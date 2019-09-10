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Inovação

Linhares tem primeiro posto de recarga de carros elétricos no Norte do ES

Vitória e Venda Nova do Imigrante já contam com espaços destinados a esses veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 15:55

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 15:55

O ponto foi instalado na avenida Rui Barbosa, ao lado da Prefeitura Municipal de Linhares Crédito: EDP/Divulgação
O município de Linhares passa a contar a partir desta terça-feira (10), com o primeiro posto de recarga de veículos elétricos da região Norte do Estado. O ponto foi instalado na avenida Rui Barbosa, ao lado da Prefeitura Municipal, no Centro da cidade. Vitória e Venda Nova do Imigrante já contam com esses espaços.
O posto de recarga não terá qualquer restrição ou limitação de data, dia da semana e horário. Para abastecer, bastará conectar o automóvel, elétrico ou híbrido, destravar o posto com o cartão próprio para o carregamento e iniciar as operações no painel do carregador. Os proprietários de veículos interessados deverão realizar o cadastro no site www.edpsmart.com.br, preencher um formulário e aguardar o recebimento do cartão em sua residência. Em todo o Estado, cerca de 15 cartões já foram emitidos.
As próximas cidades a receber as estações de carregamento são Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Nova Venécia. A previsão de instalação nessas cidades é até o final de 2019.
O investimento de aproximadamente R$ 350 mil faz parte de uma iniciativa da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo e da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) e contará com um total de sete postos em todos o Estado.
REGISTROS NO ES
O Espírito Santo possui 482 veículos elétricos registrados, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). Em Linhares, apesar da cidade contar com uma frota superior a 76 mil veículos, apenas 9 são elétricos e poderão ser beneficiados pelo posto instalado no município.
 

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