A Gazeta reforça time com colunistas do mercado automotivo

Gabriel de Oliveira e Rodrigo Lima são os novos colunistas de Motor de A Gazeta. Crédito: Arquivo Pessoal

A Gazeta traz novidades para os seus leitores e amantes do setor automotivo. O time de colunistas do site ganha reforço no início de setembro com duas estreias. O personal car Gabriel de Oliveira dará dicas do que levar em conta na hora de comprar um carro, e o empresário Rodrigo Lima trará as novidades do segmento de luxo.

A coluna de Gabriel será lançada no próximo dia 3 de setembro e será semanal, entrando no ar toda sexta-feira. Já a de Rodrigo será sempre aos sábados, e será lançada no dia seguinte, dia 4. As colunas têm o intuito de trazer análises, tendências, números, dicas e orientações sobre os dois segmentos.

SAIBA MAIS SOBRE OS NOVOS COLUNISTAS

Gabriel de Oliveira é especialista no segmento automotivo, atua na área desde 2006 e possui experiência em diversas empresas, tanto do segmento de zero quilômetro quanto no segmento de usados. Hoje atua de forma autônoma com consultoria automotiva para quem precisa vender e comprar um carro usado com segurança.