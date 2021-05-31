Pintura do carro: o que você precisa saber para evitar problemas

PINTURA NOVA EXIGE CUIDADOS

"Um dos cuidados é lavar o carro à sombra, nunca no sol, pra não manchar. O uso do sabão em pó, por exemplo, com a lata muito quente, pode manchar a pintura do carro. Às vezes a mancha nem sai. O que era pra ser tranquilo acaba danificando o carro", explica o comentarista da CBN Vitória. Ele ainda sugere o uso de um sabão com PH neutro.

Ricardo diz que as vassouras de pelo usadas para limpar casa não devem ser usadas para lavar ou esfregar o carro. "Isso danifica a pintura", comenta. Ainda segundo ele, outro item que oferece riscos é a bucha de lavar louça: "Ela não deve ser usada, principalmente a parte verde, mais grossa, que pode estragar a pintura".

"Sempre lave o carro do teto pra baixo, indo em direção ao local que tem mais sujeira. Você vai lavando e a poeira vai saindo. Sempre use um pano limpo", aconselha. Ele explica que lavar ao contrário, do pneu para cima, pode levar sujeira, riscar a pintura.

"Cuidado ao estacionar perto de árvore: a procura pode ser pela sombra, mas o cocô do passarinho e a seiva da planta podem danificar a pintura, principalmente se não for limpo imediatamente. Deixar de um dia pro outro não é interessante. Vai deixando uma mancha. Recomenda-se a limpeza com um pano logo depois de o carro ser atingido."