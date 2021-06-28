Troca de pneu: alguns erros comuns que você deve evitar nessa hora

Muitos motoristas temem ter que trocar o pneu do carro sozinhos. É uma situação delicada, seja para os novos condutores ou para os mais experientes. Entretanto, em um local deserto, na pressa ou em um dia de chuva, o condutor não vê outra solução a não ser colocar as mãos em ação. O especialista Ricardo Barbosa, comentarista do programa "Pit Stop CBN", traz em destaque alguns erros comuns realizados nessa hora tão temida e dá dicas para evitar maiores problemas.
Segundo Ricardo, independente do grau de experiência do motorista, a troca dos pneus exige cuidados que devem ser observados até mesmo antes de se posicionar nas proximidades do veículo. "Muitos se esquecem, mas posicionar a sinalização de que o carro está quebrado e até mesmo tentar tirar o veículo do meio do trânsito fazem a diferença na hora do conserto", alerta.
O especialista também ressalta que, muitas vezes, o tipo de pavimento em que o carro está estacionado também pode acabar ajudando ou atrapalhando o momento da troca do pneu. "Quanto mais plano e com menos tráfego de veículos for o local, melhor para o reparo, além de ser melhor para o deslocamento da pessoa ao manusear os elementos necessários para a ação ", destaca.
CONFIRA AS DICAS:
NÃO RODAR COM O ESTEPE
Segundo o especialista, esse passo é bem importante, principalmente para evitar que novos acidentes ocorram na via. Deve-se utilizar o triângulo de "emergência" presente no porta-malas para sinalizar que seu automóvel está sob reparos. "É bom lembrar que a distância mínima entre ele e o carro deve ser de 30 metros", explica.
Antes de colocar o equipamento, é importante afrouxar os parafusos e colocar o macaco em seu local apropriado — sendo esse presente tanto na parte dianteira quanto na traseira do veículo, na marcação onde isso deve ser feito, de maneira apoiada. De acordo com Ricardo, também é importante que o carro esteja desligado, com o freio de mão puxado para não ter problemas. "Logo que tirar o pneu, deve-se colocar embaixo do veículo, pois caso o carro caia, os prejuízos serão menores", alerta o especialista.
Segundo Ricardo, é importante não passar do limite da força na hora de apertar os parafusos do veículo. O melhor a se fazer é apertar com a chave de roda, presente no veículo, até eles ficarem firmes. "Tem gente que sobe no instrumento com o pé e faz uma 'alavanca', mas isso vai dificultar na próxima troca ou manutenção das rodas. Além disso no caso de rodas de liga leve não é recomendado, pois ela se deforma com o tempo", destaca.
Segundo Ricardo, os novos modelos de veículos contam com um pneu estepe que foi batizado de “pneu linguiça”, por conta de suas dimensões que são menores do que as rodas convencionais. Entretanto, o especialista alerta que ele pode comprometer a segurança do carro e até provocar acidentes, deve somente ser utilizado para o socorro e para se dirigir imediatamente ao borracheiro, não ultrapassando 60 km/h. "Além de ser bem menor, o pneu é mais fino, o carro ficará um pouco tombado e vai gerar instabilidade ao veículo", explica.
Além das dicas, Ricardo também faz um alerta para o motorista não se esquecer das especificações e medidas do pneu, respeitando as medidas originais do modelo. "Evite, portanto, colocar conjuntos com rodas de aro maior ou, ainda, perfis muito baixos, além disso, se for possível, trocar dois pneus para o carro não ficar tão desalinhado após a troca, respeitando sempre o desempenho do veículo", conclui.