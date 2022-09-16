BYD inicia pré-venda do SUV híbrido Song Plus DM-i

Song Plus DM-i traz como diferencial a tecnologia Plug-in DM-i e possibilidade de condução 100% no modo elétrico Crédito: BYD/Divulgação

A BYD iniciou, nesta quinta-feira (15), a pré-venda do seu quarto carro de passeio a ser lançado no Brasil, o Song Plus DM-i. Desta vez, a montadora chinesa traz um SUV híbrido, trazendo tecnologia desenvolvida pela marca, que promete alta eficiência energética, performance e suavidade no funcionamento. A previsão de entrega das unidades reservadas, segundo a empresa, será para dezembro deste ano.

Para garantir a compra, é preciso uma confirmação de reserva e pagamento do sinal de R$ 10 mil. O primeiro lote terá 200 unidades e todos os compradores receberão como cortesia um carregador portátil Wallbox e um bônus de R$ 4 mil no valor final. O preço do BYD Song Plus DM-i é de R 269.990.

O modelo traz como diferencial a tecnologia Plug-in DM-i e possibilidade de condução 100% no modo elétrico. Segundo a montadora, não há emissões de CO2 quando está em modo híbrido, pois o veículo prioriza o uso da motorização elétrica, com o motor térmico entrando em funcionamento para auxiliar o eletrificado.

O BYD Song Plus DM-i possui uma bateria de 8,3 kWh e autonomia elétrica de 51 quilômetros (NEDC). A autonomia total do modelo não foi divulgada ainda pela empresa, que ainda está realizando testes no Brasil para divulgar essa aferição, segundo a montadora.

Modelo possui teto solar panorâmico Crédito: BYD/Divulgação

O motor à gasolina é o aspirado 1.5 com 110cv de potência, desenvolvido para integrar o DM-i, contando eficiência térmica de 43,04%. Somado ao motor elétrico de potência 132 KW (179,4 cv) e torque 316 Nm, ambos oferecem uma dirigibilidade próxima de um veículo 100% elétrico, segundo a montadora. Seu sistema de frenagem é composto por discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira.

São cinco modos de condução: Eco, Normal, Sport, EV (em que ele funciona 100% com a bateria elétrica) e PHEV (funcionamento do sistema híbrido inteligente). O modelo tem partida remota e abertura e fechamento das portas com chave presencial.

DESIGN E TECNOLOGIA

Por fora, o BYD Song Plus DM-i tem uma grade frontal trapezoidal com filete cromado ligando os faróis full LED com sensor inteligente e crepuscular. Há um filete preto na coluna C permitindo teto com pintura contrastante. Na traseira, o modelo tem lanternas em LED conectadas, e o logo “Build Your Dreams” estampado entre elas. O modelo dispõe ainda de um dos maiores porta-malas do segmento, com 574 litros.

O interior busca proporcionar aos usuários conforto e sofisticação, na utilização de tecido premium sustentável para os revestimentos dos bancos, que possuem ajuste elétrico para motorista e passageiro. O veículo possui ainda teto solar com abertura antiesmagamento, iluminação ambiente com 31 opções de cores, piso plano e elementos de alumínio escovado acima dos alto-falantes e ao redor das saídas de ar.

O modelo traz em seu pacote tecnológico central multimídia de 12,8 polegadas Crédito: BYD/Divulgação

O modelo traz em seu pacote tecnológico central multimídia DiLink de 12,8 polegadas, câmera 360º externa do carro, painel de instrumentos TFT de alta resolução personalizável de 12,3 polegadas, chave presencial com partida remota, piloto automático adaptativo com Stop&Go, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, abertura elétrica do porta-malas, chip de internet interno para atualização do sistema, entre outros itens.

Ele tem ainda câmera interna com modo de gravação de direção, câmera 360º panorâmica, direção e freio de estacionamento elétricos e modo autohold. E está equipado com airbags frontais, laterais dos bancos dianteiros e de cortina.

A garantia do Song Plus DM-i é de cinco anos ou 200 mil quilômetros rodados (sistema elétrico do PHEV + baixa tensão + chassis). A bateria contará com garantia de oito anos ou 200 mil quilômetros percorridos.

FICHA TÉCNICA

Na traseira, o SUV híbrido tem lanternas em LED conectadas Crédito: BYD/Divulgação

FICHA TÉCNICA

Potência máxima do motor elétrico: 179 cv

Torque máximo do motor elétrico: 316 Nm

Potência máxima do motor a combustão: 110 cv

Torque máximo do motor a combustão: 135 Nm

Capacidade da bateria: 8,3 kWh

Tempo de recarga: 2,5 horas no modo AC

Comprimento: 4.405 mm

Largura: 1.890 mm

Altura: 1680 mm

Entre-eixos: 2.765 mm

Altura mínima do solo: 180 mm

Peso em ordem de marcha: 1.700 kg

Volume do porta-malas: 574 litros

Pneus: 235/50 R19

Suspensão: dianteira tipo McPerson e traseira multilink

Freios: dianteiros a discos ventilados e traseiros a discos sólidos

Preço: R$ 269.990