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Lataria nova e limpa

Pintura do carro: o que você precisa saber para evitar problemas

Ao longo do tempo, cuidados são necessários na hora da limpeza, por exemplo, para a manutenção da pintura, evitando dores de cabeça no futuro

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:51

Publicado em 

31 mai 2021 às 18:51
Dicas para lavar o carro e conservar a pintura
Dicas para lavar o carro e conservar a pintura Crédito: Pexels
A pintura do carro pode ser um parâmetro para definir o estado de conservação do veículo. Na hora da revenda, a forma como o carro é apresentado faz toda a diferença. Por isso, ao longo do tempo, cuidados são necessários na hora da limpeza, por exemplo, para a manutenção da pintura, evitando dores de cabeça no futuro. Saiba o que fazer para fugir desses problemas.
Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, durante o Pit Stop CBN, quadro da Rádio CBN Vitória, o comentarista Ricardo Borges citou cinco importantes pontos para você conservar a pintura do seu carro.

PINTURA NOVA EXIGE CUIDADOS

"Um dos cuidados é lavar o carro à sombra, nunca no sol, pra não manchar. O uso do sabão em pó, por exemplo, com a lata muito quente, pode manchar a pintura do carro. Às vezes a mancha nem sai. O que era pra ser tranquilo acaba danificando o carro", explica o comentarista da CBN Vitória.  Ele ainda sugere o uso de um sabão com PH neutro.
Ricardo diz que as vassouras de pelo usadas para limpar casa não devem ser usadas para lavar ou esfregar o carro. "Isso danifica a pintura", comenta. Ainda segundo ele, outro item que oferece riscos é a bucha de lavar louça: "Ela não deve ser usada, principalmente a parte verde, mais grossa, que pode estragar a pintura".
"Sempre lave o carro do teto pra baixo, indo em direção ao local que tem mais sujeira. Você vai lavando e a poeira vai saindo. Sempre use um pano limpo", aconselha. Ele explica que lavar ao contrário, do pneu para cima, pode levar sujeira, riscar a pintura.
"Cuidado ao estacionar perto de árvore: a procura pode ser pela sombra, mas o cocô do passarinho e a seiva da planta podem danificar a pintura, principalmente se não for limpo imediatamente. Deixar de um dia pro outro não é interessante. Vai deixando uma mancha. Recomenda-se a limpeza com um pano logo depois de o carro ser atingido."
"O lava-jato não arranha o carro, mas se o veículo foi pintado há menos de um mês não é recomendado. É um detalhe que precisa de atenção. Pinturas recentes exigem maior cuidado", diz.

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