Tudo sobre carros na nova coluna com Gabriel de Oliveira em A Gazeta

Gabriel de Oliveira: “É importante estar atualizado, pois o mercado está sempre evoluindo". Crédito: Arquivo Pessoal

O mundo automotivo, suas tendências, novidades e dicas de mecânica e de como fazer uma boa compra estão entre os assuntos que serão abordados pelo novo colunista de A Gazeta , Gabriel de Oliveira. Consultor automotivo e personal car, com mais de 15 anos de estrada, Gabriel adianta que em sua coluna semanal, nas sextas-feiras, em Motor , irá compartilhar todo o conhecimento que adquiriu nesse tempo todo, vivenciando diariamente o mercado automotivo.

Para ele, a expectativa é grande com a estreia da primeira coluna, que vai ao ar nesta sexta-feira (3). “Levar informação para as pessoas através da principal rede de comunicação do Espírito Santo é uma satisfação gigante. Considero o maior reconhecimento como profissional ao longo desses 15 anos de profissão”, diz.

Gabriel começou a trabalhar no setor em 2006, numa revenda de carros usados em Colatina. “Na época eu tinha 21 anos. A paixão por carros veio do meu pai e do meu padrinho. Nasci em São Paulo e morava ao lado do Autódromo de Interlagos. Meu pai sempre foi um fanático por carros, ele gostava muito de corrida. Meu padrinho trabalhava numa indústria de rodas esportivas que sempre patrocinava corridas, inclusive as corridas da Stock Car. Então, eu sempre estava no Autódromo de Interlagos, vivenciando o clima das corridas”, conta.

As revistas especializadas também foram uma inspiração e uma fonte de entretenimento. Ele lembra que o pai assinava algumas revistas e como não havia internet para consultar os preços dos veículos, ele decorava os valores dos carros. “Acho que ali comecei a demonstrar que tinha o dom para trabalhar com isso”, lembra.

Sempre buscando se atualizar, Gabriel conta que está sempre em contato com profissionais do país inteiro com os quais troca experiências e informações. “É importante estar atualizado, pois o mercado está sempre evoluindo. Então, estar atualizado diminui o risco de não perceber algo negativo que um carro possa ter”, atenta.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA

De vendedor a personal car, que é como ele prefere identificar o seu negócio, Gabriel explica que a sua “missão” é entregar um carro que caiba nas especificações e no bolso do cliente. O personal vem daí, principalmente porque é ele quem acaba fazendo todo o serviço do futuro proprietário do carro, uma vez que ele lida, basicamente, com carros usados e seminovos.

“Primeiro, ajudo a pessoa a entender o perfil de carro que ela precisa. A partir do modelo definido, vou em busca do carro, avalio se tem algum problema, se foi batido, verifico o histórico de manutenções, faço a negociação para pagar um preço justo, pesquiso a parte documental do carro, se o carro está em ordem, se tem algum bloqueio judicial etc”, conta.