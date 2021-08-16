Cinco cuidados na hora de negociar carro e moto pela internet

É preciso estar atento se a plataforma digital é segura e tomar alguns cuidados de fazer qualquer pagamento Crédito: Andrey Popov/ AdobeStock

O mercado on-line de carros e motos tem sido um grande aliado para quem deseja vender ou comprar um veículo novo ou usado. As plataformas digitais oferecem mais mobilidade para concessionárias, motoristas e consumidores, por meio de sites, aplicativos e canais de interação. Entretanto, é preciso estar atento aos cuidados necessários para usar essas plataformas de forma segura e não cair em golpes na hora adquirir o seu veículo.

A analista de marketing do Grupo Prime, Luana Oliveira, destaca que o maior desafio do mercado on-line é fazer com que a compra de um veículo seja transparente e atenda de forma adequada o consumidor sem que haja precedentes negativos. “Para vendas on-line, o que conta bastante é a agilidade na resposta. O atendimento ágil e com informações claras se torna um fator primordial para que o consumidor se sinta seguro e tenha convicção na compra ou venda que ele deseja realizar”, pontua.

"É muito importante que o consumidor, antes de vender ou comprar um veículo, esteja atento à parte mecânica, à lataria, se há algum dano. Tenha sempre as informações transparentes do produto que está adquirindo " Luana Oliveira - Analista de Marketing do Grupo Prime

Luana destaca que apesar das plataformas digitais trazerem facilidades na compra ou venda no mercado automotivo, as pessoas precisam estar atentas às negociações. "A plataforma digital é apenas o primeiro passo com o nosso cliente. O atendente, após realizar o cadastro, entra em contato e solicita que o cliente faça uma visita até a loja física e a partir disso é aberto o processo de compra ou venda", pontua.

O supervisor de vendas da Motovix, Eduardo Amorim, analisa que o mercado on-line tem crescido nos últimos anos. Ele acredita que as ferramentas eletrônicas têm ajudado cada vez mais nas estratégias de compra e venda. “Desde 2018, estou acompanhando esse mercado de marketing digital. Muitas vezes o cliente entra ao mesmo tempo no site e nas redes sociais para ter certeza de que é seguro fazer uma compra”, afirma Eduardo.

Negociar a compra ou venda de carros e motos por plataformas digitais requer atenção para que o sonho não vire um pesadelo. Além de conhecer a plataforma que estiver navegando para verificar a procedência do produto, o usuário precisa estar atento a algumas informações para não cair em um golpe.

Confira algumas dicas para realizar uma venda ou compra segura: