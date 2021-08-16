Comprar um carro ou alugar: o que vale mais a pena para você?

Aluguel de carros é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2021 Crédito: Prostooleh/Freepik

O mercado de assinatura de carros tem ganhado cada vez mais espaço no mercado como uma alternativa para aqueles que não estão mais interessados em financiar ou comprar um veículo à vista. Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop CBN, da CBN Vitória , explica que o serviço parece que veio para ficar no mercado automobilístico, mas é preciso colocar na ponta do lápis para saber que vale mais a pena: comprar ou alugar um carro.

De acordo com o especialista, o chamado "carro de assinatura" é a classificação de um aluguel de carro, mas por um período maior de tempo, com contratos que duram de um a dois anos. "Com essa nova modalidade, o motorista pode ter sempre um carro 0 km na garagem e ainda consegue escolher detalhes como o modelo, a cor, motor e acessórios que forem mais convenientes", explica.

Outro ponto positivo, segundo Ricardo, é que geralmente a assinatura é feita por locadoras e grande parte das despesas já são incluídas na mensalidade. "O motorista não tem que se preocupar com as despesas que seriam mais pesadas como IPVA, documentação, seguro e assistência, o que na, ponta do lápis no final do mês, faz muita diferença", detalha.

Entretanto, o especialista lembra que o carro não é do indivíduo que opta pelo serviço, já que se trata de um aluguel. "Caso o motorista tenha muita importância em ter um bem com o seu nome e tenha o dinheiro disponível para pagar à vista, é melhor comprar o carro. Já para os que pensam em um financiamento, a melhor opção é o aluguel", explica Ricardo, que apntou pontos positivos e negativos da modalidade.

VANTAGENS DO CARRO POR ASSINATURA:

Não se preocupa com a revenda Segundo o especialista, no sistema do carro por assinatura, o cliente pode devolver o carro utilizado por você durante o período do contrato e depois pegar um novo na concessionária. "Dessa forma o motorista vai ter sempre a possibilidade de ter um veículo zero quilômetros à sua disposição, uma vantagem para quem não fica muito tempo com o mesmo carro", explica. Durante o período da assinatura, a locadora do veículo também é a responsável por todos os custos que estão inclusos e necessários para um funcionamento perfeito do veículo. "Manutenção, assistência, IPVA, documentação e seguro não serão uma preocupação do cliente", detalha. De acordo com Ricardo, uma das grandes preocupações dos donos de automóveis nos dias atuais é a revenda do veículo no momento do desejo de comprar um novo. "Com o aluguel, não existe a 'dor de cabeça' ao procurar um comprador, modificar os documentos do carro, entre outros possíveis problemas que podem surgir na hora da revenda", completa.

DESVANTAGENS DO CARRO POR ASSINATURA:

Limite de tempo e quilômetros rodados com o veículo Para os motoristas que tem o objetivo de ficar com um carro por pouco tempo na e gostam de contar com a posse de um bem em seu nome, o carro por assinatura não é a melhor escolha. "Caso a pessoa tenha a necessidade de ter os documentos do veículo em seu nome, isso não vai acontecer no aluguel e talvez seja melhor optar pela tradicional compra", explica Ricardo. Ricardo explica que algumas concessionárias ou prestadoras de serviços responsáveis pelo aluguel estipulam um tempo, que pode variar de um ano ou mais para a "posse do carro", tendo que ser avaliada conforme a necessidade do usuário. "Além disso, algumas contam com um limite de quilometragem e caso cliente ultrapasse a 'mera' pode pagar um valor extra que custa no bolso", descreve.

O especialista também faz uma lista de 10 perguntas para se fazer antes de resolver comprar ou alugar o carro. "São perguntas que sempre realizo para meus clientes durante consultorias, não tem uma resposta específica, mas, por exemplo, se a pessoa viaja muito e não utiliza tanto o veículo, melhor alugar do que ter um carro com IPVA na garagem", destaca.

10 PERGUNTAS PARA PENSAR: