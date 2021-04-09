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Bateria arriou...

Dar "tranco" para ligar quando a bateria falha pode prejudicar o carro?

Quando a bateria não dá sinal, muita gente procura empurrar o carro, o conhecido "tranco". Mas será que a estratégia provoca algum efeito negativo no veículo?

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:46

Publicado em 

09 abr 2021 às 17:46
Homem dentro do carro
O que fazer quando o carro não liga? Crédito: Freepik
Os carros de alguns capixabas podem ter ficado de lado durante os 18 dias de quarentena mais rígida no Espírito Santo. Mesmo com o atual risco da pandemia, a retomada de alguns serviços fez com alguns trabalhadores precisassem sair de casa. Mas nessa retomada algumas pessoas podem ter tido problema ao ligar o veículo. Isso porque, se acidentalmente uma lanterna, o farol ou até o rádio continuaram funcionando, a bateria emitirá um sinal vermelho. E como resolver esse problema? O "tranco", empurrão no carro, prejudica o veículo de alguma maneira?
O especialista Ricardo Barbosa lembra que mesmo com a certificação que todos os acessórios estão desligados, uma bateria que já estava fraca pode surpreender o condutor a qualquer momento.
"A prática de empurrar o carro era muito comum no passado. Você colocava o carro na segunda marcha, tirava o pé da embreagem e o carro pegava. Com as novas tecnologias, isso não é recomendado, principalmente se você possuir um veículo com câmbio automático. Os carros mais novos têm uma tecnologia que pode sofrer danos caso você insista em dar o tranco. Essas e outras técnicas exigem cuidado"
Ricardo Barbosa - Comentarista da CBN Vitória
Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, durante o Pit Stop CBN, quadro da Rádio CBN Vitória, o comentarista deu algumas dicas para tentar voltar com o carro à ativa.

VEJA O PASSO A PASSO:

1 - Tenha certeza que o problema é a bateria, não o motor de partida. Ao virar a chave, note que as luzes no painel diminuem de imediato. Isso mostra que a bateria está descarregada;
2 - Coloque o carro no plano e na direção do destino. Se ele estiver subindo uma ladeira pode ser mais difícil;
3 - Você, motorista, precisa estar dentro do carro. Nada de ficar para fora. Confira de os acessórios, como rádio e ar condicionado estão desligados;
4 - Verifique, antes de empurrar, se o volante pode ser movimentado. Não adianta ligar o carro com o volante travado;
5 - Pise no pedal da embreagem e coloque a alavanca do câmbio na segunda marcha. A primeira é muito forte. A terceira também pode ser usada, mas recomenda-se a segunda;
6 - Tire o pé do freio e solte o freio de mão. O carro mecânico já pode ser empurrado;
7 - Quando o veículo alcançar uma pequena velocidade, tire o pé da embreagem e comece a acelerar.
Lembrando que o procedimento só é recomendado para carros mecânicos, não faça o mesmo com veículos de câmbio automático.
Segundo Ricardo Barbosa, a estratégia para ligar o carro vale também para o uso da marcha ré. Basta empurrar o veículo no sentido contrário.

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