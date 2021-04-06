Carros elétricos estão chegando para ficar; veja lançamentos de 2021

A chegada dos carros totalmente elétricos no mercado é uma questão de tempo Crédito: Ford/Divulgação

O domínio dos carros totalmente elétricos no mercado é uma questão de tempo. E que pode não estar tão longe assim, segundo o Acordo de Paris, que prevê acabar com a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis até 2030 e ter apenas automóveis movidos a energia limpa circulando até 2050. Uma das mais fortes tendências tem acontecido com a União Europeia, que prepara uma mudança para a legislação sobre automóveis, a norma Euro 7, antecipando para 2025 a proibição da circulação de modelos a combustão no continente.

E como fica o cenário no Espírito Santo? Para a diretora da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores (Abravei), Aline Santos, o Estado ainda se encontra no início da adoção de automóveis movidos a eletricidade, mas há avanços. “Hoje, estamos no meio de uma revolução, que não está visível, mas é uma transição que está acontecendo no mundo inteiro”, disse.

Para Santos, que construiu um motor elétrico para um Fusca, o acesso a esse tipo de automóvel ainda é restrito, mas os veículos elétricos chegarão a todos. “É como a adoção de painéis solares: no início as pessoas tinham dúvidas e desconfiavam desse produto. O valor também impedia que todos instalassem em suas casas, mas com o tempo, esses valores foram reduzindo e as pessoas entendendo as vantagens e a importância desse tipo de energia renovável”, observa.

Veículo elétrico carregando: manutenção mínima e mais rápida do que um carro a combustão Crédito: Divulgação

Por outro lado, a indústria capixaba já está se movimentando para atender os futuros donos de carros elétricos. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), Eduardo Dalla Mura do Carmo, a adoção de carros híbridos (que funcionam com combustível fóssil ou eletricidade) tem aumentado, mas os veículos puramente elétricos também têm crescido: há dois anos, havia 45 veículos elétricos no Estado, hoje já são 150.

“Atualmente, é possível circular por todo o Espírito Santo com um carro elétrico, pois existem pontos de recarga em áreas estratégicas. Basta fazer um planejamento. E a adoção a veículos com energia limpa tem crescido no Estado, que vai ser o primeiro do país a testar um ônibus totalmente elétrico . E em breve será lançado um curso voltado para a manutenção de carros elétricos”, adianta.

Segundo Dalla Mura, a cadeia de reparação no Estado já domina a manutenção dos carros híbridos. Mas no caso dos elétricos requer outro tipo de preparação. O profissional que trabalha com manutenção desse tipo de veículo se aproximaria mais de um eletricista do que de um mecânico. “Um carro a combustão tem mais de 75 mil itens. Já um elétrico, fica em torno de 15 mil. Essa é uma das vantagens, pois o custo com manutenção cai cerca de 75%, fora a questão da poluição, que reduziria drasticamente”, observa.

Sem contar que a manutenção é mínima e muito mais rápida do que um carro a combustão. “É uma revolução muito grande e as empresas terão que se reinventar. Pela quantidade de componentes, o carro elétrico exige muito menos material para ser fabricado. Por isso, estamos preparando, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), por meio do Senai. um curso para treinar o profissional que trabalhará com manutenção de carros elétricos, que será lançado ainda neste ano”, adianta.

MONTADORAS PREPARAM LANÇAMENTOS

As exigências mais agressivas para a desacelerar as mudanças climáticas pode ter causado controvérsias com alguns fabricantes, principalmente com a possibilidade da União Europeia barrar a circulação de carros a combustão em 2025. No entanto, acaba por antecipar o andamento de tudo o que está sendo planejado para as próximas décadas, já que o Acordo de Paris prevê que em 2050, nenhum carro movido a combustível fóssil deverá circular.

De olho nesse mercado e também nas exigências legislativas, muitas montadoras já estão criando suas linhas elétricas. Um exemplo é a Audi, que este ano lançou o esportivo mais poderoso da montadora e que é elétrico, o RS e-tron GT , com potência de 700 cv. Ele é o primeiro a ter a assinatura dos esportivos da marca em um carro elétrico.

Ford planeja investir mais de US$ 11,5 bilhões até 2022 para a fabricação de carros elétricos Crédito: Ford/Divulgação

Outra que também entra na corrida é a Ford, que recentemente fechou suas fábricas no país em virtude de seu reposicionamento estratégico. A montadora americana tem a meta de se tornar carbono neutro até 2050. “É bom para o planeta e uma grande vantagem para os clientes, com custos operacionais mais baixos e novas tecnologias conectadas para impulsionar seus negócios”, disse o presidente e CEO da Ford, Jim Farley.

A GM é outra que tem aumentado investimentos e buscado ampliar seu portfólio para liderar a corrida dos elétricos. “Estamos fazendo a transição para um portfólio totalmente elétrico em um momento de pujança, com foco no crescimento. Podemos acelerar nossos planos para veículos elétricos (EVs) porque estamos construindo rapidamente uma vantagem competitiva em baterias, software, integração de veículos, fabricação e experiência do cliente”, disse a presidente e CEO da General Motors, Mary Barra.

O QUE AS MONTADORAS ESTÃO FAZENDO