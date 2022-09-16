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Ram Classic vende quase 1.500 unidades na noite de lançamento

Vendas aconteceram nesta quinta-feira (15), logo depois da live realizada para marcar a chegada do modelo no Brasil
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

16 set 2022 às 18:03

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 18:03

Ram Classic vende quase 1.500 unidades na noite de lançamento
A versão Laramie Night Edition da Ram Classic troca o brilho por acabamentos pretos Crédito: Ram/Divulgação
Anunciada no final de agosto, a Ram Classic fez sua “estreia” em solo brasieiro nesta quinta-feira (15), durante live de lançamento oficial da muscle truck, que é o quarto modelo da marca que chega ao país. E repetindo a história das anteriores, a Classic vendeu 1.465 unidades logo após o término da live de lançamento, que muitos clientes puderam acompanhar diretamente das concessionárias da marca.
Em março deste ano, a Ram 3500 vendeu 1.109 unidades em 5 horas de lançamento. Já em maio do ano passado, a Ram 2500 Rodeo levou 10 horas para esgotar o lote único de 100 unidades. E a Ram 1500 Rebel teve a mesma quantidade comercializada em 18 horas, em dezembro de 2020.
No Espírito Santo, a chegada da nova integrante do time Ram repetiu o sucesso de vendas no país: foram 28 unidades comercializadas somente na pré-venda, além de outras negociações estarem em andamento. Segundo o gerente geral da Vitória Motors Jeep, Wanderson Ribeiro, o evento de lançamento superou as expectativas.
“A Ram está em um momento de crescimento e expansão de produtos. A expectativa é expandir e consolidar ainda mais a marca no Brasil e liderar o segmento de picapes. A legião de apaixonados por Ram pode esperar coisas fantásticas no futuro. Existe uma lista de espera e muitos pedidos em andamento, no Espírito Santo. O perfil é de consumidores de altíssimo padrão, bastante exigentes, que prezam por tecnologia, conforto e alta performance”, conta.
Com preços partindo de R$ 349.990 para a versão Laramie e R$ 359.900 para a versão Laramie Night Edition, a Ram Classic chega para ser a picape de entrada da marca no país. Ela chega para rivalizar com a Toyota Hilux, campeã de vendas do segmento de picapes médias, que vendeu, até em agosto, 21.546 unidades.

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A Ram Classic tem motor V8 HEMI de 5,7 litros, 400 cv de potência e 556 Nm de torque. E também conta com uma lista de itens de série como central multimídia Uconnect com Apple CarPlay e Android Auto, som premium Alpine com 10 alto-falantes e 506 watts de potência, ar-condicionado digital de duas zonas e bancos elétricos com aquecimento e ventilação e duas memória para motorista.
Ram Classic vende quase 1.500 unidades na noite de lançamento
Preços partem de R$ 349.990 para a versão Laramie Crédito: Ram/Divulgação
A muscle truck tem duas opções de estilo, sempre com os mesmos equipamentos. A primeira a chegar ao mercado é a Laramie, com visual externo onde o cromado e o prateado se destacam em itens como grade, logotipos, para-choques, retrovisores cromados e rodas. As opções de cores são Preto Diamond, Branco Bright, Azul Patriot, Granito Cristal e Vermelho Delmonico.
Logo em seguida estará disponível também a Laramie Night Edition, que troca o brilho por acabamentos pretos e na cor da carroceria, na qual o cliente pode escolher entre Vermelho Flame, Preto Diamond, Branco Bright e Granito Cristal. Por dentro, o revestimento nas duas configurações é de couro preto com costuras brancas e apliques prateados, dourados e imitando madeira.

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A Classic é equipada com a caixa automática de oito marchas TorqueFlite e a caixa de transferência da BorgWarner do tipo part-time com os modos de tração 4x2, 4x4 High e 4x4 Low (reduzida). A picape possui também o modo Tow/Haul, que otimiza a troca de marchas ao rebocar um implemento ou levar muita carga. Por sinal, a capacidade de reboque é de 3.534 kg, mais do que qualquer picape de outra marca no mercado.
Com informações da Ram.

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