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Sem riscos

Cinco cuidados na hora de negociar carro e moto pela internet

Plataformas digitais facilitam a vida de concessionárias e motoristas na hora de vender e comprar veículos novos ou usados, mas é preciso estar atento para não cair em golpes e ter prejuízo

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:41

Romulo Benha

Romulo Benha

Publicado em 

16 ago 2021 às 16:41
Negociação de carro pela internet requer cuidados para evitar dor de cabeça
É preciso estar atento se a plataforma digital é segura e tomar alguns cuidados de fazer qualquer pagamento Crédito: Andrey Popov/ AdobeStock
O mercado on-line de carros e motos tem sido um grande aliado para quem deseja vender ou comprar um veículo novo ou usado. As plataformas digitais oferecem mais mobilidade para concessionárias, motoristas e consumidores, por meio de sites, aplicativos e canais de interação. Entretanto, é preciso estar atento aos cuidados necessários para usar essas plataformas de forma segura e não cair em golpes na hora adquirir o seu veículo.
A analista de marketing do Grupo Prime, Luana Oliveira, destaca que o maior desafio do mercado on-line é fazer com que a compra de um veículo seja transparente e atenda de forma adequada o consumidor sem que haja precedentes negativos. “Para vendas on-line, o que conta bastante é a agilidade na resposta. O atendimento ágil e com informações claras se torna um fator primordial para que o consumidor se sinta seguro e tenha convicção na compra ou venda que ele deseja realizar”, pontua.
"É muito importante que o consumidor, antes de vender ou comprar um veículo, esteja atento à parte mecânica, à lataria, se há algum dano. Tenha sempre as informações transparentes do produto que está adquirindo "
Luana Oliveira - Analista de Marketing do Grupo Prime

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Luana destaca que apesar das plataformas digitais trazerem facilidades na compra ou venda no mercado automotivo, as pessoas precisam estar atentas às negociações. "A plataforma digital é apenas o primeiro passo com o nosso cliente. O atendente, após realizar o cadastro, entra em contato e solicita que o cliente faça uma visita até a loja física e a partir disso é aberto o processo de compra ou venda", pontua. 
O supervisor de vendas da Motovix, Eduardo Amorim, analisa que o mercado on-line tem crescido nos últimos anos. Ele acredita que as ferramentas eletrônicas têm ajudado cada vez mais nas estratégias de compra e venda. “Desde 2018, estou acompanhando esse mercado de marketing digital. Muitas vezes o cliente entra ao mesmo tempo no site e nas redes sociais para ter certeza de que é seguro fazer uma compra”, afirma Eduardo.
Negociar a compra ou venda de carros e motos por plataformas digitais requer atenção para que o sonho não vire um pesadelo. Além de conhecer a plataforma que estiver navegando para verificar a procedência do produto, o usuário precisa estar atento a algumas informações para não cair em um golpe.
Confira algumas dicas para realizar uma venda ou compra segura:

Segunda opinião

Ao entrar em contato com o vendedor, evite negociações com terceiros. Fique atento e desconfie se o vendedor estiver muito apressado, nervoso ou impaciente para fechar o negócio. Não tenha receio de tirar qualquer dúvida sobre o veículo.
Você pode verificar as informações do veículo no Detran. Aproveite também para verificar, pelo Renavam, informações sobre multas e situação do IPVA. Seja cuidadoso com contratos de consórcios e prestações. Pesquise a documentação e o histórico da empresa envolvida.
Evite realizar qualquer tipo de depósito antecipado (pagamento de entrada) sem antes ver o veículo, conferir se está em bom estado e com todos os acessórios anunciados, certifique-se de que a conta bancária fornecida é a mesma da pessoa com a qual está negociando.
Desconfie de valores muito abaixo do mercado. Peça para verificar fotos, vídeos do produto que esteja adquirindo.
Ao identificar um veículo de seu interesse, peça uma segunda opinião a pessoas de sua confiança e, se possível, alinhe com o proprietário uma revisão com um mecânico antes de concluir a negociação.

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