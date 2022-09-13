Ferrari mal lançou a Purosangue e modelo já está quase esgotado

O tão aguardado primeiro SUV da Ferrari (apesar da empresa não usar essa nomenclatura) foi lançado nesta terça-feira (13), em Maranello, na Itália. Batizada de Purosangue, o novo modelo da montadora italiana chega ao mercado por 390 mil euros (R$ 2.017.487 convertidos diretamente) e já está com as unidades praticamente esgotadas.
Durante uma coletiva realizada na última semana pela empresa, o diretor comercial e de marketing da Ferrari, Enrico Galliera, já havia se pronunciado que o modelo corria o risco de não atender toda a demanda, uma vez que a montadora preza pela exclusividade de seus modelos.
A previsão para a chegada dos primeiros modelos prontos na Europa é para o segundo trimestre de 2023 e nos Estados Unidos, no terceiro trimestre; já nos demais mercados, a expectativa é para o final do ano que vem.
Dotada de um motor V12 de 725 cv, com torque de 73 kgfm, a Purosangue faz de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e pode chegar à velocidade máxima de 310 km/h. Seu propulsor chega à potência máxima de 7.750 rpm, mas o motor, podendo atingir a faixa de 8.250 rpm. O modelo possui transmissão automatizada de dupla embreagem de 8 marchas.
Ferrari Purosangue
A transmissão trabalha no modo 4×4 nas primeiras quatro marchas e nas finais, a tração se torna 4×2, na traseira. A suspensão é do tipo duplo A, na dianteira e multilink, com assistência hidráulica, atrás. Com freios a disco cerâmicos, as rodas têm dimensões de 255/25 R22 na frente e 315/30 R23 atrás.
Nas dimensões, ela é bastante generosa, quando comparada aos outros modelos da marca, uma vez que é a primeira Ferrari de quatro portas. A Purosangue tem 4,97 metros de comprimento, 2,02 metros de largura e 1,58 metro de altura. A distância do solo não foi divulgada pela empresa, mas pelas imagens, parece ser mais alta do que os demais modelos. O seu porta-malas comporta 473 litros.