Guia prático

Manutenção de pneus: do rodízio à calibragem, saiba como prolongar a vida útil e garantir segurança

Desgaste, calibragem incorreta e erro na troca estão entre os principais problemas que comprometem a segurança e aumentam os custos de manutenção

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 14 de março de 2026 às 18:27

O pneu é a única parte do carro que toca o solo, então sua manutenção é fundamental para a segurança do carro. Crédito: Freepik

Com o uso diário do carro, seja para ir ao trabalho, seja para transportar a família, seja para rodar longas distâncias, os pneus acabam sendo um dos componentes mais exigidos do veículo. Ainda assim, é comum que só recebam atenção quando já apresentam desgaste excessivo ou algum problema mais grave.

O cuidado com os pneus, no entanto, vai além da troca quando a borracha chega ao fim. Manutenção preventiva, rodízio correto, calibragem adequada e atenção na forma como a substituição é feita são cuidados que fazem a diferença na segurança, estabilidade e até no consumo.

Trocando apenas dois, os pneus novos vão na frente ou na traseira?

A troca de dois pneus pode ser feita, desde que a mudança seja feita da foram correta. Crédito: Pixabay

Uma dúvida recorrente entre motoristas surge no momento da troca parcial dos pneus. Quando apenas dois precisam ser substituídos, onde eles devem ser instalados, no eixo dianteiro ou traseiro? Segundo a Dunlop Pneus, a recomendação é simples: os pneus novos devem sempre ir para o eixo traseiro.

A orientação vale para veículos com tração dianteira, traseira ou integral e está diretamente relacionada à estabilidade do carro. Pneus traseiros mais desgastados tendem a perder aderência com mais facilidade, especialmente em curvas e pistas molhadas, o que aumenta o risco de derrapagem.

“Em uma frenagem brusca ou em curvas sobre piso molhado, pneus mais aderentes na traseira são fundamentais para manter a estabilidade e evitar o deslizamento do carro. É o que chamamos popularmente de sair de traseira, um movimento difícil de corrigir e que pode causar acidentes graves”, explica Hugo Issao Terazaki, gerente de Serviços Técnicos da Dunlop Pneus.

Enquanto a perda de aderência na dianteira costuma ser mais intuitiva de corrigir pelo motorista, a instabilidade na traseira pode fazer o veículo girar, exigindo técnica e rapidez para evitar acidentes.

Troca em pares ajuda a manter o equilíbrio do carro

Além da posição correta, outro ponto importante é que a substituição dos pneus seja feita sempre em pares, no mesmo eixo. Pneus com níveis de desgaste diferentes alteram o comportamento do veículo, principalmente em curvas e frenagens.

“Quando o motorista substitui apenas um pneu, cria-se uma diferença de comportamento entre os lados do carro, o que afeta diretamente o controle e a estabilidade”, destaca Terazaki.

Esse desequilíbrio pode não ser percebido em trajetos curtos ou no uso urbano, mas se torna mais evidente em situações de emergência ou em rodovias.

Rodízio prolonga a vida útil dos pneus

Para evitar desgaste irregular e aumentar a durabilidade do conjunto, o rodízio dos pneus é uma prática recomendada por especialistas. O procedimento deve ser feito, em média, a cada 5 mil quilômetros, dependendo do tipo de pneu e do uso do veículo.

“O pneu deve ser verificado periodicamente, e o rodízio ajuda a equilibrar o desgaste. Quando feito com frequência, é possível ganhar pelo menos uma vida e meia de pneu, o que representa economia ao longo do tempo”, explica o especialista em engenharia automotiva Everton Luiz Peroni.

O estepe além de ser um aliado em qualquer problema com os pneus principais, pode fazer parte do rodízio. Crédito: Shutterstock

Nos veículos mais comuns, o rodízio consiste em levar o pneu dianteiro esquerdo para a traseira esquerda e o dianteiro direito para a traseira direita. Em alguns casos, o estepe também pode entrar no processo, desde que seja do mesmo tipo e medida dos pneus em uso.

“Muita gente não sabe se o estepe pode participar do rodízio. Quando ele fica parado por muito tempo, acaba envelhecendo e perdendo sua utilidade”, alerta Peroni.

Como identificar o momento certo da troca

Infelizmente não é muito incomum ver pneus de carro chegarem nesse estado, o que é muito perigoso. Crédito: Shutterstock

Todo pneu possui um indicador de desgaste chamado TWI, localizado entre os sulcos da banda de rodagem. Quando a borracha atinge esse nível, a profundidade chega ao limite legal de 1,6 milímetro, o que indica a necessidade de substituição imediata.

“Esse indicador é padrão e deve ser analisado sempre por um profissional. A partir desse ponto, o carro perde muito poder de frenagem, independentemente de ter sistemas eletrônicos de segurança”, explica Peroni.

Rodar com pneus carecas, além de infração de trânsito, compromete seriamente a segurança dos ocupantes do veículo e de outros usuários da via.

Calibragem correta evita desgaste e falhas

A calibragem é um dos pontos fundamentais para o bom funcionamento do pneu. Crédito: Shutterstock

Outro cuidado simples, mas frequentemente ignorado, é a calibragem. Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste irregular, aumentam o consumo de combustível e podem até apresentar falhas estruturais.

“O ideal é calibrar os pneus a cada 7 a 15 dias. É uma verificação preventiva, não significa que o pneu esteja vazio”, orienta Peroni.

A pressão correta indicada pelo fabricante costuma estar em uma etiqueta no próprio veículo ou no manual. Ajustes feitos sem seguir essa orientação podem prejudicar tanto o pneu quanto a suspensão.

Alinhamento e balanceamento fazem parte da manutenção

Levar o carro em oficinas confiáveis garante que o serviço trará a segurança necessária para o uso do carro. Crédito: Shutterstock

Sempre que um pneu é trocado, o alinhamento e o balanceamento devem ser realizados. O alinhamento verifica se os ângulos da suspensão e da direção estão corretos, enquanto o balanceamento evita vibrações e desgaste precoce.

“Se o carro estiver desalinhado, o pneu vai gastar de forma irregular. Muitas vezes o motorista troca o pneu, mas não corrige a causa do problema”, explica o especialista.

Itens de emergência ajudam no dia a dia e em viagens

Alguns itens como elevador hidráulico, popularmente conhecido como "macaco", podem facilitar muito a troca dos pneus em uma emergência. Crédito: Shutterstock

Nem todos os motoristas sabem trocar um pneu, o que pode se tornar um transtorno em rodovias ou locais afastados. Por isso, alguns itens simples podem ajudar em situações emergenciais. Kits de reparo para pequenos furos e sprays vedantes, conhecidos como veda-pneus, são alternativas que permitem chegar até uma oficina sem precisar fazer a troca imediata.

“São soluções acessíveis e que podem evitar uma dor de cabeça grande, principalmente para quem pega estrada com frequência”, afirma Peroni.

Manutenção preventiva é o melhor caminho

Cuidar do carro é essencial para a segurança de todos no trânsito. Crédito: Shutterstock

Para quem adquiriu o primeiro carro ou utiliza o veículo diariamente como ferramenta de trabalho, a principal recomendação é não deixar a manutenção para depois. Cuidar dos pneus é uma questão de atenção e responsabilidade. Pequenos hábitos no dia a dia ajudam a preservar o veículo, reduzir custos e garantir mais segurança para todos no trânsito.

“Muita gente só se preocupa quando a peça já quebrou. A manutenção preventiva, principalmente dos pneus e da suspensão, é sempre mais barata e muito mais segura”, finaliza Everton Luiz Peroni.

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