Ferrari mal lançou a Purosangue e modelo já está quase esgotado

O novo modelo da montadora italiana chega ao mercado por 390 mil euros Crédito: Ferrari/Divulgação

O tão aguardado primeiro SUV da Ferrari (apesar da empresa não usar essa nomenclatura) foi lançado nesta terça-feira (13), em Maranello, na Itália. Batizada de Purosangue, o novo modelo da montadora italiana chega ao mercado por 390 mil euros (R$ 2.017.487 convertidos diretamente) e já está com as unidades praticamente esgotadas.

Durante uma coletiva realizada na última semana pela empresa, o diretor comercial e de marketing da Ferrari, Enrico Galliera, já havia se pronunciado que o modelo corria o risco de não atender toda a demanda, uma vez que a montadora preza pela exclusividade de seus modelos.

A previsão para a chegada dos primeiros modelos prontos na Europa é para o segundo trimestre de 2023 e nos Estados Unidos, no terceiro trimestre; já nos demais mercados, a expectativa é para o final do ano que vem.

Dotada de um motor V12 de 725 cv, com torque de 73 kgfm, a Purosangue faz de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e pode chegar à velocidade máxima de 310 km/h. Seu propulsor chega à potência máxima de 7.750 rpm, mas o motor, podendo atingir a faixa de 8.250 rpm. O modelo possui transmissão automatizada de dupla embreagem de 8 marchas.

Ferrari Purosangue

A transmissão trabalha no modo 4×4 nas primeiras quatro marchas e nas finais, a tração se torna 4×2, na traseira. A suspensão é do tipo duplo A, na dianteira e multilink, com assistência hidráulica, atrás. Com freios a disco cerâmicos, as rodas têm dimensões de 255/25 R22 na frente e 315/30 R23 atrás.