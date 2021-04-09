Dar "tranco" para ligar quando a bateria falha pode prejudicar o carro?

O que fazer quando o carro não liga? Crédito: Freepik

Os carros de alguns capixabas podem ter ficado de lado durante os 18 dias de quarentena mais rígida no Espírito Santo . Mesmo com o atual risco da pandemia, a retomada de alguns serviços fez com alguns trabalhadores precisassem sair de casa. Mas nessa retomada algumas pessoas podem ter tido problema ao ligar o veículo. Isso porque, se acidentalmente uma lanterna, o farol ou até o rádio continuaram funcionando, a bateria emitirá um sinal vermelho. E como resolver esse problema? O "tranco", empurrão no carro, prejudica o veículo de alguma maneira?

O especialista Ricardo Barbosa lembra que mesmo com a certificação que todos os acessórios estão desligados, uma bateria que já estava fraca pode surpreender o condutor a qualquer momento.

"A prática de empurrar o carro era muito comum no passado. Você colocava o carro na segunda marcha, tirava o pé da embreagem e o carro pegava. Com as novas tecnologias, isso não é recomendado, principalmente se você possuir um veículo com câmbio automático. Os carros mais novos têm uma tecnologia que pode sofrer danos caso você insista em dar o tranco. Essas e outras técnicas exigem cuidado" Ricardo Barbosa - Comentarista da CBN Vitória

VEJA O PASSO A PASSO:

1 - Tenha certeza que o problema é a bateria, não o motor de partida. Ao virar a chave, note que as luzes no painel diminuem de imediato. Isso mostra que a bateria está descarregada;

2 - Coloque o carro no plano e na direção do destino. Se ele estiver subindo uma ladeira pode ser mais difícil;

3 - Você, motorista, precisa estar dentro do carro. Nada de ficar para fora. Confira de os acessórios, como rádio e ar condicionado estão desligados;

4 - Verifique, antes de empurrar, se o volante pode ser movimentado. Não adianta ligar o carro com o volante travado;

5 - Pise no pedal da embreagem e coloque a alavanca do câmbio na segunda marcha. A primeira é muito forte. A terceira também pode ser usada, mas recomenda-se a segunda;

6 - Tire o pé do freio e solte o freio de mão. O carro mecânico já pode ser empurrado;

7 - Quando o veículo alcançar uma pequena velocidade, tire o pé da embreagem e comece a acelerar.

Lembrando que o procedimento só é recomendado para carros mecânicos, não faça o mesmo com veículos de câmbio automático.