plus: R$ 131.990 
  • Exclusive CVT: R$ 143.490 
  • Exclusive CVT Pack Tech: R$ 145.490
Com informações da Nissan.

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