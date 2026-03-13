Elétrico de luxo

Caoa Changan Avatr 11 chega ao Brasil com motor de 585 cv e preços a partir de R$ 599.990

Com opções de quatro ou cinco lugares, SUV 100% elétrico tem proposta luxuosa, com acabamentos premium e três telas integradas que somam 36”

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:54 - Atualizado há 27 minutos

Novo Caoa Changan Avatr 11: montadora mira grandes nomes do segmento, como Porsche, BMW e Audi Crédito: Caoa Changan/Divulgação

Após apresentar o Avatr 11 no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo em 2025, a Caoa Changan anunciou oficialmente os preços do SUV elétrico de luxo no Brasil: a partir de R$ 599.990 na versão com 5 assentos e R$ 619.990 na de quatro assentos. O modelo, que inaugura o portfólio da marca no mercado brasileiro, já soma mais de 20 unidades vendidas no país.

A Caoa Changan aposta no Avatr 11 para bater de frente com nomes de peso no segmento de utilitários de luxo 100% elétricos, como Porsche Macan Electric, BMW iX e Audi Q8 e-tron. Na faixa de preço em que está situado, o novo SUV oferece a melhor motorização, capaz de entregar 585 cv de potência e 66,1 kgfm de torque.

Com bateria CATL de 116 kWh e dois motores elétricos, o modelo tem autonomia de até 710 km, segundo o ciclo de medição chinês CLTC. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,9 segundos.

Design e interior

Modelo tem três telas integradas que somam 36”, bancos de couro com tecnologia Zero Gravity e revestimento do teto em microfibra suede Crédito: Caoa Changan/Divulgação

Por fora, o Avatr 11 reforça o conceito de SUV de luxo, evidenciado por um design frontal futurista com lanternas em LED que remetem a rastros de estrelas e rodas de 22”. As proporções são de 4,88 m de comprimento, 2,97 m de entre-eixos, 1,97 m de largura e 1,60 m de altura.

No entanto, é no interior que fica clara a proposta do modelo, que conta com três telas integradas que somam 36”, bancos de couro com tecnologia Zero Gravity e revestimento do teto em microfibra suede. Além disso, a cabine tem iluminação ambiente configurável com 256 opções de cores e sistema de som premium com 25 alto-falantes.

Os assentos dianteiros dispõem de três níveis de ventilação e aquecimento e função de massagem, com intensidade ajustável e cinco modos. Já a fileira traseira pode ter dois ou três assentos, sendo a primeira opção a mais cara.

No configurador da loja oficial da Caoa Changan, é possível escolher entre seis opções de cor para o exterior do carro e quatro para o acabamento interno.

Tecnologia e segurança

Cabine tem iluminação ambiente configurável com 256 opções de cores e sistema de som premium com 25 alto-falantes Crédito: Caoa Changan/Divulgação

O Avatr 11 conta com a plataforma de inteligência artificial Vortex, que ajusta a iluminação, o som e as interfaces do modelo de forma integrada. A central multimídia de 15,6” tem o que a montadora descreve como um “ecossistema” de aplicações e suporta espelhamento e transmissão de aplicativos de celular.

O SUV vem com o pacote de assistentes da empresa de tecnologia chinesa Huawei, que permite monitorar o entorno do veículo a partir de dezenas de câmeras, radares a laser e sensores.

*Com informações da Caoa Changan.

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