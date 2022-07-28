Carro usado: veja dicas para fazer um bom negócio

Diante do aumento do preço de carros zero km, consumidores se voltaram para os modelos usados Crédito: Freepik

Com a alta de preços em diversos setores do mercado brasileiro, entre eles o automotivo, adquirir um carro zero se tornou uma realidade cada vez mais distante para muitos motoristas. Diante disso, comprar veículos seminovos virou uma alternativa. Mas, antes de fechar uma compra é importante se planejar, evitando possíveis prejuízos.

De acordo com a personal car Aline Deolindo, o consumidor nunca deve adquirir um veículo na emoção ou por ter condições de pagar as parcelas do financiamento naquela ocasião. Ela lista quatro perguntas que devem ser feitas antes de se fazer um negócio:

Qual seu orçamento de compra do carro?

Qual seu orçamento de pós compra (seguro, manutenção, impostos, combustível, etc)

Quais suas necessidades para esse carro? (tamanho, potência, economia, etc);

Quais seus desejos? (o que é importante para você que tenha nesse carro?)

Depois de responder as perguntas, e já com um modelo do carro na cabeça, é hora de procurar anúncios do veículo nas plataformas. Nessa fase, é importante fazer uma verdadeira triagem para não perder tempo e visitar somente carros que valham a pena.

"É preciso avaliar o estado geral do veículo, a documentação, manual e o histórico de revisões mecânica, pneus, pintura, nível de originalidade, funcionamento dos equipamentos, alinhamento das peças e um teste de rodagem", detalha Aline Deolindo.

Antes de prosseguir com a compra é necessário fazer uma vistoria técnica. Isso é fundamental para garantir que você não estará comprando “gato por lembre”, alerta o personal car Gabriel Oliveira. Ele ainda acrescenta que o consumidor deve solicitar notas de serviços e o carimbo no manual de revisões, já que os veículos usados podem ser adulterados.

“O ideal é que o automóvel esteja com as manutenções preventivas em dia. Caso contrário, uma checagem mecânica completa deve ser feita por um profissional especializado para saber o estado mecânico geral do veículo em questão. Isso é importante para evitar que o consumidor compre um carro que já tenha se envolvido em acidentes, com a quilometragem adulterada, ou outras adulterações como chassi remarcado e motor trocado de forma ilegal", afirma.

Além disso, Gabriel sugere verificar se a concessionária que vende o veículo. Uma dica é pesquisar sobre a loja na Internet, em sites como reclame aqui, por exemplo.

MODELOS COM MAIS MARGEM DE NEGOCIAÇÃO

A compra direta entre pessoas aumenta o poder de negociação em relação a lojas e concessionárias, afirma a personal car Aline Deolindo. Segundo ela, fazer uma avaliação técnica antes da compra ajuda significativamente na negociação, pois o consumidor terá argumentos para negociar valores e custos futuros.

"Pesquisar a tabela fipe do modelo desejado e o valor médio que ele está sendo trabalhado nas plataformas de anúncios vão te ajudar na hora da negociação. Os carros com menor liquidez são os mais fáceis de negociar, os carros mais básicos, menos potentes, com câmbio manual"

Em caso de financiamentos é importante consultar não somente as opções da loja ou concessionária, mas também o banco, onde você já tem um relacionamento e pode conseguir melhores taxas.

VEJA COMO CALCULAR O PREÇO DE UM CARRO USADO

De acordo com Gabriel Oliveira , o primeiro aspecto que você precisa saber na hora de calcular o preço do seu carro, ou para checar o valor anunciado do carro que você deseja comprar, é o ano de modelo e não o ano de fabricação, como muita gente pensa.

É importante considerar as mesmas características do veículo quando for fazer essa pesquisa. O recomendado é fazer uma média do valor dos carros anunciados com a mesma média de quilometragem e da mesma versão. Dessa maneira, você tem uma base de quanto vale o veículo que está pesquisando.