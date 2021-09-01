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A Gazeta reforça time com colunistas do mercado automotivo

A editoria de Motor terá o personal car Gabriel de Oliveira, que explicará o que levar em conta na hora de comprar um carro, e o empresário Rodrigo Lima, que trará as novidades do segmento de luxo
Jéssica Roscio Costa

Jéssica Roscio Costa

Publicado em 

01 set 2021 às 15:49

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:49

Gabriel de Oliveira e Rodrigo Lima são os novos colunistas de Motor de A Gazeta.
Gabriel de Oliveira e Rodrigo Lima são os novos colunistas de Motor de A Gazeta. Crédito: Arquivo Pessoal
A Gazeta traz novidades para os seus leitores e amantes do setor automotivo. O time de colunistas do site ganha reforço no início de setembro com duas estreias. O personal car Gabriel de Oliveira dará dicas do que levar em conta na hora de comprar um carro, e o empresário Rodrigo Lima trará as novidades do segmento de luxo.
A coluna de Gabriel será lançada no próximo dia 3 de setembro e será semanal, entrando no ar toda sexta-feira. Já a de Rodrigo será sempre aos sábados, e será lançada no dia seguinte, dia 4. As colunas têm o intuito de trazer análises, tendências, números, dicas e orientações sobre os dois segmentos.

SAIBA MAIS SOBRE OS NOVOS COLUNISTAS

Gabriel de Oliveira é especialista no segmento automotivo, atua na área desde 2006 e possui experiência em diversas empresas, tanto do segmento de zero quilômetro quanto no segmento de usados. Hoje atua de forma autônoma com consultoria automotiva para quem precisa vender e comprar um carro usado com segurança.
Já Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor que está sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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