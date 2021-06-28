Troca de pneu: alguns erros comuns que você deve evitar nessa hora

NÃO RODAR COM O ESTEPE

Segundo o especialista, esse passo é bem importante, principalmente para evitar que novos acidentes ocorram na via. Deve-se utilizar o triângulo de "emergência" presente no porta-malas para sinalizar que seu automóvel está sob reparos. "É bom lembrar que a distância mínima entre ele e o carro deve ser de 30 metros", explica.

Antes de colocar o equipamento, é importante afrouxar os parafusos e colocar o macaco em seu local apropriado — sendo esse presente tanto na parte dianteira quanto na traseira do veículo, na marcação onde isso deve ser feito, de maneira apoiada. De acordo com Ricardo, também é importante que o carro esteja desligado, com o freio de mão puxado para não ter problemas. "Logo que tirar o pneu, deve-se colocar embaixo do veículo, pois caso o carro caia, os prejuízos serão menores", alerta o especialista.

Segundo Ricardo, é importante não passar do limite da força na hora de apertar os parafusos do veículo. O melhor a se fazer é apertar com a chave de roda, presente no veículo, até eles ficarem firmes. "Tem gente que sobe no instrumento com o pé e faz uma 'alavanca', mas isso vai dificultar na próxima troca ou manutenção das rodas. Além disso no caso de rodas de liga leve não é recomendado, pois ela se deforma com o tempo", destaca.